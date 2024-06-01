Рабочая неделя следователя, 1978
Фильм рассказывает о важности планирования работы следователя.
Киноотдел ЦПО МВД СССР, 1978 г.
Комментарий редакции
Основные темы фильма:
1. Ознакомление стажера-следователя с работой опытного следователя.
Ключевые моменты: наставничество, планирование расследования, организация работы следователя, распределение времени, необходимость составления календарного плана расследования.
2. Расследование конкретных уголовных дел.
Обсуждаются различные дела: кража со взломом сейфа в строительно-монтажном управлении, дело о недостаче товарно-материальных ценностей на трикотажной фабрике, кража кирпича со стройки, дело об избиении Соловьева, дело о наезде на ребенка.
3. Методы и тактика расследования.
Акцент на планировании расследования, следственном эксперименте, допросах свидетелей, сборе улик, экспертизах, взаимодействии с другими сотрудниками.
4. Обучение и наставничество следователей.
Опытный следователь делится методиками работы, объясняет важность планирования, приводит примеры из опыта, сравнивает теорию и практику.
Вывод:
Главной темой является организация работы следователя и важность тщательного планирования расследования на всех его этапах. Передача опыта от наставника к стажеру рассматривается как неотъемлемая часть обучения. Приводятся примеры из практики расследования различных уголовных дел, где демонстрируется применение методов криминалистики, взаимодействие с другими службами и выстраивание версий на основе собранных улик. Особое внимание уделяется роли планирования в успешном ведении следствия и рациональном распределении времени следователя.