Преддверие Бхагавадгиты
Предпосылкой для экспозиции Гиты является история Махабхараты. Опишем кратко события, предшествующие схватке на Курукшетре.
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Лекция посвящена предыстории Бхагавад-Гиты и событиям, описанным в Махабхарате.
2. Махабхарата повествует о конфликте между кланами Пандавов и Кауравов за право наследования престола.
3. Пандавы были рождены необычным образом: от пяти божеств через мантры, данные Кунти.
4. Каураву Дурьйодхане удалось обманным путем лишить Пандавов царства и изгнать их на 13 лет.
5. По возвращении Пандавов Кауравы отказались вернуть им царство, что привело к Курукшетрской битве.
6. Кришна предложил свою помощь обеим сторонам, и Арджуна мудро выбрал его в качестве советника.
7. Кришна пытался мирным путем урегулировать конфликт, но безуспешно.
Вывод:
Лекция представляет собой краткое изложение основных событий эпоса Махабхарата, предваряющих философский трактат Бхагавад-Гита. Она описывает истоки конфликта между Пандавами и Кауравами, роль Кришны как посредника и неизбежность Курукшетрской битвы, которая станет фоном для бессмертного диалога между Кришной и Арджуной в Бхагавад-Гите.