Летопись полувека. Год 1965. Алексей Леонов в открытом космосе (1967)
Фрагмент передачи об основных событиях 1965 года – первый в мире выход человека в открытый космос, осуществленный пилотом советского космического корабля «Восход-2» Алексеем Леоновым
Центральное телевидение СССР, 1967 г.
#космос #АлексейЛеонов
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