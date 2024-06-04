Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

Территориальные претензии в Антарктиде

18 0

О британской борьбе за ресурсы Антарктики

На общем фоне новостей из кризисных регионов практически без внимания проходит любопытная антироссийская кампания (https://www.dailymail.co.uk/news/article-13429229/The-scramble-Antarcticas-black-gold-Russian-discovery-huge-oil-reserves-UK-territory-Falkland-Islands-worlds-valuable-real-estate-Putin-Xi-eyeing-treasure-frozen-seas.html) в британских СМИ.

Эксперты из Комитета по экологическому аудиту Великобритании в мае заявили (https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Russia-Discovers-Massive-Oil-and-Gas-Reserves-in-British-Antarctic-Territory.html), что русские ученые в 2020 году якобы нашли в море Уэдделла в Антарктике запасы нефти и газа в объеме свыше 500 миллиардов баррелей.

Заявление, впрочем, не имело ни документальных, ни хотя бы свидетельских подтверждений. Однако этого хватило, чтобы крупные западные СМИ начали распространять нарратив о том, что Россия планирует геологическую разведку, запрещенную Антарктическим соглашением.

Что произошло на самом деле?

Российское исследовательское судно «Академик Карпинский» уже несколько десятилетий изучает строение земной коры в морях Антарктики. Одной из многих задач исследований, которые проводятся ежегодно, является оценка нефтегазоносного потенциала.

По косвенным признакам ученые могут лишь предположить, в каких пластах земной коры могли быть благоприятные условия для формирования нефти. Чтобы подтвердить гипотезу, нужно проводить дорогостоящие исследования и бурение, под которое «Академик Карпинский» попросту не оборудован.

Почему британцы забили тревогу именно сейчас?

Обвиняя Россию в поисках нефти в Антарктике, Великобритания на самом деле формирует информационный фон для своих территориальных притязаний в зоне, где как раз находится предполагаемый нефтегазоносный район.

После заявления британцев, власти Чили тоже поспешили отправить чиновников на свою антарктическую базу, чтобы в очередной раз заявить о своих притязаниях на территорию.

У Антарктического соглашения, запрещающего разведку и добычу ресурсов в Антарктике, пока что нет срока годности, однако, никто из заинтересованных стран не хочет оказаться у разбитого корыта, когда начнется война за ресурсы.

Россия, твердо закрепившаяся в Антарктике, вызывает недовольство у западных коллег. НИС «Академик Карпинский», которому в этом году исполняется уже 40 лет, может и уступает западным судам в новизне, но при этом получает высококачественные сейсмические данные, которые котируются в мировом научном сообществе.

Поэтому вводимые Западом санкции не обошли стороной и «Академика Карпинского», который то и дело сталкивается с проблемами в портах следования: третьи страны отказывают судну в заправке топливом.

Сенсация», которую начали в мае раскручивать в Великобритании, является лишь очередным поводом усилить давление на российские научные институты и попытаться вытеснить Россию из Антарктики.

Карта в высоком разрешении (https://rybar.ru/piwigo/upload/2024/06/03/20240603144838-439ff962.jpg)

@rybar – цинк

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Британские СМИ распространяют нарратив о том, что Россия якобы планирует незаконную геологическую разведку нефти и газа в Антарктике.

2. Российское научное судно "Академик Карпинский" проводит ежегодные исследования строения земной коры в Антарктике, в том числе оценку нефтегазоносного потенциала, но не имеет возможности для бурения и добычи ресурсов.

3. Великобритания формирует информационный фон для обоснования своих территориальных притязаний в Антарктике, где предположительно находятся нефтегазоносные районы.

4. Антарктическое соглашение запрещает разведку и добычу ресурсов в Антарктике, но страны не хотят упустить возможность добычи ресурсов в будущем.

5. Россия закрепилась в Антарктике, что вызывает недовольство Запада, который пытается вытеснить Россию из Антарктики, в том числе с помощью санкций против "Академика Карпинского".

Вывод: Британские СМИ распространяют необоснованные обвинения в адрес России с целью оправдать территориальные притязания Великобритании в Антарктике и вытеснить Россию из региона, где она проводит научные исследования.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9185883.html
Метки: Антарктика, Британия, информационная война, нефть, Россия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Зачем Россия построила новейшую станцию ВОСТОК в Антарктиде
«Континент российского лидерства»: как Антарктида стала территорией мирного сотрудничества и науки
Открытию Антарктиды — 195 лет
Долгосрочная битва за шестой континент...
Лживые мифы "Гиены Европы"

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru