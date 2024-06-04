Почему Совет экономической взаимопомощи не стал мировым Госпланом? // Алексей Сафронов. План А
#всемирныйгосплан #СЭВ
Созданный в 1949 году Совет экономической взаимопомощи долгое время воспринимался как неуклюжий советский клон Европейского экономического союза. Но его опыт ценнее всего именно тем, в чём он отличался от капиталистических интеграционных объединений – попыткой создать союз равных, найти способ координации экономических политик социалистических стран без принуждения. И хоть попытка не удалась, опыт совместного планирования в СЭВ представляет несомненный интерес для оценки перспектив демократического социализма.
Ссылки на материалы:
Липкин М.А. Мировой кооператив народов https://disk.yandex.ru/i/dEpfbNmUghoJzg
«Мировая система социализма» и глобальная экономика в середине 1950-х – середине 1970-х годов. 2019 https://disk.yandex.ru/i/i3G7lo6C594Skg
Липкин М.А. – СЭВ. Исторический опыт альтернативного глобального мироустройства (1949–1979). 2019 https://disk.yandex.ru/i/jc6ePoBcpnaOKQ
Сафронов А.В. Сотрудничество СССР со странами СЭВ в области плановой деятельности (1950-е — 1960-е гг.) https://disk.yandex.ru/i/S5ayLWb-MJn-cw
Сафронов А.В. Координация-Советом-экономической-взаимопомощи-технической-помощи-развивающимся-странам-в-19611967-гг. https://disk.yandex.ru/i/isQHDCm293MOuA
Сафронов А.В. – Рабочая группа по фосфоритам СЭВ и поиски коллективного решения проблемы дефицитного сырья социалистическими странами в 1970 https://disk.yandex.ru/i/0CMs15ZOzcRz2w
Проблемы координации народнохозяйственных планов стран СЭВ. 1968 https://disk.yandex.ru/i/H1-DDcPluEGJFA
Фаддеев Н.В. – Совет Экономической Взаимопомощи. 1974 https://disk.yandex.ru/i/HV_W6xrbfcJ3aQ
Совет экономической взаимопомощи 25 лет. 1974 https://disk.yandex.ru/d/MRiXXMzbWg5V_A
Пекшев Ю.А. – Долгосрочные целевые программы сотрудничества стран-членов СЭВ. 1980 https://disk.yandex.ru/d/9iCiKwyHk-41uQ
Иноземцев Н.Н., Синяков Ю.А. – СЭВ. Социалистическая интеграция в действии. 1986 https://disk.yandex.ru/d/-lGCPVsW2XiC-w
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. СЭВ был создан в 1949 году как площадка для экономического сотрудничества и координации стран социалистического лагеря.
2. В первые десятилетия существования СЭВ была непоследовательность в определении его роли и функций – форум для обмена мнениями или наднациональный орган регулирования.
3. Страны СЭВ преследовали разные интересы – СССР хотел сбалансированного развития национальных экономик, восточноевропейские страны стремились к более тесной интеграции.
4. Главным камнем преткновения была система цен на сырье и готовую продукцию, что приводило к перекачке доходов от СССР к странам-экспортерам промышленной продукции.
5. Многочисленные попытки создать единое плановое пространство социалистических стран проваливались из-за национального эгоизма, разных интересов, невозможности договориться о ценах и системе управления.
6. В итоге СЭВ остался площадкой для консенсусного решения отдельных экономических задач между заинтересованными странами, но не стал наднациональным регулирующим органом.
Вывод: СЭВ продемонстрировал возможность ведения планомерной экономической деятельности на основе консенсуса, но не смог преодолеть национальные противоречия и создать действительно единое экономическое пространство социалистических стран. Это стало одной из причин постепенного отставания Восточного блока от развитых капиталистических стран.
В Питере снова российский ДАВОС:
“ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. В этом году его программа будет состоять из четырех тематических треков:
«Переход к многополярной модели мировой экономики»,
«Российская экономика: цели и задачи нового цикла»,
«Технологии, обеспечивающие лидерство»,
«Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства».
Запланировано свыше 150 сессий.
Кто приедет
По словам ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, к 3 июня подтверждено участие 18 600 человек из 139 стран и территорий, включая Россию.
В этом году форум посетят президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва. Также на ПМЭФ приедет президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Он заявил, что таким образом намерен поддержать Россию «в условиях тяжелых и несправедливых санкций».
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто будет участвовать в сессии «Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей». Султанат Оман примет участие в форуме в почетном статусе страны-гостя.
Что планируют подписать
Статистика показателей участия и интерес к ПМЭФ вышли на доковидный уровень, отметил Кобяков.
По его предварительной оценке, к подписанию ожидается около 1000 документов – инвестиционных соглашений, меморандумов и соглашений о намерениях и др.
В 2023 году на форуме было заключено более 900 соглашений на сумму 3,86 трлн рублей.
_!!Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил ТАСС, что его сняли с рейса из США, откуда он направлялся на ПМЭФ.
_ЕС потребовал ,иначе грозит штрафами через ВТО ,возбновить поставки леса ,иначе Германия,Чехия ,Финляндия останавливает свои гиганты д/обработки..
п.с.Требуют гады,а иначе ЧТО?? Войнушка ??Бунт организуете ,Майдан? Серых поднимете ?-исчезли,притихли .
Придется делится финансами и правами их инструментов в обмен на …
-но и Китайский аналог Ес(фабрика)не лучше-” Основной причиной, по которой переговоры между Россией и Китаем по “Силе Сибири-2″ затягиваются, является желание китайской стороны покупать газ по цене, сравнимой со стоимостью топлива на российском рынке.” только подписан контракт и афиширован на топинамбур -ха-ха