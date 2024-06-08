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Самая эффективная экономическая модель

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«Мы должны смотреть на то, что в мире происходит. Допустим, китайская модель экономики многими экспертами признается более эффективной, чем существовавшие до сих пор, в том числе и североамериканская или европейская. Она более эффективная – это правда. <…> И я согласен с этой оценкой, так и есть" (с) Путин

То чувство, когда еще в нулевых годах писал про необходимость заимствования опыта китайской экономической модели.
Самую эффективную экономическую модель построила Коммунистическая Партия Китая. Она же и управляют ею.
Атланты заправляют плечи где-то в других местах.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9196287.html
Метки: Китай, кпк, плановая экономика, Путин, социализм, экономика
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