Материалы для проведения тренинга по психологической безопасности.

Вариативность отклоняющегося и асоциального поведения

В отличие от проявлений просоциальных, асоциальные наклонности изучены весьма основательно (что неудивитель¬но, так как этот предмет обладает большей социальной актуальностью). Одну из первых в типологии личности попыток связать психические особенности человека с асоциальными (точнее, преступными) проявлениями предпринял Ч. Ломброзо. У. Шелдон в рамках своей конституциональной типологии обнаружил, что наибольшее число преступников встречается среди лиц мезоморфного склада и выделил три типа преступников: дионисивный (с преимущественным нарушением моральных устоев), параноидный (с навязчивостями бредового характера), гебефренический (с нарочитым возбуждением). Использование типологии Э. Кречмера показало, что существует связь между типом криминального поведения и телосложением: бандиты чаще атлетически сложены, воры недоразвиты, дегенеративны, имеют телосложение евнухов, а уродов среди криминальных типов в среднем больше, чем это характерно для популяции в целом. Психогенетические исследования с применением близнецового метода, метода приемных детей показали, что склонность к асоциальности закреплена наследственно (среди предпосылок агрессивности, например, выделяется высокая индивидуальная чувствительность к алкоголю и другим возбуждающим препаратам, гиперактивность и высокая импульсивность поведения). Однако включение в анализ дополнительных данных, утверждают психогенетики, например, касающихся семьи, условий воспитания, приводит к выводу, что генетические влияния опосредствованы многими ситуативными переменными и не могут считаться однозначно определяющими асоциальное развитие личности. Обнаружены устойчивые связи между психической устойчивостью и склонностью к девиациям: по данным различных источников, среди делинквентных подростков от 60% до 90% составляют обладатели явных акцентуаций. Так, основными типами патопсихологических симптомокомплексов являются шизофренический, органический (снижение умственных способностей при относительной сохранности мотивационно-личностной сферы), психопатический, олигофренический, психогенной дезорганизации психической деятельности. Существует и зависимость между типом криминального поведения и акцентуацией характера: так, среди возбудимых психопатов наибольшую группу составили люди с преступлениями против личности, среди истерических психопатов наиболее распространены преступления против государственного и личного имущества граждан, а в группе неустойчивых психопатов преобладали корыстные преступления. Кроме того, было обнаружено, что у воров и убийц повышена тревожность, однако у воров она носит ровный характер, а для убийц характерен скачкообразный (10). Ч. Ломброзо выделил 1) прирожденных преступников, 2) душевнобольных преступников, 3) преступников по страсти, 4) случайных преступников. Прирожденный преступник определялся Ч. Ломброзо как скрытый психопат, который имеет патологические личностные особенности: отсутствие раскаяния и угрызения совести, цинизм, склонность к предательству, тщеславие, мстительность, жестокость, леность, любовь к оргиям и азартным играм.

В целом отмечается, что преступники с психическими отклонениями чаще совершают насильственные и реже - дезадаптивные преступления (к числу которых относят, например, бродяжничество), хотя в обоих случаях они отторгают мир вокруг себя либо активно, либо пассивно; однако среди взяточников и расхитителей лиц c психическими аномалиями практически не встречается, что заставляет внимательнее отнестись к содержанию термина «социальная адаптация».

Искусство и наука понимать людей. Умение понимать людей может спасти вам жизнь

Растлители малолетних, серийные убийцы, насильники и другие преступники, конечно, не имеют никаких опознавательных знаков, но их жертвы часто отмечают, что злоумышленники вели себя необычно. У потерпевших всегда возникало чувство опасности независимо от того, что именно их настораживало, — как преступники на них смотрели, двигались или с какой интонацией говорили. В общем, если вы вовремя прислушаетесь к своим ощущениям и правильно на них отреагируете, это может спасти жизнь и вам, и вашим близким. Линда, двадцатилетняя студентка колледжа, шла из спального корпуса и заметила, что к ней приближается какой-то молодой человек. Она сразу же встревожилась. Парень попытался остановить ее и спросил, который час. Линда почувствовала, что ей вдруг стало дурно, ничего не ответила и со всех ног побежала к библиотеке. Она не думала больше об этой встрече, пока не собралась уходить из библиотеки, тогда Линда снова о ней вспомнила и попросила у трех других студенток разрешения дойти с ними до спального корпуса. Прислушавшись к своему внутреннему голосу, эта девушка, возможно, спасла себе жизнь. На следующее утро она увидела в газете фотографию того, кто так напугал ее накануне. Это был тот же мужчина, от кого ей пришлось убегать, когда она шла в библиотеку. Он изнасиловал несколько студенток до того, как прошлой ночью его сумели наконец задержать.

Интерпретация вибраций

Если тоненький голосок внутри вас говорит, что что-то выглядит или звучит подозрительно, то он скорее всего прав. Прислушайтесь к нему! Ваш организм знает. Ваше сердце чует. Если вы отреагировали на что-то чисто физически, будьте начеку — это правда. На свете существуют воры, мошенники, донжуаны, «ядовитые» люди, которые не задумываясь сделают все, чтобы получить от вас то, что хотят. Они могут замечательно выглядеть. Они могут быть хорошо одеты и обладать прекрасными манерами, но всегда есть признаки, которые выдают их с головой. Вы узнаете, что это за признаки, и мы обсудим, как определить, лжет человек или нет. Одно предостережение: некоторые люди — очень искусные лжецы. Все психически больные люди тоже иногда кажутся неискренними, но если вы внимательно прислушаетесь к коду их речи, то сразу заметите, как сильно они отличаются от обычных лжецов. Вот почему так важно полностью воспринимать окружающий вас мир, в том числе и людей вокруг вас, и всегда прислушиваться и приглядываться ко всем четырем кодам общения — речи, голоса, тела и выражения лица. Следите не только за тем, что люди говорят, но и как они это говорят и как при этом выглядят. Перестаньте видеть и слышать только то, что хотели бы увидеть и услышать, постарайтесь услышать и понять то, что вам говорят на самом деле. В итоге это сэкономит вам массу времени и убережет от многих неприятностей.

Расшифровывая речевой код.

Голос человека дает только часть ключей к его внутреннему миру; не меньшее значение имеет и то, какие он использует слова и что на самом деле имеет в виду. Что в действительности подразумевают люди под тем, что говорят? Насколько они искренни? Не отпускают ли они сомнительные комплименты, не являются ли их любезности, по сути, замаскированными колкостями? Не распускают ли они о вас сплетни? Нет ли у них привычки постоянно говорить только о себе? Каков их словарный запас и соблюдают ли они правила грамматики? О чем на самом деле они говорят, если прислушаться к тому, что находится «между строк»?

Прислушиваясь к голосовому коду.

Голос может многое сказать о вашем состоянии. Особенно наглядно это проявляется, когда вы говорите по телефону. В мгновение вы определяете настроение человека на другом конце провода. Голосовой код задается тоном голоса. Многие элементы этого кода вам знакомы, но, возможно, вы не уделяли им должного внимания. К ним относятся диапазон голоса говорящего (голос высокий или низкий), его отличительные особенности (человек бормочет, разговаривает все тише и тише, голос жалобный, резкий, серьезный, сиплый, хриплый, мелодичный, низкий, звучный, тусклый, безжизненный, восторженный, возбужденный, агрессивный, слащавый или монотонный), а также громкость голоса и темп речи, которые в первую очередь зависят от техники речи того или иного человека.

Присматриваясь к коду языка тела.

Код языка тела — это своеобразная калька с человека, которая показывает, как он ходит, сидит и стоит. Как человек держит голову, имеет при анализе кода языка тела не меньшее значение, чем то, какие движения он делает руками и ногами. Понаблюдайте, например, какое пространство человек занимает, когда сидит, или на каком расстоянии от вас он обычно старается держаться.

Читая код выражения лица.

