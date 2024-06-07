Мир стоит на пороге нового политического шоу. Западные союзники уговорились с Зеленским провести переговоры о мире на Украине без России. Этакую новую Ялту, на той, напомню, вопросы о настоящем и будущем Германии решались без Германии. Аналогии на Западе лезут изо всех утюгов: Германия была агрессором, поэтому её и не позвали в Ливадию, сейчас "агрессор" Россия, именно поэтому её и не приглашают в отель "Бюргеншток" в кантоне Нидвальден. Всё сходится!

Президент Швейцарии Виола Амхерд сделала заявление на пресс-конференции в Берне 10 апреля, что страна проведёт конференцию по Украине в июне этого года. Заявленная цель конференции — провести дискуссию на высоком уровне о "всеобъемлющем, справедливом и прочном мире для Украины" в контексте международного права и Устава Организации Объединённых Наций, а также разработать планы по достижению мира. При этом Виола, разумеется, называет в качестве единственного организатора исключительно себя, якобы это её выстраданная, ни с кем ранее не обсуждавшаяся идея. Зеленский, Макрон, Сунак, Кэмерон, Блинкен — да они здесь вообще ни при чём…

По данным The Kyiv Independent, на конференции будут обсуждаться мирные предложения Украины из 10 пунктов. Напоминаю для тех, кто не слыхал этот бред раньше, повестка следующая:

1. Радиационная и ядерная безопасность.

2. Продовольственная безопасность.

3. Энергетическая безопасность.

4. Освобождение всех пленных и депортированных (в том числе украинских детей).

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

6. Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

7. Возвращение справедливости.

8. Противодействие экоциду.

9. Недопущение эскалации.

10. Фиксация окончания войны.

Для всех, кто хоть немного разбирается в тонкостях подобного рода мероприятий и их внутреннем регламенте совершенно очевидно, что значение для Украины и её кураторов имеет исключительно пункт номер 6, всё остальное — суть операция прикрытия. Пункты 5 и 10 в некотором смысле этот самый шестой пункт подпирают и дублируют, но не они главные. Важно зафиксировать "непреклонную волю всего мирового сообщества", а не только Запада, к давлению на Россию с тем, чтобы она признала свою капитуляцию.

Весь остальной нарратив носит полностью демагогический характер и требуется исключительно для того, чтобы привлекать "сомневающиеся" страны к участию в запланированной конференции. Например, делегация Индонезии из-за явного нежелания портить отношения с Россией склонялась к тому, чтобы не ехать в Швейцарию. Так американский посол заявил главе МИД: пожалуйста, не хотите обсуждать пункт 6, и не надо, никто никого не заставляет. Но вы вполне можете принять участие в дискуссии по пункту 1, радиационная и ядерная безопасность, а если и это вас мало беспокоит, то по пункту 9 — недопущение эскалации. Это уж вас точно не может не трогать, слишком неспокойное время сейчас. Вот так обманывают делегации Юга и Востока, а как только они соглашаются приехать, начинают вопить: вот видите, весь мир против России, весь мир! В первую очередь упор делается на те самые страны Глобального Юга. Почему?

Запад ослаб и, вопреки своей риторике, давно уже осознаёт, что не является мировым гегемоном и монополистом. В бывшей метрополии прекрасно отдают себе отчёт: страны Азии при принятии ключевых экономических и политических решений с каждым годом всё больше и больше игнорируют мнение Вашингтона. Та же Россия, несмотря на все окрики и угрозы, если не на сто, то уж точно на семьдесят процентов нашла на Востоке замену экспортных рынков для своих товаров, да и по импорту не очень страдает от введённых драконовских мер.

Равным в экономическом значении, хотя до сих пор второстепенным в политическом и культурном аспектах, на Западе де-факто признают т. н. Глобальный Юг во главе с Китаем и Индией. Они понимают, что сегодня без учёта мнения этих стран любое решение планетарного характера будет попросту нелегитимным. Отсюда и хитрый план: любой ценой привлечь эти государства для участия, пусть даже пассивного, в новой антироссийской "Ялте".

