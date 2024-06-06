Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 120-й, 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Белый Колодезь, Веселое, Высокая Яруга, Жовтневое и Циркуны Харьковской области.

Отразили шесть контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.

Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, два 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Боровая Харьковской области, Ивановка, Колодези и Новое Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Противник потерял до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация» и 105-мм орудие М119 производства США.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 54-й, 92-й механизированных бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Елизаветовка, Константиновка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 640 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20.

Также уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 23-й, 28-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Евгеновка, Карловка, Новгородское и Селидово Донецкой Народной Республики.

Отразили шесть контратак штурмовых групп 68-й егерской, 24-й, 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял до 345 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, четыре 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Нескучное и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 150 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки Запорожской области, Мыловое, Новотягинка и Ингулец Херсонской области.

ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены: склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов аэродромного типа, пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, противокорабельная ракета «Нептун», а также семь реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха».

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 610 самолетов, 274 вертолета, 25225 беспилотных летательных аппаратов, 527 зенитных ракетных комплексов, 16276 танков и других боевых бронированных машин, 1330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10162 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22311 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России