Лицо каждого человека что-нибудь да выражает, и именно по лицу мы понимаем, что у него на душе. В коде выражения лица проявляется, как меняется у кого-нибудь лицо, когда он слушает других или говорит сам. При этом выражение глаз имеет не меньшее значение, чем мимика рта. Как человек вас слушает: с открытым ртом или со стиснутыми зубами? Может быть, он при этом хмурится, озирается, отводит взгляд? Внимательно присмотревшись к выражению лица собеседника, можно совершенно по-новому оценить, что на самом деле он сказал. Каждая деталь выражения лица человека способна рассказать о нем массу интересного. Позже я объясню, что можно узнать о людях по выражению их лиц. Мы рассмотрим различные варианты и выясним, что означают, например, стиснутые зубы или играющие на скулах желваки, когда человек выглядит излишне взволнованным или, наоборот, равнодушным и отстраненным. Вы научитесь понимать значение того, что человек покраснел или побледнел, смотрит на вас в упор, у него подергивается лицо, и узнаете, что означает, когда он широко раскрывает глаза, когда кого-нибудь слушает, отводит взгляд, облизывает или кусает губы и морщит нос. А еще вы узнаете, как важно всегда выглядеть уверенным в себе.

Изучайте людей, наблюдайте за ними.

Важно, чтобы вы умели безошибочно определять эмоциональный фон каждой ситуации. Пользуясь кодами мимики лица и языка тела, вы сможете быстро обнаружить отрицательный эмоциональный заряд любой ситуации, и это убережет вас от неприятностей — ваши чувства задеты не будут. Открытым человеком быть хорошо, но я настоятельно рекомендую вам быть предельно осмотрительными с теми, на кого срабатывают ваши «системы охранной сигнализации». Хотите вы этого или нет, но в жизни встречаются «ядовитые» люди, которые способны изрядно вам насолить. Они обладают такими чертами характера, которые могут оказаться пагубными для вашего благосостояния и опасными для здоровья. И это вполне естественно — никто не обязан любить нас и хорошо к нам относиться, точно так же, как и мы вовсе не обязаны любить всех и хорошо относиться абсолютно ко всем. Первое, о чем вы должны спросить у себя после знакомства с кем-либо, — это какое у меня от него ощущение — хорошее или плохое? Ответ на этот простой вопрос может уберечь вас от многих неприятностей. А ведь большинство людей и не думает задаваться подобным вопросом, не говоря уже о том, чтобы что-нибудь по этому поводу предпринять. Ну а если вы постоянно чувствуете себя плохо в чьем-либо присутствии, то вам следует спросить себя, почему же вы так хотите с ним общаться. И если вы зададите себе этот простой вопрос, например когда будете решать, стоит ли вам вести с кем-нибудь дела, то окажете себе огромную услугу, которая не утратит своего значения и спустя годы.

Эмоциональная и голосовая утечка информации

Как показало одно из недавно сделанных открытий, расположенные в головном мозге нервы управляют изменениями и выражения лица, и интонации голоса. А это означает, что те же происходящие в головном мозге процессы, которые обусловливают смену выражений на вашем лице, управляют и выразительностью вашего голоса, и это проявляется в том, что я называю голосовой утечкой информации: даже если вы попытаетесь скрыть свои чувства, вам ни за что не избежать утечки ваших подлинных эмоций в результате изменения как выражения вашего лица, так и голоса.

Вы и ваши нервные соединения

Возьмем человека, перенесшего инсульт, поразивший участок левой половины головного мозга, ответственный за речь. Когда этот участок поврежден, мозг вынужден работать с дополнительной нагрузкой и использовать для компенсации утраченных функций другие участки. В результате речь перенесшего инсульт человека затруднена, прерывиста и страдает повторами. Он должен активизировать нужное нервное соединение, чтобы услышать слова, понять их значение, подумать об ответе и заставить участки, ответственные за речь, задействовать различные нервные пути, управляющие лицевыми мышцами. Тот же «танец на нервах», правда не в таких масштабах, исполняет и лжец, хотя догадаться об этом бывает куда сложнее. Представьте, что вы вдруг стали очень восприимчивы и можете без труда улавливать такие еле заметные сдвиги — будь то выражение, появившееся на чьем-нибудь лице лишь на миг, или же легкое изменение его голоса — и сразу догадываться о том, что у человека на уме. Вы узнаете, как быстро прочитать сообщения, которые другие пытаются передать, даже если они и не хотят, чтобы вы были в курсе. Овладев четырьмя кодами общения, научиться читать эти сообщения могут даже очень недогадливые люди.

Есть только один мозг, а не два

Авторы книг из серии «Помоги себе сам», особенно посвященных гендерным различиям, способствовали распространению многих неверных представлений. Я имею в виду, в частности, дискуссию о «правом» и «левом» мозге, когда о левой половине мозга говорят как о «женском» мозге, а о правой — как о «мужском». Эта информация ошибочна и вводит людей в заблуждение. На самом деле мозг функционирует как целостная система, состоящая из двух полушарий — левого и правого, ни одно из которых не может существовать без другого. Мозг покрыт внешней оболочкой, которая называется корой, и разделен на четыре доли, или области, каждая из которых выполняет свои функции: лобная доля отвечает за мышление, теменная — за сенсорный ввод данных, затылочная доля — за зрение и височная — за речевую память, язык и слух. Исследования показали, однако, что многие из этих функций пересекаются. Особенности голоса и речи определяются в основном левой половиной мозга, ответственной за речь и язык, участками мозга, которые называются зоной Брока и зоной Вернике. Расположенная глубоко внутри мозга зона, называемая лимбической системой (и вмещающая симпатические и парасимпатические нервные системы), дает нам возможность эмоционально реагировать, когда мы слышим определенные голоса и интонации или видим людей, которых знаем или нет. Иногда эта эмоциональная реакция бывает положительной, иногда — отрицательной. Лимбическая система позволяет нам испытывать различные чувства, такие, как гнев, любовь, волнение, отвращение, ярость и печаль. Некоторые звуки, интонации и слова способны разбудить в человеке зверя, в то время как другие слова и интонации всегда вызывают у него только приятные ощущения.

Словесные утечки и речевые коды.

Когда люди говорят, прислушайтесь к их манере речи. Нет ли у них привычки постоянно отзываться о других плохо, и не кажется ли, что их все время вовлекают в такие сделки, где все преимущества достаются другим? Обратите внимание, как часто они рассказывают о том, как сами провели кого-то при сделке. Не говорят ли они, что хотят кому-то отомстить? Не создается ли впечатление, что они всегда оказываются жертвой, вечно кем-то недовольны, так или иначе с кем-нибудь конфликтуют? Слова, которые люди произносят, крайне важны для определения того, что они собой представляют. Не делятся ли они с вами такими подробностями, которые им лучше было бы обсудить с врачом? Если люди, с которыми вы только что познакомились, рассказывают вам о своих самых интимных проблемах, это означает, что у них просто нет сдерживающих центров и к тому же они не очень хорошо соображают. Конечно, если вы близкие друзья, то это совсем другое дело. Однако сам факт, что кто-то обсуждает с вами неверность своей бывшей жены или ее поведение в постели, уже многое говорит об этом человеке, особенно если вы с ним едва знакомы.

Зеркало души.