Ранее источники сообщали, что Китай не поедет на саммит, если туда не пригласят российскую делегацию. "Мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Пекином, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира. План конференции в Швейцарии расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, поэтому нам сложно участвовать в такой встрече", — последовало официальное заявление китайского МИД.

Отказался от своего участия в судилище над Россией и президент Бразилии Лула да Силва. Индийский премьер Нарендра Моди сообщил, что Нью-Дели примет участие в конференции, однако, как сообщает Bloomberg, рассматривается возможность отправки чиновников "более низкого ранга", на уровне заместителя министра иностранных дел.

Саудовская Аравия не собирается принимать участие в швейцарской конференции по Украине, поскольку там не будет представителей России. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Эр-Рияде: "1 июня Саудовскую Аравию хотел посетить президент Украины Владимир Зеленский, намеревавшийся заручиться поддержкой на предстоящей встрече, которая пройдёт 15—16 июня в Швейцарии. Однако теперь его визит в Саудовскую Аравию отложен и может состояться уже только после конференции". Зеленский планировал встретиться в Джидде с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Одновременно с этим, президент ЮАР Сирил Рамафоса уже точно не примет участия в конференции. "Рамафоса не поедет на саммит из-за конституционных процессов, которые будут проходить в ЮАР после президентских выборов". — Сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя президента ЮАР Винсента Магвенью.

Венгрия до сих пор не приняла решение, будет ли участвовать в конференции по Украине, так как сомневается в её эффективности. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Смешно другое. Стало известно, что Джо Байден не полетит в Швейцарию, поскольку встречается с донорами своей предвыборной кампании в Калифорнии, для него сегодня это во много раз важнее и в гробу он видал любые международные "саммиты" перед лицом поражения внутри страны. Как сообщает Bloomberg, "вместе с ним туда отправятся бывший президент США Барак Обама, а также голливудские звёзды и знаменитости. Участие вице-президента Камалы Харрис в швейцарском форуме также не запланировано…". Правда, надо сказать, сейчас старика усиленно уговаривают хоть на четверть часа заглянуть на швейцарский курорт и ляпнуть для приличия с трибуны какую-нибудь приветственную ахинею в свойственном ему стиле.

А всё ещё интереснее. Предстоящая "мирная конференция" в Швейцарии жёстко привязана по времени к саммиту "Семёрки", который пройдёт 13—15 июня в Италии, — это чтобы Байдену и другим заокеанским лидерам было легче добраться до неё. Приглашать основных партнёров "Семёрки" — довольно старый обычай, однако, по странному стечению обстоятельств, на этот раз приглашены одновременно главы десятка ключевых стран: Бразилии, Турции, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Аргентины, ЮАР, Испании, Мексики. Следует обратить внимание на то, что Запад страстно желает видеть лидеров трёх из десяти стран БРИКС, которым предлагается сразу после встречи в итальянской Апулии принять участие в швейцарском саммите. Разумеется, при таких раскладах, при географии и хронологии, специально подвёрстанной под мировых лидеров, им, казалось бы, не составило бы никакого труда посетить Швейцарию, засветиться на пленарном заседании и улететь восвояси. Ан нет, не тут-то было.

Тем не менее Зеленский уже поведал мировому сообществу, что "свыше 80 государств выразили готовность поучаствовать в конференции в Швейцарии", однако, на каком уровне будут представлены эти страны, он уточнять не стал. Вообще-то, дела обстоят не совсем так. На 2 июня из 160 стран — членов ООН, приглашённых на тусовку, однозначное участие подтвердили от 50 до 70 государств. Например, уже известно, что Индия и Бразилия, видимо, всё же будут представлены, но на уровне заместителей министров. Но в этом и суть игры западных организаторов, ведь им совершенно безразлично, каков уровень участия в данном мероприятии: просто для галочки будет сказано о присутствии той или иной страны, а потом резолюция конференции появится от имени всех формально присутствующих делегаций.

