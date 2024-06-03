В День защиты детей по всей России традиционно состоялись праздничные мероприятия. Одновременно в Москве проходит первый слёт Международной ассоциации детских организаций. В нем участвуют представители Франции, Испании, Италии, Голландии, Бразилии, Венгрии, Швейцарии, Сербии, Молдовы, Белоруссии и других стран.

В рамках международного фестиваля «Движения первых» он собрал подростков более чем из 40 стран мира. Как отметили в дирекции Всемирного фестиваля молодёжи, слет стал первым шагом к формированию постоянного действующего международного детского сообщества.

В тот же день издание Politico сообщило: министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Сингапуре обсудили вопрос о возможности расширения географии нанесения Украиной ударов американским оружием по российской территории России. Накануне президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями в России. При этом, уточнили в Госдепе, запрет на применение ракет ATACMS или средств дальнего поражения по-прежнему остается в силе. Будто тому же госсеку Блинкену неизвестно, что ВСУ давно обстреливают российские города и села из дальнобойного оружия производства США и других стран НАТО, которые вслед за Белым домом официально позволили украинцам стрелять по мирным объектам в России. И разрешения ни у кого не спрашивали. И радость от этого испытывают великую.

Неожиданное признание сделал недавно американский инструктор, подполковник в отставке Дэвид Гроссман. При помощи симуляторов и нацеливания на объект американские инструкторы делают убийство врага условным рефлексом, заявил Гроссман в интервью украинскому телеканалу «Первый западный».

По его словам, использование такой техники позволяет украинским военным испытывать радость от убийства врага. Дети при этом не исключение. Ранее русский офицер рассказал, как украинские военнослужащие хладнокровно убивают не только противостоящих им военнослужащих ВС России, но и своих соотечественников.

Без сомнения, потом их относят к жертвам «российской агрессии», которых сейчас, даже по данным западных источников, не менее 500 тыс. А сколько украинских детей остались сиротами по «милости» англосаксов и нацистского режима Украины? А сколько никогда не родится?

Правда, некоторые страны альянса, видимо, осознав весь ужас возможной войны, выступил против разрешения Киеву стрелять по территории всей России. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. То есть ВСУ могут бить по Крыму, ДНР, ЛНР и пр. «исторических землях Украины» вроде территорий юго-западных областей, что украинцы и делают регулярно. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал эти планы НАТО безумной идеей. Однако ситуация с жестокими обстрелами российских территорий и, главное, массовым убийством мирных людей, в том числе невинных детей, от этого не меняется.

Причем убийства детей — это не «сопутствующие потери», как утверждают в США, и не «побочный эффект», а целенаправленная политика англосаксов, которую реализует киевский режим. Согласно их логике, убивая детей, они, таким образом, лишают народы и страны будущего. Дети России — издавна подвергается геноциду со стороны стран-агрессоров. Эта задача сегодня опять стала для наших врагов одной из главных. Чиновники в Киеве и Европе уже просят США позволить Украине наносить удары по всей территории России, сообщает газета Politico. При этом глава НАТО заявил, что «ряд стран альянса никогда и не вводил ограничений на применение оружия, которое поставлялось Украине».

США, напомним, — это государство, созданное на крови и существующее за счет крови других народов. Жизнь человеческая не имеет для них никакой ценности, разумеется, если это жизнь не англосакса или, на худой конец, немца.

Начиная с жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, где одномоментно было сожжено около 250 тыс. чел., в военных конфликтах, которые спровоцировали США, и войнах, которые они вели, погибли около 10 млн чел. Это, скажем, как семь Эстоний… Сюда не входят раненые, погибшие в результате гуманитарной катастрофы, умершие от рака после бомбардировок ураном. Тех, кого искалечила Америка, гораздо больше 10 млн. Но кто их считал? США считают только свои потери, да и то не всегда. Есть, например, данные, что из упомянутых 10 млн погибших мирных людей один млн или больше составляют дети.

За пять лет т.н. правления (читай: англосаксов) Зеленского население страны уменьшилось тоже на 10 млн чел. Теперь Запад надеется, что, спровоцировав Россию на ядерные удары по Украине, не просто уменьшит ее народонаселение, а сведет его к ничтожно малой величине, скажем, к 25% от нынешнего, как в свое время и планировал Гитлер. А потом заселит украинские земли африканскими мигрантами, заполонившими Европу, где они и помрут от холода и голода. Планы людоедские. Ради их реализации и воюет Украина с Россией. Недавно американская The National Interest намекнула на передачу ЯО на Украину по причине того, что Запад обязан во что бы то ни стало победить Россию, иначе «всё посыплется».