Как единственная капля крови может рассказать врачу, что происходит у человека в организме, так и интонация голоса может пролить свет на то, что творится у него в душе. Древнегреческий врач Гален однажды сказал, что голос является зеркалом души, и был, безусловно, прав. Голос — это важнейший прибор, который показывает, как вы относитесь к себе и миру. Что вы думаете и как себя чувствуете, обычно можно легко определить по интонациям. Если мы хотим адекватно оценить личные свойства человека, то нам необходимо проанализировать, как звучит его голос и что он говорит. Следовательно, анализ голосового кода является важной составляющей определения характера человека. Звучание голоса того или иного человека рассказывает массу интересного о его настроении, психическом здоровье и, что более важно, о том, как этот человек относится к вам. Возможно, вы сразу догадываетесь о настроении близких вам людей по тому, какой у них голос, когда они подходят к телефону. Главную роль играет здесь интонация. Нюансы, на которые другие не обратят внимания, для вас очевидны и вполне ясны. Чем занята у людей голова и что творится у них в душе, обычно проявляется в их голосе, и как только вы научитесь разбираться в оттенках его звучания, то немедленно получите преимущество в развитии межличностных отношений. Допустим, вы догадались по тону голоса человека, что он сегодня не в настроении. Вы можете сделать на это скидку и станете разговаривать с ним более мягко и доброжелательно или же предпочтете не идти у него на поводу и спросите, все ли в порядке. Возможно, это заставит его стать более откровенным и рассказать вам, что же на самом деле его беспокоит. Тот факт, что вы оказались достаточно наблюдательны и сумели уловить в голосе человека признаки отрицательных эмоций, позволяет вам правильно построить ваше с ним общение. Перед тем как приступить к анализу голосовых кодов общения, важно изучить эволюцию способности людей общаться друг с другом.

Голос не лжет.

Голос — это рупор самых потаенных мыслей и чаяний человека. В связи с тем что голос соединен с участками мозга, участвующими в выработке эмоций, изменения, которые происходят в голосе, когда человек испытывает определенные эмоции, трудно скрыть. Поскольку голос и эмоции так тесно связаны друг с другом, неудивительно, что, когда люди недовольны, в их голосе автоматически начинают чувствоваться безнадежность, раздражение или огорчение, и, наоборот, когда они счастливы, то разговаривают бодро и оживленно. Исследования показали, что об отдельных чертах характера и о человеке в целом обычно судят по его голосу и речи. Люди со звучными голосами производят впечатление более сообразительных, напористых, видных, успешных в своей профессиональной деятельности, дружелюбных и сексуально привлекательных. Им охотнее оказывают помощь, чаще приглашают на свидания и выбирают в супруги. Их также считают более заслуживающими доверия и менее способными на преступление. У людей с дефектами речи всегда были трудности, связанные с негативным восприятием их другими людьми и обществом в целом. Например, женщины, которые шепелявят (неправильно произносят звуки «с» и «з»), всегда вызывают умиление, но их считают менее сообразительными и квалифицированными, чем тех, у кого такой проблемы нет. Люди с громким голосом кажутся менее приятными, чем те, у кого голос тише, и чаще, чем другие, заслуживают обвинение в том, что любят пускать пыль в глаза. В ходе многочисленных исследований изучалось влияние голоса человека на восприятие его внешности. Одно из них показало, что те, кто заикается и запинается, независимо от их наружности кажутся менее привлекательными, чем люди, у которых этого дефекта речи нет. Аналогично было показано, что отрицательное впечатление от манеры говорить в нос только усиливается, если у человека к тому же неправильные черты лица. В моей докторской диссертации «Влияние внешних данных на речь у пациентов с рото-лицевыми аномалиями», которую я защитила в университете Миннесоты, было показано, что манера речи человека в существенной степени влияет на то, как он выглядит и каким представляется другим. Человек с лицевой аномалией, но с хорошим голосом и речью воспринимается как более физически привлекательный, чем тот, у кого с голосом и речью не все в порядке.

Когда оценивают человека с эстетической точки зрения, степень серьезности его проблем с речью не имеет значения. Наоборот, те, кто ранее казался привлекательным, сразу начинают восприниматься как непривлекательные, как только выясняется, что у них проблемы с голосом или речью. Все мы испытали это на собственном опыте. Сколько раз мы вдруг замечали в переполненной людьми комнате прекрасного незнакомца или незнакомку, но все очарование рушилось, стоило ему или ей открыть рот. Эта женщина со скрипучим голосом или занудный и пищащий, как комар, мужчина ну никак не могли нам понравиться. Конечно, это может показаться легкомысленным, но такова реальность, хотим мы или нет. Так было и так будет. Почему? Да потому, что восприятие голосового кода — это нейробиологический процесс. Люди физически реагируют на звук: он им нравится или не нравится, они могут его терпеть или нет. То же относится и к звукам, которые издаете вы. Древнегреческие философы, многие теологи и Фрейд отмечали в своих работах, что тайные мысли каждого человека обычно проявляются в тоне его голоса и манере речи. Эти наблюдения были подтверждены современными исследователями, в том числе и мной, изучившими связь, которая существует между голосом человека и чертами его характера. Все мы знаем, что если люди не выражают полностью своих эмоций, пытаются их скрыть или не признают, что что-то лишило их душевного равновесия, у них развиваются мигрень, боли в спине или животе, заболевания сердца, легких, кожи и различные опухоли, в том числе и рак. Обычно мы догадываемся, что человек находится в напряжении, по тому, что он не вполне владеет своим голосом. Его голос часто кажется лишенным всяких эмоций, срывается, и перехватывает горло. Голосовые подсказки дают характер голоса, его интонация и особенности звучания. Как бы вы ни разговаривали с человеком — лично или по телефону, — всегда имеются определенные признаки, с помощью которых вы можете быстро догадаться, в каком он находится настроении. В большинстве случаев мы можем точно определить эмоциональное состояние другого человека с вероятностью до 60—65 процентов, а если будем внимательно его слушать, то этот показатель еще возрастет. Эту информацию воспринимает лимбическая система — та область нашего мозга, которая находится глубоко внутри и отвечает за выработку эмоций. Хранится она в аналитической левой половине нашего мозга и даже — при необходимости — в его правой половине. Собирая эту информацию, вы заметите, как разовьется ваша интуиция в отношении того, какой у человека голос, и вы сможете больше доверять своим ощущениям при контакте с другими людьми.

Исключения при анализе голосового кода.

Голосовой код некоторых людей обладает такими особенностями, которые никак не связаны с их характером или психическим и эмоциональным состоянием. Это объясняется тем, чему они научились или унаследовали генетически. Например, человек приобрел неприятную манеру разговаривать, потому что его плохо воспитали и у него плохие привычки. Ребенок может разговаривать громко и грубо кричать на своих сверстников и на домашних животных, подражая одному из родителей, который общается с ним в том же духе. Однако у этого ребенка могут быть проблемы со слухом, вынуждающие его говорить громко, или же такое состояние голосового аппарата, при котором для извлечения звука необходимы усилия — речь поневоле становится слишком громкой. Никогда нельзя сбрасывать со счетов возможность патологии, когда вы замечаете такие особенности голоса, о которых мы будем говорить в этой главе. Я включила в нее обзор некоторых из этих патологических состояний, чтобы вы были лучше подготовлены, если столкнетесь с ними в жизни.

Неврологические состояния

Определенное неврологическое состояние может сыграть свою роль в том, что человек разговаривает в нос и его голос дрожит, как у Кэтрин Хепберн в последние годы жизни, или же что он разговаривает медленно, с трудом и еле слышно (как Мохаммед Али из-за того, что страдает болезнью Паркинсона). Люди с другими неврологическими состояниями, затрудняющими координацию работы их дыхательного и голосового аппаратов (такими, как церебральный паралич и другие нейромоторные нарушения), могут неожиданно заговорить очень громко, а потом резко понизить голос к концу предложения, так что их станет практически не слышно. Некоторые разновидности заикания связаны с нейромоторными нарушениями, которые обусловлены определенными патологическими состояниями.

Аномалии челюсти

Аномалия челюсти, или неправильный прикус, может стать причиной проблем с положением языка, глотанием и даже шепелявости.

Проблемы со слухом

Нарушения слуха могут способствовать неправильному произношению звуков «р», «с» и «з». Аналогично особый акцент или диалект может также способствовать неправильному произношению именно этих конкретных звуков, равно как и множества других. Проблемы со слухом также могут быть причиной того, что' человек говорит очень тихо, поскольку он страдает сенсоневральной тугоухостью. Но если человек разговаривает слишком громко, у него может быть звукопроводящая тугоухость, вызванная скоплением серы или жидкости в среднем ухе.