Однако к воскресенью риторика номинального главы хунты решительным образом изменилась.

Дело в том, что положение дел на фронте перед мирной конференцией в связи с вынужденной переброской всё более крупных резервов в Харьковскую область и оголения других участков фронта, включая Донбасс, складывается для Зеленского крайне плачевно. Ругать Запад за задержку поставок, как это было принято последние несколько месяцев, сейчас он боится, поэтому решил пойти по пути "охоты на ведьм". Глава хунты обвинил Россию и Китай в попытках срыва "саммита мира". "К сожалению, Россия использует влияние Китая в регионе через китайских дипломатов и делает всё возможное, чтобы мирный саммит не состоялся. Китай является инструментом в руках Путина. Сегодня есть сведения, что каким-то образом некоторые вещи попадают на российские рынки через Китай. Элементы российского вооружения поступают из Китая", — сообщил изумлённой публике глава хунты 2 июня на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. "Соединённые Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот, работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммит мира. Большая разница между двумя этими позициями", — резюмировал он.

Надо сказать, что уничтожающей критике за отказ посетить саммит подвергся не только Китай, но и лично президент Бразилии Лула да Силва. По словам Зеленского, лидеры этих стран (имеются в виду Китай и Бразилия) "не имеют права рассказывать, как закончится конфликт".

Китай ещё никто и никогда так не оскорблял. Нетрудно предугадать реакцию. К сожалению, она появится, когда данная публикация уже уйдёт в печать. То есть, стандартный набор западных обвинений всегда отталкивался от обратного: это именно Китай ведущая и смыслогенерирующая страна, а Россия у неё на подпевках, Россия — младший партнёр КНР, она слаба и зависима, она не имеет собственного мнения и используется в качестве "разведчика" реакции метрополии на нарушение Глобальным Югом установленных "правил". Зеленский впервые сломал шаблон. Оказывается, это Китай инструмент в руках империалистической Москвы. Нетрудно предположить, что результатом таких заявлений станет понижение уровня дипотношений КНР с хунтой вплоть до отзыва посла: в Пекине крайне жёстко реагируют на подобную риторику, особенно исходящую от американской марионетки, пребывающей полностью на западном содержании.

Чем же может закончиться швейцарская конференция? Несмотря на состав участников, не стоит ожидать полного провала от мирной конференции по Украине в Швейцарии, полагает политолог Андрей Суздальцев. Он напомнил, что, судя по всему, на конференции не будет ни России, ни Китая, ни президента США Джо Байдена, что резко снижает уровень и представительства, и интереса мировой общественности. Тем не менее он не стал говорить о провале. "Это уже не первая конференция, и они какие-то эффекты давали. Другое дело, что мы их не учитывали. Главная задача, которую решает Киев, — это консолидация Запада с Югом против России. Они неустанно в этом направлении будут дальше работать. Это опасно. Конференция — шаг в сторону этой консолидации. Понятно, что уровень снижается, не будет Байдена, не будет главы Китая, но остальные приедут, их вынудят. Это негативное для нас событие", — резюмировал Суздальцев.

Тут надо поставить вопрос в двух ракурсах. Понятно, что по итогам данного сборища будет принята негативная для России декларация. Ясно, что из 80 стран как минимум 70 проголосуют за немедленную остановку боевых действий, вывод войск к границам 1991 года, выплату репараций и всё такое прочее крайне приятное для Зеленского, который в своей замызганной зелёной одежде будет плакать с трибуны , а потом дирижировать всем этим концертом. Иначе и быть не могло, именно так всё изначально задумано и ничего не сможет изменить такого исхода.

Так вот, нужно определиться, во-первых, насколько такой исход угрожает интересам России и, второе, действительно ли резолюция швейцарской конференции приближает глобальную войну? Только после ответов на оба эти вопроса мы либо согласимся с мнением Андрея Суздальцева, либо опровергнем его. Никакого третьего неизвестного в данной раскладке нет и быть не может. Например, тезис о том, не нанесут ли ущерб общественному мнению в странах Юга рассказы о "зверствах" российских солдат на "оккупированных" территориях, согласитесь, бессмыслен.