Киевские власти удобны для США и Запада в качестве инструмента борьбы против России, и поэтому им прощается все, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для проекта «Без срока давности». В Киеве «продолжат принимать законы, которые законодательно будут истреблять все русское, а если нужно, будут делать это и физически», сказал глава российской дипломатии. И напомнил, что в августе 2021 г. президент Зеленский посоветовал людям, чувствующим сопричастность к русской культуре, уехать в Россию ради блага своих детей и внуков. «Это расизм и нацизм», — заключил Лавров. Единственный вопрос, который здесь хочется задать, звучит так: «Доколе?»

В результате преступных действий ВСУ в Донбассе погибли 239 детей, еще 887 получили ранения. Об этом 1 июня сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Тысячи донбасских мальчиков и девочек никогда не знали мирного времени, но они с ранних лет знают, как звучит артиллерия, как выглядят разрушенные дома», — написал он в Telegram-канале. Пушилин подчеркнул, что с 2014 г. Россия борется за мирное и безопасное будущее для детей, а также за то, чтобы список на Аллее Ангелов в Донецке (там захоронены 152 ребенка) не пополнялся новыми именами.

Кстати, прототипом памятника стал Кирилл Сидорюк, (29.09.2001 — 29.08.2014), который, услышав свист мины, накрыл младшую сестру своим телом и погиб от множественных осколочных ранений. Девочка получила только лёгкие ранения. Ежегодно в Международный день защиты детей на мемориале возлагают цветы и проводят траурный митинг, посвящённый памяти погибших детей Донбасса. По мнению главы ДНР, ради спасения детей и идет «освободительная специальная военная операция».

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока выразила уверенность, что рано или поздно состоится международный трибунал, который отдельно рассмотрит военные преступления против детей Донбасса. Ранее Сорока сообщала, что с 2014 г. по вине Киева в ЛНР погибли около 5,5 тыс. мирных жителей, в том числе 68 детей. Сенатор от ЛНР Ольга Бас уверена, что забывать такие преступления нельзя. «Мы сами не забудем и миру не дадим забыть преступления, которые совершены украинским неонацистским режимом», — подчеркнула Бас.

От 200 до 400 тыс. детей в разные годы, начиная с 2014-го, по данным СПЧ, становятся свидетелями боевых действий в Донбассе и на прифронтовых территориях других (т.н. новых) регионов России. Еще около 200 тыс. несовершеннолетних с 2022 г., включая детей из прифронтовых Белгородской и Курской обл. России, учатся дистанционно. Всего до 500 тыс. детей стали жертвами нарушения получения права на образование.

Только с начала с 2024 г. обстрелами снарядов НАТО ранены 125 российских детей, 30 погибли. С 2014 года от украинских обстрелов снарядами НАТО погибли 282 ребенка, 733 стали инвалидами без рук, ног или с иными физическими повреждениями.

Таково содержание официального письма-обращения МИД России и правозащитников Донбасса к Генеральной ассамблее ООН с просьбой остановить поставки ВСУ снарядов НАТО, которые стреляют по мирным кварталам городов и российским детям.

Обращение к Генассамблее ООН правозащитники назвали «Украденное детство». К тесту документа они приложили уголовные дела по убитым детям, их рисунки и осколки снарядов НАТО, поставленных на Украину из США, Великобритании, Чехии, Словакии, Польши и других стран. На каждом осколке написаны имена детей, погибших от этих снарядов. Осколки приложены к уголовным делам как вещественные доказательства.

Истории погибших детей с разрешения родных расскажут послы-правозащитники Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины при после МИДа РФ по особым поручениям Родионе Мирошнике. «Наша цель — остановить геноцид детей, а он будет продолжаться, пока НАТО не перестанет поставлять натовские снаряды Украине, — сказал советник главы ДНР Ян Гагин. — Идея обращения к ООН возникла осенью 2023 года, когда был очередной прилет снарядов НАТО в Донецк». Причем нечеловеческая тактика стала нормой — удар в жилой район, куда приезжают врачи, спасатели и соседи, чтобы поднимать из-под завалов пострадавших, а через 20-30 минут в разгар спасательных работ прилет повторяется.

