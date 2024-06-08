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Мыло, мел, сода и гипс. Фальсификат на полках российских магазинов // Олег Комолов. Простые числа

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Народная мудрость гласит: не обманешь – не продашь. Это один из краеугольных принципов рыночной экономики, где по обе стороны сделки стоят участники с противоположными интересами. Способность представить товар в выгодном свете, скрыв от потребителя его недостатки, становится для продавца важнейшим фактором максимизации прибыли. По разным оценкам, от 12 % до 20% молочной продукции на российском рынке не соответствует санитарным требованиям. В категории растительный масел доля фальсификата составляет 18%. А исследователи онлайн-рынка алкоголя утверждают: вероятность нарваться на палёнку равна 95%

Работа Госплана СССР как искусство возможного. Беседа Алексея Сафронова с
Владимиром Коссовым https://yadi.sk/i/MiSqLCegYv_NpQ

0:00 Масштабы фальсификата в магазинах России
2:56 Фальсификат в Российской Империи
7:55 Система контроля качества в СССР
13:50 Проблемы сертификации в РФ
23:42 "Не надо кошмарить бизнес"
27:13 Как обеспечить качество товаров?

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. В дореволюционной России проблема фальсификации товаров была широко распространена: вино, чай, кофе, молоко и масло часто подделывались.

2. В СССР была предпринята попытка навести порядок путем стандартизации и введения системы контроля качества (ОТК). Однако на практике зачастую приоритет отдавался количеству над качеством.

3. В современной России действует около 10 000 советских ГОСТов, но переход на западные стандарты так и не был завершен.

4. Процедура сертификации зачастую носит формальный характер, сертификаты можно просто купить.

5. Государство постепенно сокращает контроль над качеством продукции, передавая эту функцию частным компаниям.

6. Низкие доходы населения и кризис вынуждают бизнес производить некачественную продукцию.

Вывод:
Проблема низкого качества и фальсификации товаров в России носит системный характер и глубоко укоренилась исторически. Государство постепенно самоустраняется от контроля над качеством продукции, передавая эти функции коммерческим структурам. В условиях низких доходов населения и экономического кризиса производители заинтересованы в выпуске некачественной и поддельной продукции. Для решения проблемы требуются системные реформы, включающие реструктуризацию системы сертификации и контроля качества, а также расширение участия граждан в принятии решений на всех уровнях для обеспечения прозрачности и подотчетности властей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g74F6FLpF2M
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