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Владимир Путин – выступление на #пмэф 2024

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Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2024.  Прямой эфир.  

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=34kbqBqLzY4
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 1605 1305
    Valeriy Bondarik два часа назад

      ,..,Privet,..,

      …ну и,Кто–ЧТО скажет…
      …или,ОЧЕРЕДНАЯ статья -
      …с грузом МОЛЧАНИЯ – в архив ЛЯЖЕТ…
      …Почему сМОЛЧИТ народ – и НЕ открывает рот…
      …а ведь ЧТО-то” – говорить НЕ даёт… :-(
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …..а может быть СКУКА,которую ВЫЗЫВАЮТ – “ИХ” доклады,,,
      …..те ОГЛАШАЕМЫЕ %-ты,НЕ интересные – коим НЕ рады,,,
      …..слова,слова,слова – ментальные “СЛОВАПАДЫ”,,, :-(
      …..Поведение ЗАЛА то Отражает,КАК слова – зал ВОСПРИНИМАЕТ,,,
      …..ИХние ГЛАЗА-и-поведение,ОТРАЖАЕТ – их НАСТРОЕНИЯ,,,,,
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      :-)ну так ЧТО-народ,КТО решится – ОТКРЫТЬ рот??? :-(
      …только,П-йста – БЕЗ лицемерия-И-притворства…

      * С уважением – Валерий Бондарик.Благодарю.
      г. Эдмонтон. Канада. 07-6-24.

      • 27860 25918
        жора шаповValeriy Bondarik два часа назад

          Валера, – не мечтай.

          1
          1
        • 31908 27122
          маринаValeriy Bondarik час назад

            Караул устал ..к сожалению..

          • 31908 27122
            маринаValeriy Bondarik час назад

              Да ,твое будущее хочешь узнать??
              “горячей “гражданской войны” в США не будет, но гибридная война будет приносить все больше жертв из-за разрушения отдельных городов, бегства из них бывшего среднего класса, превращения в руины

              будет нарастать террористическая и диверсионная активность в борьбе за передел рынков между корпорациями и просто зон контроля между полевыми командирами местных банд

              никаких линий фронтов, маршей или рейдов, кроме как под видом обычного гражданского трафика, как у всех банд

              а для многих киевских или харьковских обывателей, да и московских тоже — 7 лет было нормально, когда дети Донбасса прятались по подвалам и гибли под обстрелами

              СВО только через 7 лет начала аукаться, и то пока не всем аукнулась..
              п.с. еще раз! незаметно для нас делятся оставшиеся ресурсы и активы ,мы “скучаем” от того ,что не понимаем сути происходящего,не верим своим олигархам .они чужие и ожиревшие от безнаказанности ..Но процесс где-то идет ,он запущен.просто его военкоры (все ж/ы )подают завирально..Надежда умирает последней..

            • 18929 17347
              РусаValeriy Bondarik 32 мин. назад

                Главное из выступления В. Путина на ПМЭФ: https://rg.ru/2024/06/07/mobilizaciia-migranty-i-riski-iadernoj-vojny-glavnoe-iz-vystupleniia-vladimira-putina-na-pmef.html

                Меня устраивают деприватизация и то, что будут развивать Сибирь и Дальний Восток, а в СВО – победа России.

            • 18929 17347
              Руса 46 мин. назад

                Раскрыты детали удара ВСУ по Херсонской области, при котором
                погибли 21 человек: https://rg.ru/2024/06/07/reg-hersonskaya/raskryty-detali-udara-vsu-po-hersonskoj-oblasti-zhertvami-kotorogo-stali.html

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