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Китайский флаг на Луне

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Китайский флаг на Луне.
Китайцы успешно спустили на Луну свой аппарат, провели необходимые сборы образцов и возвращают их на Землю.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9190520.html
Метки: Китай, космонавтика, космос, луна
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 31899 27113
    марина три часа назад

      не верится -похоже уже на использованный метод (сша),хотя писали ,что мы ,как и сша и маску помогали в этом вопросе ,делились наработками,за мир и дружбу -особо не помогло..

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