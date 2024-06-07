Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии

Эвакуация

25 0


Эвакуация

В штаб по рации от «Невы» поступает сигнал 300. Одеваем броню, хватаем медрюкзаки и с фельдшером Купитманом прыгаем в Буханыча

Чтоб не терять времени – от огневой позиции Невы нам навстречу выезжает грузовик. Встречаемся на въезде в Авдеевку. На КПП докапываются ВП-шники: документы, осмотр т/с…

Орём что 300, тяжёлый, эвакуация! Они всё понимают. Оставляют на КПП коридор для встречи и перегрузки.

Разложили носилки. Фельдшер стоит с нефопамом в руке, я с турникетом – сразу конверсию жгута делать

Грузовик подъезжает, Купитман прыгает в кузов, подаёт. Но сразу понятно, что поздно. Пытаюсь прощупать пульс – нету. Прошу фельдшера проверить – тоже нет

Всё-равно надеемся, что вдруг как-нибудь получится реанимировать. За секунды грузим в Буханыча и летим в ближайший госпиталь

Наш товарищ замотан в спальник и огромную маск сеть. Купитман разматывает его, чтобы добраться до повреждений. Мне не видно, я смотрю на дорогу, кричу: «ну что там?». Купитман размотал и говорит «шансов не было, совсем»

В госпиталь прилетел командир, комбаты, товарищи. У нас крутой дивизион, мы бережём друг друга. С тех пор, как приехал сюда в конце октября у нас не было ещё 200. И вот

Поехали сдавать в Макеевку, там отправили в Донецк. Госпиталь и морг в центре города. Срезал кулон с шеи, снял часы и обручальное кольцо. В остатках одежды Купитман отрыл телефон. На заставке экрана – молодая супруга и ребенок

Сдали, отъехали квартал – оказались на площади. Магазины, кафешки, парк, люди, лето, мирная жизнь бурлит. Мы грязные, потные, в броне. Вокруг народ гуляет, на самокатах ездят, мороженки и газировка в руках. Мы как из параллельной вселенной в этой картине… или они. Как посмотреть

Захожу в кофейню, там кондиционер. Снимаю броню, встаю под струи холодного воздуха, заказываю капучино. Девочка меня спрашивает: «Вам на кокосовом молоке или на обычном?»

А когда подала кофе сказала: «приятного Вам дня!»…
Модная такая кофейня, центр города, поэтому дело не в девочке. Просто в моих обстоятельствах это звучало крайне абсурдно

Зашёл Купитман, попили кофе, съели чизкейк. Поехали обратно. Включили Цоя. Телефон погибшего товарища постоянно брякает – жена пишет.
Через 40 минут езды снова на войне

Цитата от брата Макса

https://t.me/diomeddog/2666 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9192584.html
Метки: война на украине, донбасс
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Блокада Ленинграда, анализ цифр по эвакуации.
Проект Эвакуация. Самоподрыв вулкана Йеллоустоун 2015-2016
Эвакуация украинцев из Китая: обещанного три года ждут…
Спасение Эрмитаж во время Войны: готовность к эвакуации в 1939 году
В США рухнула самая высокая плотина — объявлена эвакуация (+ФОТО, ВИДЕО)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru