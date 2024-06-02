Первая биография Ивана IV/ Александр Филюшкин и Егор Яковлев
В новой беседе с Егором Яковлевым доктор исторических наук Александр Ильич Филюшкин рассказал о первой печатной биографии Ивана Грозного и мифах, которыми был окружён образ русского царя в сознании его европейских современников.
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Книга "Жизнь Ивана Васильевича, великого князя Московии" на сайте издательства "Наука": https://naukabooks.ru/knigi/katalog/zhizn-ivana-vasilevicha-velikogo-knyazya-moskovii/
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Комментарии редакции
Тезисы беседы:
1. "Житие Ивана Грозного" Павла Пиллера Одборна – первая биография русского царя, опубликованная на Западе в 1585 году.
2. Одборн использовал многочисленные литературные заимствования из античных и ренессансных авторов при создании своего труда.
3. Книга Одборна представляла собой пропагандистский образ "московитского тирана", основываясь на литературных клише и "черной легенде" об Иване Грозном.
4. Одборн опирался на рассказы польских дипломатов и военных корреспондентов, а также популярные антироссийские сочинения того времени (Альберта Шлихтинга, Яна Ваннина и др.).
5. Труд Одборна оказал влияние на формирование образа Ивана Грозного в европейской традиции и был использован Н.М. Карамзиным при создании канонического описания правления этого царя в русской историографии.
6. Сам Одборн был лютеранским пастором и активным участником религиозной полемики в Речи Посполитой после Ливонской войны.
Вывод: Книга Одборна стала первым и наиболее влиятельным источником формирования устойчивого негативного образа Ивана Грозного в европейской традиции, заложив основы "черной легенды" о нем как о жестоком тиране. Хотя в ней содержалось немало литературных вымыслов, основанных на заимствованиях и пропаганде, именно этот труд во многом предопределил канонический взгляд на эпоху опричнины в русской историографии.