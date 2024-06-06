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Иностранная военная кинохроника №176, 1986

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Стратегическая оборонная инициатива США.

Киностудия МО СССР, 1986 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yxgBTk7X7hs
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 27846 25904
    жора шапов два часа назад

      Сурков подплыл ( или всплыл) :
      “Чтобы купировать угрозу такого масштаба, требуются иные, сомасштабные меры. Конференция старших стран на руинах режима Зеленского? Возможно. Здесь важна последовательность: сначала руины, потом конференция. Режим Зеленского esse delendam [должен быть разрушен]. Таков рецепт. По-другому не лечится. Формула мира проста, вот она, запишите: «Минус Зеленский». Будет, согласитесь, довольно глупо, если земная цивилизация, погибнет из-за амбиций провинциального комика из Кривого Рога», – сказал Сурков.” (“Актуальные комментарии”)

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