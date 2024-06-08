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Кружок диалектики (2023–2024). 13. «Противоречие». М. В. Попов.

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14 мая состоялось последнее в 2023-2024 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики. Обсуждалось понятие противоречия. Следующее занятие состоится в новом учебном году 15 октября.
Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB

Звуковые дорожки видеоканала ФРА: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии главному редактору видеоканала Сергею Тюленеву на почту atypus@mail.ru

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Ленин призывал изучать гегелевскую диалектику как могучий метод в борьбе за общественный прогресс.

2. Учение о сущности в "Науке логики" Гегеля является наиболее сложным для восприятия, так как оперирует отрицательными категориями.

3. Сущность – это бытие с отрицанием, снятое бытие.

4. Противоречие – ключевая категория "Науки логики", его нельзя мыслить как нечто отдельное от сторон, оно представляет их единство.

5. Стороны противоречия одновременно исключают и содержат друг друга, они равны и не равны одновременно.

6. Противоречие нельзя устранить, попытки развести стороны приводят к их воссоединению.

7. Бытие и ничто, положительное и отрицательное содержатся в противоречии как моменты.

8. Категория существования восстанавливает бытие через сущность, включает основание, условия и предпосылки.

Вывод: Лекция призывает изучать гегелевскую диалектику и особенно углубиться в понимание противоречия как центральной категории, единства противоположностей, где стороны одновременно тождественны и противоположны друг другу. Это сложная для восприятия, но фундаментальная идея, имеющая материалистическое обоснование.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xr84A1spnEw
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