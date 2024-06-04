#всемирныйгосплан #СЭВСозданный в 1949 году Совет экономической взаимопомощи долгое время воспринимался как неуклюжий советский клон Европейского экономического союза. Но его опыт ценнее всего именно тем, в чём он отличался от капиталистических интеграционных объединений – попыткой создать союз равных, найти способ координации экономических политик социалистических стран без принуждения. И хоть попытка не удалась, опыт совместного планирования в СЭВ представляет несомненный интерес для оценки перспектив демократического социализма.

Ссылки на материалы:

Липкин М.А. Мировой кооператив народов https://disk.yandex.ru/i/dEpfbNmUghoJzg

«Мировая система социализма» и глобальная экономика в середине 1950-х – середине 1970-х годов. 2019 https://disk.yandex.ru/i/i3G7lo6C594Skg

Липкин М.А. – СЭВ. Исторический опыт альтернативного глобального мироустройства (1949–1979). 2019 https://disk.yandex.ru/i/jc6ePoBcpnaOKQ

Сафронов А.В. Сотрудничество СССР со странами СЭВ в области плановой деятельности (1950-е — 1960-е гг.) https://disk.yandex.ru/i/S5ayLWb-MJn-cw

Сафронов А.В. Координация-Советом-экономической-взаимопомощи-технической-помощи-развивающимся-странам-в-19611967-гг. https://disk.yandex.ru/i/isQHDCm293MOuA

Сафронов А.В. – Рабочая группа по фосфоритам СЭВ и поиски коллективного решения проблемы дефицитного сырья социалистическими странами в 1970 https://disk.yandex.ru/i/0CMs15ZOzcRz2w

Проблемы координации народнохозяйственных планов стран СЭВ. 1968 https://disk.yandex.ru/i/H1-DDcPluEGJFA

Фаддеев Н.В. – Совет Экономической Взаимопомощи. 1974 https://disk.yandex.ru/i/HV_W6xrbfcJ3aQ

Совет экономической взаимопомощи 25 лет. 1974 https://disk.yandex.ru/d/MRiXXMzbWg5V_A

Пекшев Ю.А. – Долгосрочные целевые программы сотрудничества стран-членов СЭВ. 1980 https://disk.yandex.ru/d/9iCiKwyHk-41uQ

Иноземцев Н.Н., Синяков Ю.А. – СЭВ. Социалистическая интеграция в действии. 1986 https://disk.yandex.ru/d/-lGCPVsW2XiC-w

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. СЭВ был создан в 1949 году как площадка для экономического сотрудничества и координации стран социалистического лагеря.

2. В первые десятилетия существования СЭВ была непоследовательность в определении его роли и функций – форум для обмена мнениями или наднациональный орган регулирования.

3. Страны СЭВ преследовали разные интересы – СССР хотел сбалансированного развития национальных экономик, восточноевропейские страны стремились к более тесной интеграции.

4. Главным камнем преткновения была система цен на сырье и готовую продукцию, что приводило к перекачке доходов от СССР к странам-экспортерам промышленной продукции.

5. Многочисленные попытки создать единое плановое пространство социалистических стран проваливались из-за национального эгоизма, разных интересов, невозможности договориться о ценах и системе управления.

6. В итоге СЭВ остался площадкой для консенсусного решения отдельных экономических задач между заинтересованными странами, но не стал наднациональным регулирующим органом.

Вывод: СЭВ продемонстрировал возможность ведения планомерной экономической деятельности на основе консенсуса, но не смог преодолеть национальные противоречия и создать действительно единое экономическое пространство социалистических стран. Это стало одной из причин постепенного отставания Восточного блока от развитых капиталистических стран.