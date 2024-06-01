Фильм рассказывает о важности планирования работы следователя.

Киноотдел ЦПО МВД СССР, 1978 г.

Комментарий редакции

Основные темы фильма:

1. Ознакомление стажера-следователя с работой опытного следователя.

Ключевые моменты: наставничество, планирование расследования, организация работы следователя, распределение времени, необходимость составления календарного плана расследования.

2. Расследование конкретных уголовных дел.

Обсуждаются различные дела: кража со взломом сейфа в строительно-монтажном управлении, дело о недостаче товарно-материальных ценностей на трикотажной фабрике, кража кирпича со стройки, дело об избиении Соловьева, дело о наезде на ребенка.

3. Методы и тактика расследования.

Акцент на планировании расследования, следственном эксперименте, допросах свидетелей, сборе улик, экспертизах, взаимодействии с другими сотрудниками.

4. Обучение и наставничество следователей.

Опытный следователь делится методиками работы, объясняет важность планирования, приводит примеры из опыта, сравнивает теорию и практику.

Вывод:

Главной темой является организация работы следователя и важность тщательного планирования расследования на всех его этапах. Передача опыта от наставника к стажеру рассматривается как неотъемлемая часть обучения. Приводятся примеры из практики расследования различных уголовных дел, где демонстрируется применение методов криминалистики, взаимодействие с другими службами и выстраивание версий на основе собранных улик. Особое внимание уделяется роли планирования в успешном ведении следствия и рациональном распределении времени следователя.