Стоматологические проблемы

Некоторые люди бормочут или говорят в нос, стесняясь формы или состояния своих зубов, поэтому открывают рот недостаточно широко для того, чтобы разговаривать как полагается. Люди могут также говорить в нос, если они родились с трещиной твердого или мягкого нёба или же у них велофарингеальная недостаточность, из-за которой во время разговора глотка и мягкое нёбо не соприкасаются.

Акценты, диалекты и культура

Люди говорят в нос и потому, что проживают в определенном регионе — у них, например, южный, юго-западный или миннесотский гнусавый выговор. Манера разговаривать слишком громко может быть культурным феноменом, как у жителей Гуанчжоу, которые говорят по-английски, сохраняя привычные им интонации. Уроженцам Запада это режет слух: им кажется, что китайцы кричат и сердятся друг на друга, хотя на самом деле они сохраняют спокойствие. Культурным феноменом является и обычай разговаривать тихо. Тихий голос японских женщин очень нравится японцам, но жителей Запада раздражает. Если к концу предложения голос человека становится более высоким или интонация повышается, это может объясняться культурным феноменом, и в частности шведским акцентом. Также это свидетельствует об аффектации, особой манере речи, обычно свойственной подросткам, которые пытаются выглядеть «крутыми» и добиваются, чтобы сверстники приняли их в свой круг. Важно также отметить, что темп речи человека часто зависит от места его проживания. К примеру, жители Нью-Йорка и Нью-Джерси говорят гораздо быстрее, чем жители Теннесси и Джорджии.

Анатомические, физиологические и патологические проблемы

Хриплость может объясняться новообразованиями на голосовых связках — полипами, узлами и т.д. Голос бывает хриплым и из-за сильного раздражения и утолщения связок, связанных с частым употреблением алкоголя и курением. Блеющий звук, который некоторые издают при разговоре, вызван защитным спазмом их голосового аппарата, возникающим из-за того, что им больно и неудобно говорить. Хриплость голоса также указывает на проблемы с верхними дыхательными путями. Астма, бронхит, эмфизема или хроническая обструкционная дисфункция легких (ходл) часто становятся причиной того, что у людей появляются трудности с координацией вдоха-выдоха и речи. Обычно люди, страдающие от этих заболеваний, делают несколько неглубоких вдохов, вместо одного большого, чтобы не сбиться с дыхания, когда они говорят. Это раздражает слушателей, но с этим ничего нельзя поделать, как и с их хроническим кашлем. Проблемы с верхними дыхательными путями бывают также причиной того, почему люди говорят к концу предложений все тише и тише или у них слишком быстрый темп речи. Люди испытывают боль в задней стенке горла, или у них в носу скапливается жидкость, и это вызывает приступы кашля или удушья. В этом состоянии человек обычно пытается скорее получить необходимую ему информацию, для чего и старается говорить очень быстро. Высокий голос также указывает на то, что у человека слабый голосовой аппарат, деформирована или сильно повреждена гортань. Люди, страдающие заболеванием, известным как спастическая дисфония, при котором бывают крайнее перенапряжение и спазмы голосовых мышц, обычно говорят с трудом и отрывисто.

Наркотики

Замечено, что люди, принимающие некоторые наркотики, также говорят отрывисто, у них перехватывает горло, а кроме того, они иногда неожиданно начинают говорить слишком громко, что свидетельствует о недостаточной координации между дыхательным аппаратом и механизмом голосообразования. Люди, имеющие проблемы с наркотиками или принимающие некоторые препараты для улучшения настроения, разговаривают медленно или делают в разговоре большие паузы, что указывает на проблемы с краткосрочной памятью. Некоторые лекарства, прописываемые больным с биполярным нарушением или эпилепсией, могут привести к кратковременной потере памяти, а также к дрожанию и неуверенному звучанию голоса. При употреблении барбитуратов или героина речь становится замедленной и затрудненной, а амфитаминов и кокаина — необычно быстрой. Такой наркотик, как кокаин, повреждает слизистую оболочку носа, из-за этого воздух уходит и голос делается гнусавым. Другими характерными признаками являются постоянное чихание, сопение и заложенный нос, который также способствует тому, что голос делается гнусавым. Важно, чтобы при оценке черт характера или поведения человека учитывался каждый из этих факторов. Слушая голоса других, мы должны решить, не находится ли человек в состоянии стресса или в большом напряжении. Вот почему лучше всего делать наблюдения в течение некоторого периода времени и по возможности в различных ситуациях.

Анализ голосовых подсказок.

Голосовой код следует анализировать по четырем основным направлениям: 1) высота (голос высокий или низкий), 2) громкость (голос тихий, громкий, затихающий к концу предложения), 3) качественные характеристики (голос дрожащий, резкий, серьезный, внезапно делающийся очень громким, мрачный, ноющий, гнусавый, хриплый) и 4) стиль (человек говорит с маниакальным увлечением, как одержимый, очень медленно или слишком быстро, взволнованно, резко и отрывисто, уныло и безжизненно, с воодушевлением, голос приторно-сладкий, сексуальный и кокетливый, хорошо модулированный, низкий, повышающийся к концу предложения).

Стиль.

Подкупающий глубокий низкий голос, полный воодушевления

Правильно выбранный тон голоса — залог успеха. Как у мужчин, так и у женщин лучше всего воспринимается более низкий, чем обычно, голос, который придает своему обладателю или обладательнице черты утонченности, сексуальности и эмоциональной стабильности. Голос, в котором слышатся оживление, подъем, воодушевление, позволяет сохранить интерес человека к тому, о чем вы говорите. Высота голоса и его громкость должны меняться, а тон быть уверенным. Тон голоса передает любовь, гнев, радость, сострадание, печаль, страх, сомнение. Именно тон заставляет людей навострить уши и прислушаться. Тон голоса бывает очень выразительным и легко передает любое сообщение. Тон вашего голоса может привлечь к вам людей как магнитом, потому что позволяет проявиться всему лучшему, что есть в душе и у вас, и у других. Тон, который говорит: «Я вполне уверен в себе», внушает доверие и заставляет других чувствовать себя рядом с вами спокойно. Люди, говорящие таким тоном, воспринимаются как более заслуживающие доверия, надежные, сексуально привлекательные и способные. Они сами распоряжаются своей жизнью, и их голос не дрожит и не срывается. Такой тон обычно характерен для основательных людей, которые говорят от души и думают, что говорят, людей прямых и цельных. Рассказывают, что покойный актер Ричард Бартон благодаря своему низкому звучному голосу заставлял людей с интересом слушать, как он читает телефонную книгу. Голос Бартона не только внушал доверие, но и делал его совершенно неотразимым. Замечено, что женщины, которые говорят низким голосом и с большим воодушевлением, имеют явное преимущество в том, что касается умения привлечь к себе других. Праздничное возбуждение, звучащее в их голосе, заразительно и заставляет других воспринимать их как более дружелюбных, заслуживающих доверия, способных и сексуально привлекательных. Если у вас такой замечательный голос, вы привлекаете людей, которые в вашем присутствии становятся более радостными и оживленными.

Высота.

1. Голос слишком высокий.

