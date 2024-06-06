«Движение «Талибан»* целесообразно исключить из списка запрещенных в России»: на днях с таким предложением к Президенту РФ В. Путину обратились МИД и Минюст РФ. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, уточнив, что «МИД РФ и Минюст заняли положительную позицию по этому решению. Исключение "Талибана" перед его признанием обязательно». Инициатива поддержана Комитетом Госдумы РФ по международным делам.

Тем самым создаётся базовая юридическая основа для комплексного развития российско-афганских взаимоотношений, что имеет очевидную региональную, а в целом – геополитическую значимость для России. К тому же, Кабул – об этом не раз заявляли афганские власти – заинтересован в восстановлении и развитии афганской экономики с российской помощью. Это было заявлено и в середине мая с.г. в ходе международного форума «Россия-Исламский мир», состоявшегося в Казани.

Нелишне напомнить, что в ноябре 2021 г. талибские власти Афганистана признали российский статус Крыма. Подтвердив решение прежнего руководства Афганистана от 25 марта 2014 года. Как заявил официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид, «мы на стороне людей, которые живут в Крыму, и нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди стремятся жить в России, мы согласны с ними».

Да, талибский Афганистан пока находится под ООНовскими санкциями, но они ослабевают. И в то же время, активно развиваются экономические взаимосвязи Афганистана с Китаем, Ираном, Индией, Пакистаном, Турцией, арабскими странами Персидского Залива, со странами Центральной Азии. А по линии ООН – со стороны этих и многих других стран, в том числе России, Афганистану оказывается разнообразная гуманитарная помощь.

Заинтересованность Кабула в сотрудничестве с Россией обусловлена исключительной ролью нашей страны в создании афганской экономики. В 1950-х-1980-х годах именно СССР помог построить свыше 80-ти предприятий более чем 20-ти отраслей.

Это – и транспортные магистрали, и объекты сельскохозяйственного орошения, энергетики, текстильной, химической отраслей и др. А также более 50-ти объектов здравоохранения, образования, науки.

Тогда же Афганистан стал «рекордсменом» по производству и поставкам наркотического сырья и готовых наркоизделий, потреблявшихся натовскими «миротворцами»…

Сегодня Афганистан нужен коллективному Западу как плацдарм для всевозможных комбинаций против России и центрально-азиатских стран. Напомним, что с афганской территории в конце XIX века и в начале 1920-х гг. планировалось вторжение британских войск в Центральную Азию. Но Российская Империя и СССР оказали существенную помощь афганцам в отражении британской агрессии. Потому и не сбылись прожекты Лондона. Схожие планы были у НАТО вскоре после распада СССР, в 1991-92 годах.

Тем временем разрушенная экономика многострадального Афганистана только в последние два года начала восстанавливаться. В 2022-23 годах афганские власти утвердили долгосрочную программу комплексного экономического развития страны. Включающую в себя, в том числе, реконструкцию ранее действовавших и создание новых предприятий по добыче и переработке энергетического, промышленного, аграрного сырья; оросительных систем; транспортных артерий.

Характерно в этой связи, что наиболее льготные условия для сотрудничества Кабул предоставляет именно дружественным Афганистану странам, в том числе России. В числе этих льгот – длительное освобождение от налога на прибыль, отмена пошлин на ввоз оборудования для реализации проектов в Афганистане.

А вот страны НАТО и их бизнес официально исключены Кабулом из приоритетных экономических партнеров Афганистана. Понятно, почему…

«Власти Афганистана рассчитывают на сотрудничество с Россией, например, и в сфере добычи металлов», – было заявлено 15 мая с.г. Нуриддином Азизи, афганским министром промышленности и торговли, на международном форуме «Россия-Исламский мир-2024» в Казани. Отметив, что в Афганистане «очень большие запасы меди и лития», а также других ресурсов, таких как драгоценные камни. Имеется хороший потенциал для добычи этих металлов и минералов, и я надеюсь, что в этой области компании РФ будут инвестировать в Афганистан».

Предварительно выбраны 5 месторождений для совместной разработки с 2024-25 гг. Причем российскому бизнесу, участвующему в этих проектах, будут предоставлены соответствующие налоговые и таможенные льготы.

Страна располагает весьма крупными и качественными запасами руд цветных металлов, марганца, нефти, химического сырья, драгоценных металлов и камней. Разработка этих ресурсов налаживалась с помощью СССР с начала 70-х, но была прервана последующими событиями в Афганистане.

Отметим также, что в ходе форума было сказано об открытии в Москве до конца этого года Делового центра Афганистана. А в конце сентября 2022 года сообщалось, что «Талибан», заключил первую экономическую сделку с Россией: по данным афганского минпромторга, «ежегодно Россия будет поставлять до 1 млн т. бензина, 1 млн т. дизельного топлива, 500 тыс. т. сжиженного нефтяного газа и 2 млн т. пшеницы». Спецпредставитель президента РФ по Афганистану З. Кабулов позже подтвердил, что «сделка по поставкам топлива и зерна между странами одобрена». Ценовые параметры он не уточнил, но отметил, что талибы «взамен готовы поставлять фрукты, изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые».

Примечательно и то, что глава минпромторга Афганистана г-н Азизи осенью 2023 г. выступил за долгосрочное сотрудничество с российскими компаниями по доразведке, добыче и переработке афганского нефтяного сырья. А также за регулярные поставки из РФ нефти и ряда видов нефтепродуктов, пока осваиваются афганские нефтяные ресурсы.

Кстати, Китай уже участвует в освоении запасов североафганской нефти (вблизи границ с Туркменистаном и Узбекистаном) по 25-летнему контракту, подписанному в Кабуле в январе 2023 года…

Словом, вполне можно согласиться с профессором Крымского госуниверситета им. Вернадского (Симферополь) Максимилианом Шепелевым: «Геополитическое значение Афганистана для России трудно переоценить и ключевая российская задача – не допустить превращения страны в плацдарм для раскрутки антироссийских движений в регионе при поддержке США.

Китай уже признал это исламское государство (наряду с Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Пакистаном, рядом других стран. – Прим. А.Б.) и активно развивает с ним отношения. России стоит идти по аналогичному пути». Эксперт подчеркивает, что «какой бы режим ни был у власти в Афганистане, геополитическая значимость этой страны не изменится».

Специально для «Столетия»

Алексей Чичкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. МИД и Минюст России предложили исключить движение "Талибан" из списка запрещенных организаций, что создает юридическую основу для развития российско-афганских отношений.

2. Афганистан признал российский статус Крыма и заинтересован в восстановлении экономики с помощью России, учитывая ее историческую роль в создании афганской промышленности.

3. Афганистан предоставляет льготные условия для сотрудничества России, в том числе в сфере добычи полезных ископаемых и поставок энергоресурсов.

4. Россия и Афганистан заключили сделку о поставках топлива, зерна и других товаров. Афганистан открыт к долгосрочному сотрудничеству с российскими компаниями.

5. Геополитическое значение Афганистана для России велико, и Россия должна не допустить превращения страны в антироссийский плацдарм при поддержке США.

Вывод: Афганистан и Россия имеют взаимный интерес в восстановлении и укреплении экономических и политических связей, основанных на исторических связях и совпадающих геополитических интересах. Развитие отношений с Афганистаном имеет важное стратегическое значение для России в регионе Центральной Азии.