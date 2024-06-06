Александра Сергеевича справедливо называют основоположником современного русского литературного языка. Произведения Пушкина сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни.

«Слов немного, но они так точны, что обозначают всё, – глубоко прав был Николай Васильевич Гоголь, оценивая так лирику Пушкина. – В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт…».

«Нет сомнения, – утверждал Иван Сергеевич Тургенев, – что он создал наш поэтический, наш литературный язык и что нам и нашим потомкам остается только идти по пути, проложенному его гением».

Как актуально звучит одно из самых известных стихотворение в прозе И.С.Тургенева «Русский язык» (1882), где ярко отразилась Пушкинская традиция:

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!».

…Когда через прорубленное Петром I «окно в Европу» в Россию хлынули достижения европейской культуры, именно Пушкин, по мнению доктора философских наук, профессора Валентины Гавриловны Федотовой, смог переосмыслить, обогатить и показать на этом масштабном фоне огромный потенциал русской национальной культуры. Особенно зримо это видно в его гениальной поэме «Медный всадник» (1833):

…Люблю тебя, Петра творенье,

Люблю твой строгий, стройный вид,

Невы державное теченье,

Береговой её гранит,

Твоих оград узор чугунный,

Твоих задумчивых ночей

Прозрачный сумрак, блеск безлунный,

Когда я в комнате моей

Пишу, читаю без лампады,

И ясны спящие громады

Пустынных улиц, и светла

Адмиралтейская игла,

И, не пуская тьму ночную

На золотые небеса,

Одна заря сменить другую

Спешит, дав ночи полчаса…

Известные критики обращались и обращаются к «Медному всаднику» в переломные моменты русской истории.

***

С изумительными сказками Александра Сергеевича Пушкина мы знакомимся, ещё не научившись читать.

…«Кабы я была царица, –

Третья молвила сестрица, –

Я б для батюшки-царя

Родила богатыря»…

(Сказка о царе Салтане, 1831)

Жил старик со своею старухой

У самого синего моря;

Они жили в ветхой землянке

Ровно тридцать лет и три года.

Старик ловил неводом рыбу,

Старуха пряла свою пряжу…

(Сказка о рыбаке и рыбке, 1833)

…Вот мудрец перед Дадоном

Стал и вынул из мешка

Золотого петушка.

«Посади ты эту птицу, –

Молвил он царю, – на спицу;

Петушок мой золотой

Будет верный сторож твой…

(Сказка о золотом петушке,1834)

Школа открывает нам новые горизонты в «Мире Пушкина». Мы встречаем времена года Пушкинскими строками:

Мороз и солнце; день чудесный!

Ещё ты дремлешь, друг прелестный –

Пора, красавица, проснись:

Открой сомкнуты негой взоры

Навстречу северной Авроры,

Звездою севера явись!..

(Зимнее утро, 1829)

…Унылая пора! очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса –

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса…

(Осень, 1833)

В радости и грусти, в разных жизненных ситуациях вспоминаются и вспоминаются бессмертные пушкинские строки:

…Мы вольные птицы; пора, брат, пора!

Туда, где за тучей белеет гора,

Туда, где синеют морские края,

Туда, где гуляем лишь ветер… да я!..

(Узник, 1822)

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты…

(«Я помню чудное мгновенье…»,1825)

На холмах Грузии лежит ночная мгла;

Шумит Арагва предо мною.

Мне грустно и легко; печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою,

Тобой, одной тобой… Унынья моего

Ничто не мучит, не тревожит,

И сердце вновь горит и любит – оттого,

Что не любить оно не может.

(«На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 1829)

***

10 февраля 1937 года на экраны советских кинотеатров вышел художественный фильм «Юность поэта» – о лицейских годах А. С. Пушкина. Фильм был снят к 100-летию со дня гибели Поэта.

Консультантами картины стали пушкинисты Л. Б. Модзалевский и Н. В. Измайлов. Фильм получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Главную роль исполнил Валя Литовский, 15-летний ученик московской образцовой школы № 25. И он, и большинство исполнителей ролей лицеистов погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

<…> Друзья мои, прекрасен наш союз

Он как душа неразделим и вечен -

Неколебим, свободен и беспечен

Сростался он под сенью дружных муз.

