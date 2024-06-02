Земля детей (1986)
Музыкальный спектакль «Земля детей» написан композитором Сергеем Баневичем и поэтессой Татьяной Калининой специально для детского эстрадного ансамбля «Радуга» Дворца молодежи Ленинграда. Художественный руководитель Вера Печатникова.
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Режиссер – Римма Мишина
Оператор – Олег Смышляев
Оператор – Владимир Ольховский
#ЗемляДетей #МузыкальныйСпектакль
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