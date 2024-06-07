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С.В. Савельев – Вечная жизнь

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Панамские утки. Вечная жизнь.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Лектор критикует многих современных "ученых", занимающихся проблемой продления жизни и достижения бессмертия, обвиняя их в псевдонауке, обмане, карьеризме и погоне за деньгами.

2. Раскрываются такие громкие проекты как "Россия 2045", "Аватар" Дмитрия Ицкова, Калифорнийская корпорация продления жизни и другие, предлагавшие пересадку сознания в компьютер, создание нанороботов для борьбы со старением.

3. Критикуются популярные псевдонаучные теории, типа омоложения с помощью молодой крови, редактирования генов, активации факторов стволовых клеток и др.

4. Лектор указывает на бесперспективность большинства предлагаемых подходов к решению проблемы старения из-за поверхностного, упрощенного понимания работы мозга и организма человека их авторами.

5. Признается наличие перспективных направлений в этой области, но без конкретизации.

Вывод: в лекции дается резкая критика современных коммерческих псевдонаучных проектов по борьбе со старением и достижению бессмертия, ориентированных в первую очередь на выманивание денег у доверчивых людей. Подлинно научный подход к решению этой сложной проблемы требует глубокого фундаментального понимания процессов жизни и работы мозга на морфологическом уровне.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o_CYFPnLZ7w
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