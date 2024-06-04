Комментарий редакции

Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Тезисы:

1. Те, кто познал дух, достигают состояния невозвращения, упомянутого в Библии.

2. Приверженцы йоги используют свою проницательность, чтобы освободиться от отождествления с иллюзиями мира.

3. Если человек увлечен драмой своего воплощения, то после смерти он вернется на землю из-за неудовлетворенных желаний.

4. Человек, смотрящий на жизнь как на божественную панораму, обретает мудрость и воссоединяется с духом навсегда.

5. Процесс мышления включает в себя двойственность восприятия – обращение к духу и к материи.

6. Медитация на звук "Аум" помогает войти в единение с духом, но сначала это состояние нестабильно.

7. Постоянное пребывание в состоянии единения с Богом (нирвикальпа самадхи) помогает полностью избавиться от материальных желаний.

8. Грехи и карма такого человека уничтожаются светом мудрости, и он больше не выходит из царства Бога.

Вывод: Парамаханса Йогананда описывает путь освобождения от привязанности к материальному миру и достижения единения с Богом через медитативную практику йоги. Постепенно, преодолевая двойственность восприятия и обретая мудрость, человек может достичь состояния нирвикальпа самадхи – постоянного пребывания в единстве с Божественным, что приводит к уничтожению кармы и выходу из цикла перерождений.