Куда бы нас ни бросила судьбина,

И счастие куда б ни повело,

Всё те же мы: нам целый мир чужбина;

Отечество нам Царское Село <…>

(19 октября, 1825)

Из книги Лидии Либединской «Зелёная лампа»:

«…Уже не было в живых Литовского – Пушкина, Мрузина – Пущина, Липкина – Дельвига, Ян Парамонов – Кюхля лежал в госпитале и врачи боролись за его жизнь. Впрочем, и после смерти они продолжали воевать.

Писатель Яков Хелемский в своей книге «На тёмной ели звонкая свирель», вспоминая об освобождении от фашистов Пушкинских Гор, в котором он принимал участие как военный корреспондент, вспоминает:

«В те дни в дивизионных тылах, а иногда совсем рядом с передним краем показывали фильм "Юность поэта". Я видел этот фильм на фронте четыре или пять раз. Стоит мне вспомнить раннее лето на Втором Прибалтийском, как перед глазами возникает поляна, окружённая сыроватой чащей. Бойцы стоят, прислонившись к стволам, или сидят на пеньках, а в полумраке мерцает полотно, натянутое между деревьями. И во весь экран – лицо юного Пушкина, и он становится им ещё дороже…

Фильм делал своё дело. Валентин Литовский, сражённый в белорусском лесу, продолжал воевать на Псковщине…».

Да, Валентин Литовский погиб, словно повторив судьбу самого Поэта, защищая, образно говоря, на дуэли с фашистами честь и независимость нашей Родины.

***

Великий русский Поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках планеты: ведь его произведения переведены и переводятся на десятки языков мира.

Именно Пушкин всегда объединял и мог бы и дальше объединять людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей разных стран мира.

Это хорошо понимали и понимаем не только мы, но и наши недруги, давно замышлявшие недоброе.

Противники наши, разрушив Советский Союз, в результате чего русский народ оказался самым разделённым народом в мире, уже многие годы хотят разрушить и духовные скрепы Русского Мира.

А духовные скрепы эти – Православие, русский язык, поэзия Пушкина.

…В начале 1990-х годов небезызвестный американский деятель г-н Бжезинский сказал: мол, с крушением коммунизма у нас остался один противник на территории бывшего СССР – Православие…

И г-н Бжезинский… прав. Прав в том смысле, что у нас, в СССР немало людей сохраняло верность Православию, литература и искусство не были полностью атеистическими.

Вера православная, русская литература, пронизанная христианскими мотивами, творчество Пушкина, стихи которого читали бойцы перед боем, помогли нашим дедам и прадедам победить фашизм, закончить Великую Отечественную в Берлине.

Поэтому-то веру наших предков, которую мы смогли сохранить и которая нас объединяет, так боялись и боятся за океаном.

Поэтому-то все постсоветские годы активно борются не только с Православием, но и с русским языком, и с Пушкиным, о котором В.Г.Белинский говорил так:

«Пушкин не только великий русский Поэт своего времени, но и великий поэт всех народов и всех веков, гений европейский. Слава всемирная».

И вот теперь недруги наши потирают руки. После начала СВО на Украине Русский Мир, увы, сжался, как шагреневая кожа. Люди и страны оказались по разные стороны баррикад.

***

Один из первых вызовов нам был 30 лет назад: в июне 1992 года во время вооруженной агрессии Молдовы против Приднестровья, молдавской полицией, подогретой горячительным и ненавистью ко всему русскому, в Бендерах был расстрелян памятник Пушкину.

Вместе с Пушкиным (роковая дуэль словно повторилась вновь!) тогда погибло около 800 человек.

Почему же подобное варварство могло случиться в Молдавии, где Пушкиным всегда гордились!?

Ведь Пушкин никогда не был здесь чужим. В период кишинёвской ссылки он восславил Молдавию в своём творчестве, поведал миру, что на планете есть такой край «Молдавия» – «Молдова», назвав его с глубоким уважением: «Моя Молдавия».

За три года ссылки Пушкин создал более 200 больших и малых произведений («Цыганы», «Чёрная шаль», «Кирджали» и др.), вошедших в золотой фонд русской и мировой литературы, культуры и цивилизации.

