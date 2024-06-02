▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малые Проходы, Гатище, Липцы и Нескучное Харьковской области.

Отразили семь контратак подразделений 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе БТР «Stryker» производства США, три автомобиля и пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук».

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и 152-мм гаубица Д-20.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 40-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Отразили три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

ВСУ потеряли за сутки до 465 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, 152-мм гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град».

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калинина, Орехово-Василевка, Константиновка, Зализнянское и Перше Травня Донецкой Народной Республики.



Отражена контратака формирований 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании и три 122-мм гаубицы Д-30. За сутки уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделениями группировки войск «Центр» в результате успешных действий освобождён населенный пункт Уманское Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики.

Отражены пять контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Сокол и Новопокровское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 360 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны и 23-й бригады охраны президента Украины в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское и Водяное Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и 38-й бригады морской пехоты севернее населенного пункта Работино, а также в районах населенных пунктов Жеребянки, Новопокровка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105-мм орудие М119 производства США.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники противника в 103 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Уничтожены 50 беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и противокорабельная ракета «Нептун».

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 609 самолетов, 274 вертолета, 25014 беспилотных летательных аппаратов, 526 зенитных ракетных комплексов, 16228 танков и других боевых бронированных машин, 1327 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10024 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22212 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России