Комментарий редакции

Ведущий эфира – Игорь Печёнкин. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, «КиберДед»- Грабли в кибербезопасности.- Безопасность как процесс.- Оранжевые революции.- Африканский корпус и присутствие России.- Защита государства по-взрослому

Основные тезисы:

1. Информационная безопасность – это процесс, а не продукт или состояние. Это защищенность информации и инфраструктуры от различных воздействий.

2. После событий 2008 года в Цхинвале Россия начала осознавать важность информационных операций и противодействия информационным атакам.

3. Технологии "цветных революций" и "арабской весны" показали, как можно использовать интернет и соцсети для координации протестов и раскачивания режимов.

4. В 2011-2012 гг. в России началось формирование инструментов информационного противоборства, в том числе "фабрики троллей".

5. После 2014 года Россия стала активно задействовать силы информационного противоборства (ЧВК Вагнера) в "горячих точках", особенно в Африке.

6. Сейчас информационная война является неотъемлемой частью современных конфликтов наряду с военными и политическими операциями.

Вывод: Россия прошла путь от неготовности к информационным атакам до формирования эффективных сил и методов информационного противоборства, которые стали важным элементом ее политики в "горячих точках" по всему миру, особенно в Африке.