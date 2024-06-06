Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Сурков подплыл ( или всплыл) :
“Чтобы купировать угрозу такого масштаба, требуются иные, сомасштабные меры. Конференция старших стран на руинах режима Зеленского? Возможно. Здесь важна последовательность: сначала руины, потом конференция. Режим Зеленского esse delendam [должен быть разрушен]. Таков рецепт. По-другому не лечится. Формула мира проста, вот она, запишите: «Минус Зеленский». Будет, согласитесь, довольно глупо, если земная цивилизация, погибнет из-за амбиций провинциального комика из Кривого Рога», – сказал Сурков.” (“Актуальные комментарии”)
“Эффект Зелеского” (по аналогии с “Эффектом Бабочки”)?
Да в Зеленским ли дело? Не хочет старый мир уходить с миром. Весь мир – в труху…
Не “старый мир” , а паразиты-оккупанты.