Человек со слишком высоким голосом — не важно, мужчина это или женщина, — часто производит впечатление незрелого, бесполого, неопытного, не уверенного в себе, слабого и раздражительного. Когда в человеке пробуждается сексуальность, его голос становится ниже, поэтому тот, чей голос остается высоким, отрицательно относится к своей сексуальности или вовсе ее игнорирует. В своей практике я часто помогала молодым женщинам понизить тембр их голоса. Почти у всех, с кем я работала, были проблемы с сексом, потому что в детском или в подростковом возрасте они становились жертвами насилия. Нередко они получали такую травму, что это задерживало их эмоциональное развитие, и они начинали сильно отставать от своих сверстников. Мой дорогой покойный друг и коллега, психиатр и психоаналитик д-р Пол Канталупо обнаружил эту тенденцию в результате своей двадцатипятилетней профессиональной деятельности. Он считал, что перенесенная психологическая травма может привести к задержке эмоционального развития человека, при которой его голосовые данные также перестают развиваться. Человека со слишком высоким голосом, будь то женщина или мужчина, никто не воспринимает всерьез. Люди с таким голосом кажутся более слабыми, менее сообразительными и конкурентоспособными, чем те, у кого голос нормальный. А все потому, что, когда человек нервничает или не слишком уверен в себе, у него часто перехватывает горло, и в результате он начинает пищать. Известно, что, когда люди сердятся, они говорят на повышенных тонах. Исследуя взаимосвязь голоса и эмоций, д-р Пол Экман обнаружил, что 70 процентов его подопечных, находясь в расстроенных чувствах, начинали говорить более тонким голосом. Таким образом, логично было предположить, что человек, который постоянно говорит слишком высоким голосом, вечно находится в состоянии остаточного раздражения, внутреннего недовольства или даже страха. Долгие годы я работала над решением этой проблемы с тысячами своих пациентов. Существуют, конечно, множество упражнений для голоса, но главным в этой работе всегда было наладить с человеком доверительные отношения. Это просто необходимо, когда человеку приходится так круто менять свою жизнь. Очень возможно, что при условии правильного выбора упражнений для голоса и психотерапии вам вовсе не придется всю свою жизнь стыдиться своего очень высокого голоса.

2. Голос слишком низкий.

Низкий голос у людей с более толстыми голосовыми связками или крупным голосовым аппаратом. В общем, и у мужчин, и у женщин такой голос считается более красивым. Однако если человек заставляет себя говорить на октаву ниже, чем ему полагается, его голос кажется неестественным, звучит фальшиво и претенциозно. Говорить слишком низко часто пытаются мужчины, не уверенные в себе. Они думают, что, если голос будет звучать ниже, а иногда и громче, их будут всегда принимать всерьез и они будут выглядеть более влиятельными. Они считают, что если будут говорить басом, то люди станут их больше уважать и слушаться.

Громкость.

1. Голос слишком тихий.

Тихони добиваются чужого внимания, заставляя людей просить их говорить громче. Они получают от этого большое удовольствие и играют в своеобразную игру, вынуждая других напрягаться, чтобы их услышать. Тихони нервируют тех, кому приходится просить их повторить, и приобретают контроль над ситуацией, которую прежде контролировать не могли. Некоторые разгадывают эту уловку и знают, что предпринять, чтобы притворщик стал разговаривать нормально. Любители говорить очень тихо совсем не такие, как о них можно подумать. Как правило, они противоположность того, что хотят внушить о себе окружающим. Они хотят, чтобы вы считали их застенчивыми, невинными и скромными, но на самом деле вы еще не раз будете иметь возможность убедиться в том, как отлично эти люди умеют выходить из себя и ругаться. Они просто притворяются, разыгрывают спектакль, и больше ничего. Подобное свойство голоса используется в качестве средства манипуляции другими. Это пассивно-агрессивный механизм, приводимый в действие раздражением против тех психологических демонов, с которыми эти люди еще не сумели справиться и которые полновластно царят у них в душе. Это трюк, рассчитанный на то, чтобы добиться чужого внимания. И я советую вам быть предельно осторожными с тихонями, если не хотите узнать, насколько они могут быть опасными. Зачастую они представляют прямую противоположность тому, за кого вы их принимаете, судя по их голосу. Ученые, которые занимались взаимосвязью голоса и эмоций, также обнаружили, что более тихая речь обычно связана с подавленным настроением человека. Люди, которые постоянно говорят тихо, тайно переживают большое огорчение, впрочем, как и люди, которые говорят слишком громко. И те и другие в глубине души испытывают мучительное и тщательно скрываемое недовольство. Любитель говорить тихо часто ощущает себя бессильным, лишенным возможности на что-либо повлиять, униженным и страдает от того, что чувствует себя недостойным разговаривать так громко, чтобы все его услышали. И в результате он приобретает такую манеру разговаривать как средство заставить других прислушиваться к его словам.

2. Голос слишком громкий.

Громогласные люди требуют к себе внимания и только ради этого напрягают горло. Часто они бывают самодовольными и заносчивыми, невоспитанными, властными, задиристыми, склонными к соперничеству и раздражительными и относятся к другим людям с большой долей враждебности. Из-за своей крайней неуверенности в себе они постоянно нуждаются в ком-то, кто бы выслушал их, или же они оказываются совершенно выбитыми из колеи. Ученые Калифорнийского университета города Сан-Франциско д-р Маттью Маккей и д-р Марта Дэвис удачно охарактеризовали громогласных людей как таких, которые словно говорят окружающим: «Командовать здесь буду я, и делайте, что я вам велю», — подчеркнув присущую им грубость. Проведенное д-ром Полом Экманом исследование взаимосвязи эмоций и голоса также подтверждает мой вывод о том, что люди говорят на повышенных тонах, когда сердятся. Постоянно же это делают такие сердитые личности, которые своим оглушительным голосом и воинственным тоном показывают, что в душе они враждебно настроены по отношению и к окружающим, и к себе. К тому же они часто происходят из больших семей, и в детстве им приходилось конкурировать с сестрами и братьями и перекрикивать их, чтобы быть услышанными. Этот опыт нередко порождает в них неуверенность в себе, поскольку они приобретают потребность постоянно находиться в центре внимания. Если только человек не страдает от звукопроводящей тугоухости, при которой в среднем ухе скапливается жидкость, сера или другое вещество, нет никаких оправданий тому, будто он не знает, что говорит слишком громко. Ну а если потери слуха нет, то можно быть уверенным, что разговор на повышенных тонах связан с тем, что человека что-то раздражает. Возможно, он подсознательно сердится на себя, или его гнев направлен на другого человека. Чем больше люди раздражены, тем громче они говорят, ставя окружающих в крайне неловкое положение.

3. «Умирание» к концу предложений.

Как и те, кто говорит слишком тихо, эти люди нередко страдают недостаточным самоуважением. Их манере речи свойственны небрежность, недостаточная продуманность, неточность, неосторожность и непоследовательность. Недостаток уверенности в себе заставляет их чувствовать, что их слова не имеют большого значения. Люди, «умирающие» к концу предложений, обычно не умеют правильно дышать и, разговаривая, вдыхают и выдыхают через рот. Поскольку они склонны быстро выходить из себя, то обычно сначала выдыхают, а потом говорят, и из-за этого их бывает трудно понять. В отличие от тихонь эти люди не так стремятся манипулировать и управлять другими. Они начинают за здравие, а заканчивают за упокой, и от этого их интонация страдает определенной непоследовательностью. Бывает, что это отражает их образ жизни: они из тех, кто берется за дело, но никогда не доводит его до конца. Я наблюдала эту манеру речи у многих своих клиентов. Они очень переживали из-за низкой самооценки и часто бросали начатое дело на полпути.

Качественные характеристики.

1. Дрожь в голосе.

Те, кто разговаривает дрожащим голосом, часто расстраиваются и нервничают. Они постоянно беспокоятся о том, что о них подумают другие или что с ними может произойти. Заметим, что дрожь в голосе появляется и у людей, принимающих психотропные средства для поддержания настроения, поэтому так важно быть внимательным и не путать тех, кто нервничает, с теми, кто просто принимает лекарства. Зачастую люди с дрожащими голосами боятся жизни. Они осторожничают и не любят принимать решения, потому что слишком беспокоятся из-за последствий любого поступка. Они могут быть неврастениками и без конца переживать из-за того, что кто-то кому-то сказал, и в страхе ожидать, что же теперь будет. Слишком озабоченные своим будущим, они лишают себя настоящего и пасуют перед сюрпризами, которые преподносит им жизнь. Они не чувствуют у себя под ногами твердой почвы, что и проявляется в их дрожащем голосе, и не способны достойно преодолевать многочисленные жизненные невзгоды. Когда такой человек попадает в сложное положение, его лицо нередко покрывается красными пятнами или багровеет. Голосовые мышцы напрягаются, а голос начинает дрожать. Им овладевает страх, и он отчаянно хочет угодить и снискать одобрение.

