Главная » Видео, Мировоззрение, Путь к пробуждению, Творчество

Полное освобождение в жизни и практике йоги. Парамханса Йогананда

0 2


Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Комментарий редакции

Тезисы:

1. Те, кто познал дух, достигают состояния невозвращения, упомянутого в Библии.

2. Приверженцы йоги используют свою проницательность, чтобы освободиться от отождествления с иллюзиями мира.

3. Если человек увлечен драмой своего воплощения, то после смерти он вернется на землю из-за неудовлетворенных желаний.

4. Человек, смотрящий на жизнь как на божественную панораму, обретает мудрость и воссоединяется с духом навсегда.

5. Процесс мышления включает в себя двойственность восприятия – обращение к духу и к материи.

6. Медитация на звук "Аум" помогает войти в единение с духом, но сначала это состояние нестабильно.

7. Постоянное пребывание в состоянии единения с Богом (нирвикальпа самадхи) помогает полностью избавиться от материальных желаний.

8. Грехи и карма такого человека уничтожаются светом мудрости, и он больше не выходит из царства Бога.

Вывод: Парамаханса Йогананда описывает путь освобождения от привязанности к материальному миру и достижения единения с Богом через медитативную практику йоги. Постепенно, преодолевая двойственность восприятия и обретая мудрость, человек может достичь состояния нирвикальпа самадхи – постоянного пребывания в единстве с Божественным, что приводит к уничтожению кармы и выходу из цикла перерождений.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dSFKakbNR7Q
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 08 марта 2016
Новости Украины и Новороссии 26 мая 2017
Новости Украины и Новороссии 13 марта 2016
Новости Украины и Новороссии 19 апреля 2016
2 Комментария » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru