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Рабочая неделя следователя, 1978

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Фильм рассказывает о важности планирования работы следователя.

Киноотдел ЦПО МВД СССР, 1978 г.

Комментарий редакции

Основные темы фильма:

1. Ознакомление стажера-следователя с работой опытного следователя.
Ключевые моменты: наставничество, планирование расследования, организация работы следователя, распределение времени, необходимость составления календарного плана расследования.

2. Расследование конкретных уголовных дел.
Обсуждаются различные дела: кража со взломом сейфа в строительно-монтажном управлении, дело о недостаче товарно-материальных ценностей на трикотажной фабрике, кража кирпича со стройки, дело об избиении Соловьева, дело о наезде на ребенка. 

3. Методы и тактика расследования. 
Акцент на планировании расследования, следственном эксперименте, допросах свидетелей, сборе улик, экспертизах, взаимодействии с другими сотрудниками.

4. Обучение и наставничество следователей.
Опытный следователь делится методиками работы, объясняет важность планирования, приводит примеры из опыта, сравнивает теорию и практику.

Вывод:
Главной темой является организация работы следователя и важность тщательного планирования расследования на всех его этапах. Передача опыта от наставника к стажеру рассматривается как неотъемлемая часть обучения. Приводятся примеры из практики расследования различных уголовных дел, где демонстрируется применение методов криминалистики, взаимодействие с другими службами и выстраивание версий на основе собранных улик. Особое внимание уделяется роли планирования в успешном ведении следствия и рациональном распределении времени следователя.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OSUTn1-G9kk
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