Горько вспоминать о расстрелянном памятнике Пушкина. И ненависть ко всему русскому за минувшие годы в Молдавии только усиливалась и усиливалась. Одна из цветных революций, начатая здесь по заокеанскому сценарию, увы, продолжается.

***

Спустя годы, ненависть ко всему русскому, как чума, поразила и Украину, где вне закона поставили русский язык, миллионы граждан страны, считающих русский родным, развязали антитеррористическую операцию – кровавую бойню против Донбасса.

Киевский режим развязал войну не только с народом Украины. Но и со всем тем, что было дорого и свято для нескольких поколений людей.

Так, киевский режим сперва смотрел сквозь пальцы, как оскверняют памятники Пушкину в украинских городах и сёлах, а потом и вовсе распорядился сносить их, переименовывать повсеместно улицы великого русского поэта, называя их именами бандеровцев, у которых руки запятнаны в крови.

***

В знаменитой поэме Пушкина «Полтава», опубликованной в 1829 году, образ гетмана Мазепы вызвал протесты националистов сразу после выхода произведения.

В ответ на обвинения в предвзятом отношении к гетману Александр Сергеевич, всегда тщательно изучавший исторические документы, ссылался на факты (в дальнейшем Пушкин опубликовал работу «Возражения критикам Полтавы»):

«Мазепа есть одно из замечательнейших лиц той эпохи, – отмечает Пушкин в «Предисловии» к первому изданию «Полтавы». – Некоторые писатели хотели сделать из него героя свободы, нового Богдана Хмельницкого. История представляет его честолюбцем, закоренелым в коварствах и злодеяниях, клеветником Самойловича – своего благодетеля, губителем отца несчастной своей любовницы, изменником Петра перед его победою, предателем Карла после его поражения; память его, преданная церковью анафеме, не может избегнуть и проклятия человечества».

…Под Полтавой войска Карла XII и Мазепы были разбиты, король и гетман бежали в Османскую империю.

В 1709 году Православная Церковь наложила на Мазепу анафему, а Петр I заочно наградил Мазепу единственным в своем роде орденом Иуды.

***

Да, Пушкин в «Полтаве» пророчески заглянул в будущее. Поднятые Александром Сергеевичем проблемы сейчас актуальны не меньше, чем во времена Полтавской битвы и во времена, когда была написана поэма.

Современная Украина стремится сделать из Мазепы героя, мудреца и борца за независимость – «незалежность».

О Пушкине на Украине не желают вспоминать не только в связи с его оценкой Мазепы. У Пушкина народ – один из главных вершителей исторических судеб. Именно народ представляет собой подлинную силу, способную всколыхнуть государство, поднять мятеж, поддержать или свергнуть правителя. И народ не поддержал Мазепу. В «Полтаве» говорится:

«Забыт Мазепа с давних пор…».

А ничто так не претит современным украинским правителям, как доказательства существования народной воли.

Прочтение Пушкиным событий под Полтавой превратило Поэта во врага «незалежной» Украины.

«Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» – слова легендарного героя Николая Васильевича Гоголя Тараса Бульбы, обращённые к сыну Андрею, который предал казаков и перешёл на сторону ляхов, можно отнести к Зеленскому и иже с ним: варьироваться в каждую эпоху, когда украинские националисты, уклоняясь от союза с братским ей по вере, крови и языку русским народом, будет лишь имя их господ, которым готовы лакейски служить такие «мазепы» – то это шведы, то немцы, а ныне американцы.

***

Древняя Псковская земля – земля особая, священная!

Это – и родина святой равноапостольной княгини Ольги.

Это – и земля святого благоверного великого князя Александра Невского, давшего отпор на Чудском озере немецким рыцарям.

Это – и гордость России: древние монастыри. В одном из них – Свято-Елизаровском – старец Филофей изложил Тезисы концепции «Москва – Третий Рим», пророчески сформулировал такие слова:

«…два убо Рима падоша, а Третий стоит, а четвертому не быти».

Это – и земля Пушкина! Здесь он жил творил. Здесь находится его могила.

Как же можно допустить, чтобы эта испокон веков русская земля – нива нашей веры православной, гордость нашей доблести и славы воинской, гордость Русской Словесности – оказалась вдруг в руках наших врагов?!

