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Белая Африка. Забытая Империя Фермеров

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Права небольших фермерских хозяйств в Европе ущемляются различными налогами, нормами и ограничениями, что вынуждает их продавать свои фермы.

2. Предполагается, что в ближайшем будущем Европа будет получать сельскохозяйственную продукцию из Африки, которая станет новой "житницей".

3. В Африке ведется масштабное строительство сельскохозяйственной инфраструктуры, вынужденное переселение местных племен с плодородных земель.

4. Утверждается, что в прошлом Африка уже была главным поставщиком сельхозпродукции в Европу, благодаря белым фермерам-колонистам (бурам) и эксплуатации десятков миллионов африканцев.

5. Считается, что "здоровая пища" не предназначена для всего человечества, а только для "избранных", которые "должны жить долго".

Вывод: Лекция продвигает идею о существовании некоего плана по переносу центра сельскохозяйственного производства из Европы в Африку, при этом предполагается ограничение доступа к "здоровой пище" для большей части населения. Приводятся исторические параллели о прошлом Африки как "житницы" Европы. Однако многие утверждения звучат весьма спорно и недостаточно обоснованы фактами.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uu9PSATGutQ
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