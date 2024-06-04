Комментарий редакции

Навозный указатель или научные перспективы

Тезисы лекции:

1. Земельная аристократия (старые влиятельные семьи, такие как Массимо, Медичи, Гамбино, Дженовезе) представляет центр интеграции и контролирует многие мировые процессы, включая науку и прогресс.

2. Папа Римский, избираемый из среды этой аристократии, является ее главой и представляет ее интересы.

3. Эта аристократия финансировала великие географические открытия и научно-технический прогресс, в том числе развитие банковской системы.

4. Современные цифровые технологии и искусственный интеллект не оправдали возложенных на них надежд в качестве системы контроля и развития.

5. Земельная аристократия может запустить механизм управляемой эволюции человечества, отбирая "умных" людей с помощью системы прижизненного анализа произвольного мышления.

6. Если они решат это сделать, то "хипстеры, наемные балбесы, недоучки и псевдоученые" могут столкнуться с серьезными проблемами.

Вывод: Лекция утверждает, что реальную власть и контроль над многими мировыми процессами, включая науку и прогресс, имеет старая земельная аристократия. По мнению лектора, эта аристократия может запустить процесс управляемой эволюции человечества через отбор "умных" людей, что приведет к серьезным последствиям для современных "псевдоученых" и других некомпетентных участников процесса.