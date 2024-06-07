Очень многие специалисты и эксперты не разделяют «украинцев» как граждан страны и «украинский народ». Последний был сформирован в XX веке внутри русской имперской (советской) нации, как результат политического и искусственного объединения народностей малороссов, галичан, русинов и еще ряда южнорусских субъэтнических групп, зачастую переселенцев с других русских территорий. На момент распада СССР на территории Украины около 70% населения были русскими (родной язык русский), вне зависимости от записи в метриках.

В 90-е годы политическое руководство Украины решило выделить эклектичный и хрупкий «украинский народ» из состава русской нации (имперской). Вместо того, чтобы оставить категорию «украинский народ», проведя разделение тихо и мирно, взыграла жадность и замахнулись на очень большой и чужой кусок. Для построения «украинской нации» не было фундамента и возможностей (см. рисунок): геополитической субъектности, самосознания населения и элит, но её все равно начали пытаться создать, порождая жуткую и нежизнеспособную этническую химеру.

двойной клик – редактировать изображение

В состав «украинской нации», которая так и осталась «украинским народом» стали насильственно загонять русских (имперская нация), пользуясь шоком и ментальной катастрофой после распада СССР / Империи. Данный процесс приводил к сильнейшей деградации этнического сознания, местечковости, редукции и упрощения. В результате данной политики культивируя русофобию и этноцид в отношении русских, создали «политических украинцев». Параллельно разрушили сложившийся в XX в. «украинский народ».

В культурном плане «политические украинцы» – суть манкурты, переставшие быть русскими и украинцами в традиционном понимании. Применённые методы насильственного этногенеза настолько близки к нацизму, что провести денацификацию без деукраинизации уже не выйдет. Откатываться придётся до уровня народностей, из которых формировали «украинский народ»: малороссы, галичане, русины, и т.д., вплоть до выделения южнорусских народностей по отдельным регионам областям проживания (слобожане) и/или носителей диалектов, включая виды суржика.

После распада СССР украинцы были аморфным народом, но всё же именно народом, являются ли они сейчас народом или нацией – нет, если бы им дали 1-1,5 поколения, то образовался бы новый, химерный народ, что продолжал называть себя украинским, не являясь им. В условиях национальной катастрофы, последующего воссоединения востока и юга с Россией, превращения остальной части в Дикие земли, с политикой денацификации / деукраинизации, произойдет отпадение нескольких народностей, как исторических (галичане, русины, малороссы), так и новых.

«Украинский народ» сохранится в виде очень ослабленной и в разы уменьшившейся этнической системы – народа, значимую часть которого будут представлять диаспоряне, быстро ассимилирующиеся и растворяющиеся на чужбине.

И, да, разговоры про «братский» / «небратский» народ, единую нацию и т.д. не имеют смысла, русские – возрождающаяся имперская нация, украинцы – слабый народ, который захотел перестать быть частью этой нации, не смог построить свою нацию, надорвался и умирает…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Украинский народ был искусственно сформирован в XX веке из различных южнорусских субэтнических групп в рамках русской имперской (советской) нации.

2. В 1990-х годах политическое руководство Украины решило выделить "украинский народ" из состава русской нации и создать "украинскую нацию", что привело к насильственной украинизации и русофобии.

3. "Политические украинцы" – это люди, которые потеряли свою этническую идентичность в результате насильственной украинизации, они больше не являются ни русскими, ни украинцами в традиционном понимании.

4. Процесс создания "украинской нации" настолько близок к нацизму, что денацификацию невозможно провести без деукраинизации.

5. После распада СССР украинцы были аморфным народом, но сейчас они уже не являются ни народом, ни нацией из-за насильственной украинизации.

6. В будущем "украинский народ" сохранится в виде очень ослабленной и уменьшившейся этнической системы, в основном представленной диаспорой.

Вывод:

Народы Украины и России исторически были тесно связаны в рамках древнерусской государственности, их культуры, языки, традиции переплетались на протяжении многих веков. Однако в современный период политическое руководство Украины приняло курс на отделение от России и построение собственной украинской нации.

Для создания новой национальной идентичности пришлось искусственно отказываться от огромного пласта общего культурного наследия, которое ранее разделялось с Россией. Был введен государственный украинский язык на основе местных диалектов вроде "суржика", отвергнуты великие деятели культуры, писавшие на русском языке.

Фактически, чтобы сформировать отдельную украинскую нацию, пришлось создавать искусственную химеру, так как самодостаточного отдельного украинского языка, культуры и истории, не связанных с Россией, не существовало. В этот процесс насильственно вовлекли тех, кто не желал разрывать связи с Россией.

Таким образом, попытка насильственного конструирования нации путем разрыва исторических корней привела к утрате украинцами их идентичности и появлению искусственной химерной псевдо-нации, которая, скорее всего, не сможет быть долговечной и жизнеспособной.