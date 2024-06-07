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Психиатр о детях в интернете, веществах и подростковых психозах

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Геннадий Львович Гуревич, психиатр, профессор, д.м.н. из частной детской психиатрической клиники «Госпитальная» о том, когда пора обращаться к детскому психиатру. https://oper.ru/follow/ps0624 Родителям подростков к просмотру рекомендуется.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_klinika.mp3

Комментарий редакции

Основные тезисы из беседы:

1. Современная молодежь имеет гораздо больший поток информации, что дает им более широкий кругозор, но также провоцирует различные отклонения и девиации.

2. Отсутствие дисциплины, режима и ответственности у молодежи приводит к расшатыванию как физического, так и психического здоровья.

3. Романтизация и симуляция психических расстройств среди молодежи стала распространенным явлением, в том числе из-за желания привлечь внимание.

4. Нынешняя молодежь разделена на «касты»: очень образованные и успешные, и те, кто совсем не развивается.

5. Нездоровые стандарты красоты и успеха провоцируют расстройства пищевого поведения, такие как анорексия и булимия.

6. Новые химические наркотики, такие как соли и мефедрон, вызывают серьезные необратимые психозы и имеют высокую смертность.

7. Проблемы с психикой часто начинаются из-за некачественной медицины и неблагоприятных факторов во время беременности.

8. Многие родители не уделяют должного внимания детям, предоставляя их самим себе, что способствует развитию проблем.

Вывод: Беседа затрагивает множество серьезных проблем современной молодежи, связанных с психическим здоровьем, зависимостями и расстройствами поведения. Корни этих проблем лежат в информационной перегрузке, отсутствии дисциплины и здорового воспитания, романтизации болезней, новых опасных наркотиках и недостатках медицины. Требуется комплексный подход к решению этих проблем на государственном уровне и повышение ответственности родителей.

Источник: https://rutube.ru/video/afc5e0efeb0c75827cc1ca6ada1ef893/
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