2. Голосовые агрессоры.

Люди, которые «давят» на вас своим голосом, часто бывают раздражительными, недружелюбными и склонными к соперничеству. Агрессивный характер их стиля общения проявляется в периодическом повышении голоса во время разговора. Это выглядит так, как будто их постоянно охватывает враждебность и они ведут по собеседнику пулеметный огонь ненависти или гнева. Эти неуместные, внезапные вскрики нервируют их собеседника, который расценивает эти неистовые голосовые атаки как не соответствующие обсуждаемому предмету. Словесная пулеметная очередь такого голосового агрессора во время простого обсуждения вопроса — например, о том, чем люди занимались в выходные, — создает впечатление, что он в эти дни находился на поле боя и пережил бог знает что, хотя на самом деле отлично отдохнул. Однако раздражение и враждебность, переполняющие этих людей, наложили свой отпечаток и на их тон. Они постоянно видят в других соперников и всегда, даже в самом простом разговоре, ищут способ «побить» оппонента (каковым может оказаться любой, с кем они разговаривают). Поэтому для того, чтобы их услышали, они обязательно должны первыми словесно атаковать собеседника. Тем самым они получают ощущение, что сумели добиться победного преимущества.

3. Гнусавые нытики, которые двигают челюстями.

Людей, разговаривающих гнусавым, ноющим голосом, редко воспринимают всерьез. Зачастую их несправедливо характеризуют как не слишком умных и не считающихся с теми, кто их окружает. Из-за своего действующего на нервы голоса они кажутся несносными и постоянно на что-то жалующимися — впрочем, в большинстве случаев так оно и бывает. Голос отражает их внутреннюю неудовлетворенность. Опрос, проведенный службой Гэллапа, показал, что эта особенность голоса относится к одной из семи самых раздражающих: почти 70 процентов респондентов нашли ее просто отталкивающей. Гнусавые нытики разговаривают так, словно им от вас что-то нужно или что-то, по их мнению, делается неправильно. Часто они становятся объектом насмешек окружающих, поэтому в разговоре обычно обороняются и нападают безо всякой необходимости или, если научились смеяться над собой, обыгрывают особенность своего голоса, используя как преимущество. Джуди Холли-дей, Эдит Банкер («Все в семью») и Фрэн Дрешер («Монашка») сделали карьеру именно на своем гнусавом ноющем голосе.

4. Нарочито сексуальные голоса с особым придыханием.

Когда люди говорят таким нарочито сексуальным и с особым придыханием голосом, соблазнительно мурлычут, будьте уверены: они просто с вами играют, и это особенно неприятно, если вы слышите, что, закончив разговор с вами, они тут же обращаются в подобной манере к другим людям. Все это выглядит неискренне, оскорбительно и свидетельствует о желании манипулировать собеседниками. Эти люди полагают, что могут «соблазнить» другого человека и заставить его сделать все, что они пожелают. Они слишком высокого мнения о себе и считают возможным играть другими. Тех, кто говорит с придыханием, не принимают всерьез. Сьюзен Хейден Элджин, преподаватель лингвистики университета города Сан-Диего, пишет, что их считают людьми, не заслуживающими доверия. Вы сразу почувствуете фальшь в этих столь сексуально разговаривающих личностях, когда услышите, что они сохранили свой тон, даже поняв, что не имеют успеха у того, кого пытались соблазнить. Понаблюдайте, как их голос сразу же становится нормальным, как только они поймут, что не способны добиться желаемой реакции ни от кого. Ряд исследований показал, что речь с придыханием звучит неубедительно и не вызывает доверия. Это стало еще одной причиной того, почему женщина в приемной дантиста производила на всех такое плохое впечатление. Ученые, исследовавшие взаимосвязь голоса и эмоций, обнаружили, что говорящие с большой скоростью ( без умолку) обычно находятся в состоянии раздражения. Они постоянно ведут себя так, словно их кто-то расстроил или они с кем-то конфликтуют. Их боевая манера строчить как пулемет также может быть связана с феноменом «спрессованной» речи, который часто наблюдается у людей с биполярным нарушением в случае, если это нарушение не компенсированное. Поэтому необходимо понимать, что в организме людей, которые разговаривают подобным образом, возможно, нарушен баланс химических веществ. Сказанное не означает, что все говорящие без умолку страдают биполярным нарушением. Положительной стороной такой манеры речи является то, что с ее помощью человек легко увлекает своих слушателей. Он заставляет их поддержать его проект или принять в нем участие. Такие люди способны зажечь публику и пробудить у нее интерес практически к любой затее. За ними всегда очень любопытно наблюдать, потому что они будто обладают неиссякаемой энергией и испытывают энтузиазм по поводу всего, что делают. Проблема заключается в следующем: они не разбираются в том, что говорят, и строят планы, которые могут быть вам и не по душе, и не по карману. Поэтому будьте внимательны и остерегайтесь, чтобы вас не втянули в то, что вам не нужно.

5. Манера говорить слишком быстро.

Это люди очень нервные, беспокойные, а может быть, и раздражительные. Исследования показали, что обычно они не уверены в себе и страдают от низкой самооценки. Вот почему они подсознательно склонны торопиться и стараются высказать все, что у них накопилось, быстрее. В основном это связано с тем, что они считают, будто людям неинтересно то, о чем они хотят сказать. А если бы у них было больше самоуважения, то они делали бы паузы и другие лучше осознали бы значение того, что они сообщили. «Тараторки» могут также по своему характеру относиться к типу «А», то есть быть людьми напористыми и амбициозными, которые обычно разговаривают быстро и агрессивно. Слишком высокий темп речи — одна из восьми самых раздражающих речевых привычек; свыше 65 процентов респондентов, охваченных опросом службы Гэллапа, ощущали в присутствии людей, которые говорят слишком быстро, большую неловкость. А по данным психологов д-ра Маттью Маккея и д-ра Марты Дэвид из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, обычно такие люди заставляют окружающих ощущать беспокойство. Многие слишком быстро разговаривающие люди воспитывались в больших семьях. В этом они похожи на тех, кто говорит слишком громко и кому также нужно было перекрикивать своих братьев и сестер. Люди с быстрым темпом речи стараются успеть высказать все до того, как их прервут. Исследования также показали, что люди говорят быстрее, когда сердятся. Высокая конкуренция между людьми в больших семьях и крупных городах, возможно, и приводит к тому, что они чаще испытывают стресс и раздражение, а это сказывается на скорости их речи.

6. Если в голосе чувствуется раздражение.