Ранее Мирошник говорил, что с начала 2024 г. из-за обстрелов ВСУ регионов России, граничащих с фронтовой зоной, уже погибли 30 детей, были ранены 95. По его словам, сейчас 11 регионов России находятся в прифронтовой зоне — и по ним «прилетает ежедневно». Мирошник также сообщил, что с начала спецоперации из-за украинской агрессии было повреждено более 2000 учебных учреждений в прифронтовых районах России.

Чтобы быть лучше понятыми в мире, вместе с обращением в ООН правозащитники везут в Нью-Йорк стальную черную розу, изготовленную из осколков снарядов НАТО. «Это мой, мужчины, подарок женщине, — бывшему замгоссекретаря США Виктории Нуланд – вестнику Апокалипсиса, — говорил Ян Гагин. — Куда бы она не приезжала со своими печеньками, там начинаются войны. Наша стальная роза — отсыл к опыту противостояния в США войне во Вьетнаме, когда студенты вставляли в стволы винтовок полицейских, их преследовавших, цветы. Мы отвечаем стальными розами».

Западу ли не знать, что война — лучший способ для сокращения населения и финансового порабощения народов. Две мировые войны были устроены для захвата долларом мирового господства. Если говорить про Вторую мировую, то, известно, это был проект, нацеленный, прежде всего, на уничтожение Советского Союза, как продолжателя Русской цивилизации и правопреемника Российской империи.

Запад проиграл. И на какое-то время вроде как успокоился, но от целей своих не отказался. Теперь их озвучкой занимаются представители тех народов, которых англосаксы считают второсортными (неполноценными). В ЕС и НАТО — это, прежде всего, славяне и прибалты. Однако летом 2022 г. именно бывший президент Польши и, заметьте, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса заявил, что население России необходимо сократить до 50 млн чел. Он также уверен, что «расчленение нынешней России» обеспечит «глобальную безопасность». Раньше, еще в феврале того же года, бывший сантехник-электрик, ставший президентом (американцы назначили), Валенса предлагал нанести незамедлительный удар по Москве в случае нападения на Украину. Точно такими же американскими «назначенцами» были — вначале националист Ющенко, потом русофоб Порошенко и, наконец, нацист Зеленский, которому пофиг, что там будет с Украиной и украинцами, главное — мани, мани по карманам…

Основное предназначение гибридной войны, которую развязал западный мир против России, является максимальное сокращение ее население. Такое заявление сделал директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин. По его словам, Запад намеревается ухудшить жизнь миллионов русских людей.

При этом, отмечает эксперт, созданный Западом конфликт, затрагивает различные сферы жизни: экономику, политику и информационное пространство. «И, наконец, в военном (плане) на Украине, где противник воюет с Россией фактически западным оружием», — цитирует его РИА Новости.

Сегодня уже понятно, что гибридная война закончилась, наступило преддверие войны горячей, возможно, с использованием ядерного оружия. Тем более хотелось бы напомнить, что ровно год назад президент России Владимир Путин подписал указ о Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 г. И как будем спасать детей? Ответы, похоже, есть.

Так, на днях министр обороны РФ Андрей Белоусов, рассказывая о массированной атаке десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут, отметил: «Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней». А второй ответ дал в Киеве бывший зам. секретаря НСБОУ генерал Сергей Кривонос. По его вполне компетентному мнению, «порядка 500 крылатых ракет могут быть запущены российской армией по Украине одновременно». Заметим, это не считая других видов вооружений.

Специально для «Столетия»

Максим Столетов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. ВСУ регулярно обстреливают российские города и села из дальнобойного оружия производства США и НАТО.

2. Украинские военные, натренированные американскими инструкторами, испытывают радость от убийства русских.

3. С начала конфликта в Донбассе погибли сотни детей, тысячи получили ранения.

4. США и страны НАТО продолжают поставлять Украине снаряды, которыми обстреливают мирное население.

5. Правозащитники обратились в ООН с призывом остановить поставки оружия Украине для предотвращения геноцида детей.

6. Западные страны преследуют цель максимального сокращения населения России.

7. Россия готовится нанести массированный ракетный удар по Украине в ответ на атаки.

Вывод: Статья обвиняет страны Запада и украинские власти в целенаправленных убийствах мирных жителей, особенно детей, путем поставок вооружения Украине и натравливания ВСУ на Россию. Подчеркивается, что Запад стремится к геноциду русского населения, а Россия будет вынуждена ответить жесткими военными мерами для защиты своих граждан.