А ведь страны Прибалтики, прежде всего Эстония, имеющие к нам территориальные претензии, спят и видят, что, если гипотетически, им удастся завладеть хоть частью Псковской земли, то по ней, как у них, будет маршировать натовский сапог. Здесь будет звучать не русская, но иная речь.

Нет, не бывать сему!

Псковщина – невидимая линия фронта. И геополитического, и духовного.

Ни шагу назад! Нужно сохранить, защитить и возродить во всех сферах эту древнюю землю!

***

Вот уже более тридцати лет проходит Международный кинофорум «Золотой витязь», в котором ныне, несмотря на санкции Запада, принимают участие кинематографисты многих стран.

Президент Международного кинофорума «Золотой витязь», народный артист России, депутат Государственной Думы Николай Петрович Бурляев неизменно читает на форуме стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831), Языкова «К ненашим» (1844) и Тютчева «Славянам» (1867).

Поэты пророчески заглянули в будущее. Их бессмертные строки – ключ к пониманию того, что ныне происходит на Украине, где против России выступает не просто укрофашизм с его киевским режимом, а объединённая Европа и США.

Вспомним стихотворение Александра Сергеевича:

О чём шумите вы, народные витии?

Зачем анафемой грозите вы России?

Что возмутило вас? волнения Литвы?

Оставьте: это спор славян между собою,

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,

Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою

Враждуют эти племена;

Не раз клонилась под грозою

То их, то наша сторона.

Кто устоит в неравном споре:

Кичливый лях, иль верный росс?

Славянские ль ручьи сольются в русском море?

Оно ль иссякнет? Вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали

Сии кровавые скрижали;

Вам непонятна, вам чужда

Сия семейная вражда;

Для вас безмолвны Кремль и Прага;

Бессмысленно прельщает вас

Борьбы отчаянной отвага -

И ненавидите вы нас…

За что ж? Ответствуйте: за то ли,

Что на развалинах пылающей Москвы

Мы не признали наглой воли

Того, под кем дрожали вы?

За то ль, что в бездну повалили

Мы тяготеющий над царствами кумир

И нашей кровью искупили

Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах – попробуйте на деле!

Иль старый богатырь, покойный на постеле,

Не в силах завинтить свой измаильский штык?

Иль русского царя уже бессильно слово?

Иль нам с Европой спорить ново?

Иль русский от побед отвык?

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,

От финских хладных скал до пламенной Колхиды,

От потрясенного Кремля

До стен недвижного Китая,

Стальной щетиною сверкая,

Не встанет русская земля?..

Так высылайте ж к нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им гробов.

***

Будем читать и перечитывать Александра Сергеевича Пушкина и в школе, и всю нашу жизнь!

Пушкин был и, Бог даст, всегда будет яркой путеводной звездой в безбрежном море русской словесности.

… Да, похоже, надежде Николая Васильевича Гоголя на то, что таким, как Пушкин «явится миру русский человек через двести лет», не суждено сбыться.

Вновь и вновь празднуя Пушкинский день России, мы этими торжествами убедительно отвечаем на гоголевское:

«Пушкин – чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского

духа. Но это – русский человек в конечном его развитии».

Николай Алексеевич Головкин – член Союза писателей России, член Союза театральных деятелей России

Специально для «Столетия»

Николай Головкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. А.С. Пушкин создал современный русский литературный язык и является величайшим русским поэтом.

2. Творчество Пушкина объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий по всему миру.

3. Недруги России стремятся разрушить духовные скрепы Русского мира – Православие, русский язык и поэзию Пушкина.

4. На Украине происходит осквернение и снос памятников Пушкину, переименование улиц, носящих его имя.

5. Поэма "Полтава" стала причиной недовольства украинских националистов образом Мазепы, изображенного как предатель.

6. Псковская земля – священная земля России, родина Пушкина, и ее нужно защищать от посягательств.

7. Стихотворение "Клеветникам России" пророчески предвидит нынешний конфликт России с Западом на Украине.

Вывод: Статья подчеркивает огромное значение А.С. Пушкина и его творчества для русской культуры и духовного единения народов. Автор видит в современных попытках умалить роль Пушкина на Украине и в других странах угрозу для Русского мира и призывает защищать наследие великого поэта как духовную скрепу России.