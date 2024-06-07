Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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,..,Privet,..,
…ну и,Кто–ЧТО скажет…
…или,ОЧЕРЕДНАЯ статья -
…с грузом МОЛЧАНИЯ – в архив ЛЯЖЕТ…
…Почему сМОЛЧИТ народ – и НЕ открывает рот…
…а ведь ЧТО-то” – говорить НЕ даёт… :-(
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…..а может быть СКУКА,которую ВЫЗЫВАЮТ – “ИХ” доклады,,,
…..те ОГЛАШАЕМЫЕ %-ты,НЕ интересные – коим НЕ рады,,,
…..слова,слова,слова – ментальные “СЛОВАПАДЫ”,,, :-(
…..Поведение ЗАЛА то Отражает,КАК слова – зал ВОСПРИНИМАЕТ,,,
…..ИХние ГЛАЗА-и-поведение,ОТРАЖАЕТ – их НАСТРОЕНИЯ,,,,,
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:-)ну так ЧТО-народ,КТО решится – ОТКРЫТЬ рот??? :-(
…только,П-йста – БЕЗ лицемерия-И-притворства…
* С уважением – Валерий Бондарик.Благодарю.
г. Эдмонтон. Канада. 07-6-24.
Валера, – не мечтай.
Караул устал ..к сожалению..
Да ,твое будущее хочешь узнать??
“горячей “гражданской войны” в США не будет, но гибридная война будет приносить все больше жертв из-за разрушения отдельных городов, бегства из них бывшего среднего класса, превращения в руины
будет нарастать террористическая и диверсионная активность в борьбе за передел рынков между корпорациями и просто зон контроля между полевыми командирами местных банд
никаких линий фронтов, маршей или рейдов, кроме как под видом обычного гражданского трафика, как у всех банд
а для многих киевских или харьковских обывателей, да и московских тоже — 7 лет было нормально, когда дети Донбасса прятались по подвалам и гибли под обстрелами
СВО только через 7 лет начала аукаться, и то пока не всем аукнулась..
п.с. еще раз! незаметно для нас делятся оставшиеся ресурсы и активы ,мы “скучаем” от того ,что не понимаем сути происходящего,не верим своим олигархам .они чужие и ожиревшие от безнаказанности ..Но процесс где-то идет ,он запущен.просто его военкоры (все ж/ы )подают завирально..Надежда умирает последней..
Главное из выступления В. Путина на ПМЭФ: https://rg.ru/2024/06/07/mobilizaciia-migranty-i-riski-iadernoj-vojny-glavnoe-iz-vystupleniia-vladimira-putina-na-pmef.html
Меня устраивают деприватизация и то, что будут развивать Сибирь и Дальний Восток, а в СВО – победа России.
Раскрыты детали удара ВСУ по Херсонской области, при котором
погибли 21 человек: https://rg.ru/2024/06/07/reg-hersonskaya/raskryty-detali-udara-vsu-po-hersonskoj-oblasti-zhertvami-kotorogo-stali.html