Чем конкретно угрожают осуждение семидесятью странами позиции России и попытка имитации под "новую Ялту" этого вполне заурядного агитационного мероприятия? Что нового будет содержаться в той резолюции, которую мы, разумеется, ещё не видели, но содержание которой всё же можем предположить?

Там, наверняка, Россия будет названа агрессором против мира и человечества, Путин — диктатором, сравнимым с Гитлером. Будут сгущены тона, по сравнению со всеми предыдущими заявлениями. Внимание в большей степени станет акцентироваться на "военных преступлениях", на убийствах гражданских лиц, детей, принудительных "угонах" украинцев на российскую территорию. Появятся постоянные упоминания о всё возрастающих с каждым днём "зверствах" путинского режима, всех участников СВО будут называть исключительно преступниками. России, видимо, будет выставлен ультиматум, причём, привязанный к определённому времени. Под резолюцией, кроме традиционных 56 стран коалиции появятся дополнительно подписи руководителей Микронезии, Аргентины, Берега Слоновой Кости, Соломоновых Островов и Доминиканской Республики (насчёт последней не уверен). Ну а нам-то что с этого? Должны ли мы грустить, или радоваться?

Подхлестнёт ли конференция Третью Мировую войну? Конечно, подхлестнёт. Но только не сама по себе, а в духе общих операций Запада против России. Чем больше таких квази-объединяющих ура-мероприятий, тем больше уверенности у западных лидеров в своей правоте и непогрешимости, в слабости противника, в окончательной победе. Это общеизвестно. Вспомните Гитлера до и после Мюнхенской конференции 1938 года, на которой Англия и Франция сдали ему Судетскую область — это два совершенно разных человека. Не швейцарские посиделки толкают приближающуюся войну, а они сами уже находятся в её логике, Швейцария — это лишь мизерная часть процесса скатывания западной цивилизации к своей последней войне.

Хотя, ещё достаточно велик шанс её избежать. Надо вам просто хоть ненадолго сделать вид, что вы перестали совсем уж беспардонно влезать в чужие дела и сферы интересов, всё немедленно рассосётся, как по мановению волшебной палочки. Следим за развитием событий.

Николай Сорокин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Запад организовывает "мирную конференцию" по Украине в Швейцарии без участия России, по аналогии с Ялтинской конференцией времен Второй мировой войны.

2. Главная цель конференции – принудить Россию к капитуляции.

3. Запад стремится привлечь к участию страны Глобального Юга (Китай, Индию, Бразилию и др.), чтобы придать конференции видимость легитимности.

4. Многие ключевые страны (Китай, Бразилия, Саудовская Аравия, ЮАР) отказываются участвовать или понижают уровень представительства из-за отсутствия России.

5. Зеленский обвиняет Россию и Китай в попытках сорвать конференцию, что может привести к дипломатическому скандалу.

6. Несмотря на низкий уровень представительства, конференция будет использована для консолидации Запада и стран Глобального Юга против России.

7. Резолюция конференции осудит Россию как "агрессора", но не приблизит Третью мировую войну напрямую, а лишь в контексте общей антироссийской кампании Запада.

Вывод:

Конференция в Швейцарии задумана Западом как попытка оказать политическое и дипломатическое давление на Россию с целью принудить ее к капитуляции, так как добиться этого военным путем становится все более проблематичным. Запад стремится легитимизировать требования о выводе российских войск и капитуляции России под прикрытием "мирного процесса" и при поддержке стран Глобального Юга. Однако низкий уровень участия многих ключевых стран серьезно подрывает авторитет и легитимность этого мероприятия в глазах мирового сообщества. Таким образом, конференция преследует пропагандистские цели продолжения политического и экономического давления на Россию, когда военные возможности Запада исчерпаны.