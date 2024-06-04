С.В. Савельев – Навозный указатель
Навозный указатель или научные перспективы
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Земельная аристократия (старые влиятельные семьи, такие как Массимо, Медичи, Гамбино, Дженовезе) представляет центр интеграции и контролирует многие мировые процессы, включая науку и прогресс.
2. Папа Римский, избираемый из среды этой аристократии, является ее главой и представляет ее интересы.
3. Эта аристократия финансировала великие географические открытия и научно-технический прогресс, в том числе развитие банковской системы.
4. Современные цифровые технологии и искусственный интеллект не оправдали возложенных на них надежд в качестве системы контроля и развития.
5. Земельная аристократия может запустить механизм управляемой эволюции человечества, отбирая "умных" людей с помощью системы прижизненного анализа произвольного мышления.
6. Если они решат это сделать, то "хипстеры, наемные балбесы, недоучки и псевдоученые" могут столкнуться с серьезными проблемами.
Вывод: Лекция утверждает, что реальную власть и контроль над многими мировыми процессами, включая науку и прогресс, имеет старая земельная аристократия. По мнению лектора, эта аристократия может запустить процесс управляемой эволюции человечества через отбор "умных" людей, что приведет к серьезным последствиям для современных "псевдоученых" и других некомпетентных участников процесса.