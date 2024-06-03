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Современная цифровая защита. Россия, как флагман безопасности. Андрей Масалович | Кибердед

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Ведущий эфира – Игорь Печёнкин. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, «КиберДед»
- Грабли в кибербезопасности.
- Безопасность как процесс.
- Оранжевые революции.
- Африканский корпус и присутствие России.
- Защита государства по-взрослому

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Информационная безопасность – это процесс, а не продукт или состояние. Это защищенность информации и инфраструктуры от различных воздействий.

2. После событий 2008 года в Цхинвале Россия начала осознавать важность информационных операций и противодействия информационным атакам.

3. Технологии "цветных революций" и "арабской весны" показали, как можно использовать интернет и соцсети для координации протестов и раскачивания режимов.

4. В 2011-2012 гг. в России началось формирование инструментов информационного противоборства, в том числе "фабрики троллей".

5. После 2014 года Россия стала активно задействовать силы информационного противоборства (ЧВК Вагнера) в "горячих точках", особенно в Африке.

6. Сейчас информационная война является неотъемлемой частью современных конфликтов наряду с военными и политическими операциями.

Вывод: Россия прошла путь от неготовности к информационным атакам до формирования эффективных сил и методов информационного противоборства, которые стали важным элементом ее политики в "горячих точках" по всему миру, особенно в Африке.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JFPWULA2bRU
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