Дело не в том, что вы говорите, а как. Попросите любезным тоном кого-нибудь сделать для вас что-либо, и, как правило, он это сделает. Но если вы проявите в своем тоне некое, вполне определенное к человеку отношение, то почти наверняка заставите его взбунтоваться и вызовете словесную перепалку или, что еще хуже, драку. Как сказано в Библии, «вся сила слова — в языке». Но сила слова и в тоне, которым человек разговаривает. Раздражение обычно чувствуется в голосе людей, которые ищут повода для ссоры, готовы к драке и нарываются на неприятности. Всегда готовые указать пальцем на кого-нибудь другого, они вечно чувствуют себя жертвами, которых все обижают, и ищут, кого бы еще обвинить. Люди с резкими интонациями голоса часто пытаются спровоцировать других. Своим тоном они как бы говорят им: «Ну, погоди! Вот только тронь меня, и я тебе покажу!» или «Вот только скажи то, что мне не понравится, и я так тебя припечатаю, что ты и не пикнешь!» Подобный тон обычно вызывает у людей ответное возмущение, ведь они чувствуют, что на них нападают безо всяких оснований. Поскольку этот тон бывает еще и ноющим, у вас может также возникнуть впечатление, что вы этим людям надоели. В некоторых слоях общества подобная манера речи используется для выражения определенного настроения, дурного расположения духа. Такие люди своим тоном постоянно бросают вызов другим и часто вступают с ними в споры. Если кто-то с ними не согласен, они всегда уверены, что он не прав. В сущности, своим тоном они хотят сказать: «Никогда не пытайтесь мне возражать — я все знаю лучше всех! И все будет так, как я сказал, или не будет никак!» Эти люди постоянно готовы открыть по кому-нибудь словесный огонь. Стоит им только рассердиться, и они моментально превращаются в огнедышащих драконов и сжигают изрыгаемым из своей пасти пламенем всех и вся на своем пути. Главное, что можно посоветовать тем, кому приходится иметь дело с такими людьми, — держитесь от них подальше, если не хотите услышать такое, от чего у вас вполне могут появиться ожоги третьей степени.

7. Отрывистая, рубленая речь.

Так обычно разговаривают чопорные, самодовольные и очень суровые люди, которым не хватает гибкости. Люди этого типа всегда ставят все точки над i. Они упрямы и поступают наперекор другим. Им бывает очень трудно изменить свое мнение или пойти на компромисс. Чем-то они напоминают учителей начальных классов, которые разговаривают с детьми короткими простыми предложениями. Заслышав подобную речь, вы часто вспоминаете о своих первых днях в школе. Конечно, ни один взрослый не захочет, чтобы с ним разговаривали как с ребенком, но, к несчастью, люди с такой отрывистой, рубленой речью абсолютно не догадываются о том, что их тон просто оскорбителен для всех, кому уже больше пяти лет. Именно с таким человеком довелось пообщаться моему клиенту, весьма преуспевающему бизнесмену, когда он однажды пришел ко мне на занятие. В моей приемной он столкнулся еще с одной клиенткой, красавицей актрисой, которая приехала раньше назначенного времени. Они поболтали немного, пока я не освободилась и не пригласила бизнесмена к себе в кабинет. Первое, что он сказал мне по поводу своего разговора с этой актрисой: «Какая жалость! Какой контраст между потрясающими внешними данными и замашками строгой классной дамы! Ей бы пучок на голове и платье с высоким воротничком, и будет вылитая классная дама! Увидев ее, я был просто сражен наповал, но послушал, как она говорит, и все как рукой сняло. По-моему, она разговаривала со мной свысока, как будто я был намного ниже ее». Его мнение об этой актрисе было абсолютно правильным, и обо всем он догадался по голосу. Знай она, что перед ней такой завидный жених, наверное, разговаривала бы с ним по-другому. Но я была рада, что актриса успела раскрыться перед ним еще до того, как между ними что-нибудь произошло. Бизнесмен в ней отлично разобрался. Она была высокомерной, чопорной и склонной осуждать людей женщиной, и мой клиент понял это, просто послушав ее отрывистую, рубленую и слишком отчетливую речь.

8. Гнусавые нытики с тризмом (сжатием) челюсти.

Такие люди гораздо более раздражительны, склонны осуждать других и любят жаловаться, чем нытики, у которых нет тризма челюсти. В то время как последние иногда обладают чувством юмора, у первых оно обычно отсутствует. Удостоенная ряда наград актриса Нина Фох однажды сказала, что, занимаясь с актером или актрисой перед съемками, первый вопрос, который она задает, когда видит у них неподвижную нижнюю челюсть, это: «На кого из своих родителей ты сердишься и почему?» Молодые люди зачастую бывают шокированы, занимают оборонительную позицию и отрицают, будто у них что-то не в порядке, но впоследствии со слезами на глазах признаются, что проблемы все-таки есть. Иногда они даже начинают рыдать, давая выход годами накапливавшемуся и подавлявшемуся раздражению и другим эмоциям, которые вызывает у них один из родителей или какой-нибудь «ядовитый» человек из их ближайшего окружения. Плотно сжав челюсти, люди цедят слова и говорят в нос, а это производит не слишком приятное впечатление. Обычно таких людей считают чопорными и ограниченными, и часто такая оценка оказывается абсолютно верной.

9. Голос скучный и безжизненный.

Люди с таким голосом производят впечатление апатичных, безразличных, любящих уединение, чопорных и находящихся в подавленном состоянии, и в большинстве случаев это оказывается не слишком далеким от истины. Часто эти люди переживают душевный разлад и с помощью тона голоса стараются дистанцироваться от других, чтобы не подпустить к себе кого-нибудь слишком близко. Подобный голос свидетельствует также о депрессии или унынии. Люди с таким невыразительным голосом держат других на расстоянии из-за низкой самооценки и страха разоблачения. Они так боятся, что кто-нибудь догадается об их истинном душевном состоянии, что говорят безразличным тоном, стараясь ничем себя не выдать. Разговаривая с таким апатичным человеком, вы начинаете говорить более энергично, чтобы добиться от него хоть какого-нибудь отклика, но, как правило, ничего не получается. Полное отсутствие у человека какой-либо реакции обычно вызывает у других досаду и разочарование. Невозможность добиться реакции на свои слова порождает иногда и чувство обиды, и это особенно вероятно, если вы неоднократно пытались общаться с человеком, и каждый раз безрезультатно. А также она может создать почву для различных недоразумений, потому что людям, которые говорят абсолютно эмоционально не окрашенным тоном, зачастую бывает трудно донести до других свою мысль. Их собеседники просто лишены возможности улавливать тончайшие нюансы интонации, которые и придают тому или иному сообщению особый смысл. Люди, которые говорят скучным и безжизненным тоном, обычно раздражают других. Вы не можете до них достучаться, и они вас лишают сил, потому что с ними нет никакой обратной связи. В нормальных условиях в процессе разговора каждый что-то дает и берет. Если же вы тратите силы на ведение беседы и ничего не получаете взамен, то ощущаете крайнее разочарование и сожалеете о напрасной потере времени. Находясь в обществе таких людей, вы стараетесь говорить более оживленно, чтобы добиться от них хоть какой-нибудь реакции. Но если этого так и не происходит, вы обычно чувствуете особую опустошенность, переживаете, что вас отвергли, и очень сердитесь. Если кто-то из ваших знакомых раньше всегда разговаривал с воодушевлением и подъемом, а теперь своим голосом наводит на вас тоску, будьте уверены, что у него что-то не в порядке. И скорее всего этот человек расстроен из-за вас или из-за того, что с ним случилось, или же он просто переживает депрессию. Ваше общение со скучным, вялым занудой, как правило, имеет тайный подтекст враждебности, поскольку такие люди вызывают у других раздражение. Обычно они бывают очень пассивно-агрессивными, потому что скрывают какую-то информацию и не до конца откровенны. Людей, которые разговаривают скучным и безжизненным голосом, сплошь и рядом неправильно понимают, ведь они не способны донести до собеседника истинный смысл своих слов, а иногда их даже считают подлыми и нечестными.

10. Голос слащавый.

Люди с этой особенностью голоса обычно двуличны и говорят не то, что думают. Лора всегда была такой приторно-сладкой, что запросто могла довести человека до инсулинового шока всякий раз, как открывала рот. Своим медоточивым голоском с тягучими интонациями она непрерывно говорила окружающим ласковые льстивые слова. Тем, кто все время разговаривает так сладко, трудно доверять. Повышающиеся интонации и высокие нотки их голоса сигнализируют о том, что в душе эти люди испытывают недовольство. Достаточно повидав подобных людей за свою практику и получив печальный опыт общения с ними как с деловыми партнерами, я имею теперь полное право утверждать, что они действительно очень раздражительны. Это тип пассивно-агрессивных людей, которые могут напасть на вас без предупреждения. Им нельзя доверять, потому что они, образно говоря, не настоящие. Нормальный человек не может всегда быть таким жизнерадостным, довольным и дружелюбным. Люди переживают широкий спектр эмоций и не могут всегда звучать в одном ключе, даже если это и нравится окружающим. В общем, как только услышите приторно-сладкий тон, держите ухо востро — этот чайник готов закипеть. Постарайтесь вовремя уловить фальшь в словах и поступках. Одно дело, что человек обещает, и совсем другое — что он действительно сделает. Приготовьтесь к тому, что вас ожидают неприятности.

11. Повышающаяся интонация голоса в конце предложений.

Такая манера речи создает впечатление, что человек всегда задает вопросы, о чем бы он ни говорил. Даже когда такие люди просто сообщают, как их зовут, они как будто задают вам вопрос: «Привет! Я — Мэри Джонс? Я из Канзаса?» Женщины чаще, чем мужчины, прибегают к интонации, указывающей на то, что они колеблются и не уверены в том, о чем хотят сказать. Интонация неопровержимо доказывает, что им не хватает уверенности в себе. У меня была клиентка, которая проработала в одной компании двенадцать лет, но ее всегда обходили с повышением, и она не понимала почему. В конце концов кто-то направил ее ко мне, и уж я-то сразу догадалась, в чем дело. Даже несмотря на то что женщина знала вдоль и поперек свою компанию и то, что потребовалось бы от нее в новой должности, она разговаривала так, словно работает первый день. Практически все фразы, слетавшие с ее уст, звучали так, как будто она просила у кого-нибудь разрешения или задавала вопрос. Однажды женщина вдруг проговорилась, что на самом деле вовсе не уверена, сможет ли справиться со всеми своими новыми обязанностями и тратить на работу гораздо больше времени. Ей нравилась ее компания, и она хотела зарабатывать больше, но сомневалась, хватит ли у нее на это сил. Женщина воспитывала детей без мужа, и возможность увеличения нагрузки ее пугала. Ее манера повышать голос к концу предложения и вопросительная интонация ясно свидетельствовали о том, что, думая о новой работе, она сомневалась в себе. Когда на наших занятиях мы стали работать над повышением ее самооценки, высота голоса резко изменилась. Он стал гораздо ниже, указывая на то, что женщина стала чувствовать себя более уверенно. Она не разговаривала больше вопросительным тоном, перестала бояться нового назначения и связанной с ним дополнительной ответственности и наняла помощницу для присмотра за детьми. Далеко не все, повышающие голос в конце предложений, не уверены в себе или страдают от низкой самооценки. Некоторые из них могли просто выработать у себя манеру разговаривать, типичную для подростков и молодых людей, которые хотят лучше вписаться в среду своих сверстников. Страшного в этом ничего нет, это все равно что говорить на специфическом «крутом» языке, который дает молодым людям ощущение своей принадлежности к особому кругу. Но если вы говорите на нем за пределами этого круга, то у вас могут появиться проблемы. Если у вас есть дети, вам лучше посоветовать им не говорить с такими интонация дома или в школе. Если это станет для них привычным и они будут разговаривать так в повседневной жизни, это может плохо повлиять на то, как их будут воспринимать взрослые, и отрицательно сказаться на их будущем как наемных работников или бизнесменов.

12. Манера говорить слишком медленно.

Как и те, кто говорит слишком быстро, люди, говорящие слишком медленно, часто не понимают чувств других, потому что страдают низкой самооценкой. Их медлительность и неторопливость связаны с боязнью наделать ошибок, но в то же время они высокомерны, самонадеянны и четко выговаривают слова, чтобы наверняка донести до других всю информацию, которой они соизволили с ними поделиться. И даже если они заметят, что вы скучаете и у вас слипаются глаза, то просто это проигнорируют и будут по-прежнему жужжать у вас над ухом. Вы для них просто не существуете. Они слишком эгоистичны и озабочены тем, чтобы навеки запечатлеть у вас в голове свою мысль, и поэтому не хотят обратить внимание на вас, ваше выражение лица или позу. Это своего рода силовой прием — откровенно грубый способ игнорировать реакцию человека — и акт ничем не прикрытой враждебности. Иногда эти люди испытывают уныние и поглощены собой. Исследования взаимосвязи эмоций и голоса показали, что уныние часто сопровождается снижением темпа речи.

Важно не путать эту манеру речи с той, что принята у южан, которые обычно говорят медленнее жителей других районов, поскольку дольше тянут гласные. Вы поймете, в чем разница, если вспомните, как вас раздражает и какой вы испытываете дискомфорт, когда кто-нибудь вас игнорирует или обращает на вас мало внимания. Важно также не сделать ошибку и не приписать эту манеру речи тем, кто страдает нарушением нейромоторики, или тем, чья речь замедлилась в результате приема определенных лекарств.

Голос, который не вводит людей в заблуждение.

Несмотря на то что голос отражает личность, в ряде случаев он может ввести людей в заблуждение. Например, вы начисто лишены отрицательных черт, но из-за того, что ваш голос обладает вполне определенными особенностями, вы тем не менее производите на людей довольно неприятное впечатление. Если вы хотите решить эту проблему и добиться, чтобы вас всегда понимали правильно и оценивали соответственно заслугам, то должны прочитать мою книгу «Говорить, чтобы побеждать» или приобрести одну из моих аудиозаписей. Вы также можете связаться со мной и получить индивидуальную консультацию. Вы научитесь настраивать ваш голос на нужную высоту и делать его более глубоким и звучным. Вы также научитесь говорить убедительно и быстро находить с собеседниками эмоциональный контакт, и тогда люди будут слушать вас с интересом и удовольствием, что отразится и на вашей профессиональной деятельности, и на вашей личной жизни. Теперь, после того как вы познакомились с кодом голосовым, мы можем перейти к анализу кода языка тела.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. По внешнему виду и голосу можно выявлять обман и характер человека.

2. Голос и речь являются зеркалом души человека и могут многое рассказать о его эмоциональном состоянии и личностных чертах.

3. Существуют четыре кода общения: речь, голос, язык тела и выражение лица, по которым можно определить истинные намерения человека.

4. Следует внимательно наблюдать за людьми и анализировать изменения в их голосе, речи, мимике и жестах, чтобы понять их подлинные эмоции и мотивы.

5. Эмоции человека проявляются в голосовой и эмоциональной "утечке" информации через изменения в выражении лица и интонациях голоса.

6. Голос и манера речи влияют на восприятие внешности и привлекательности человека другими людьми.

7. Некоторые особенности голоса и речи могут быть обусловлены неврологическими, анатомическими, физиологическими факторами, акцентом, а не характером человека, что следует учитывать.

8. Голос следует анализировать по четырем направлениям: высота, громкость, качественные характеристики и стиль.

9. Низкий, глубокий голос с воодушевлением производит лучшее впечатление и внушает доверие.

10. Слишком высокий голос связан с незрелостью, неопытностью и неуверенностью в себе.

11. Слишком тихий голос может указывать на манипулятивные наклонности и желание контролировать ситуацию.

12. Слишком громкий голос свидетельствует о неуверенности, агрессивности и враждебности.

13. Дрожащий голос указывает на нервозность, страх и беспокойство.

14. Резкий, агрессивный голос сигнализирует о раздражительности, недружелюбии и соперничестве.

15. Гнусавый, ноющий голос производит неприятное впечатление и указывает на неудовлетворенность.

16. Слишком быстрый темп речи связан с нервозностью, беспокойством и низкой самооценкой.

17. Медленный, растянутый темп речи может быть признаком высокомерия, самонадеянности и игнорирования собеседника.

18. Изменение высоты голоса к концу предложений может указывать на неуверенность и низкую самооценку.