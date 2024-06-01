Существующая на данный момент "экономика", которая ведёт человечество в ад, разрушая планету, основана на низших двух типах психики: животном и демоническом, которые тиражируют в обществе через систему образования, систему культуры и СМИ. Нам предстоит завершить дело наших отцов, начатое в Советском Союзе, построив экономику, основанную на духовном и нравственном развитии каждого человека и общества.Доклад Усанина Александра Евгеньевича на круглом столе "НАШЕ БУДУЩЕЕ", Русского Космического Общества 20 мая 2024 года. Полная версия: https://cosmovid.ru/videos/embed/d081d903-6cc4-411b-885d-609c9ef8182c12+

Благодарим Михаила Картавенко за монтаж видео (телеграмм: @Mihail_Kaa)

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Вы можете помочь деятельности Александра Усанина, переведя пожертвование на его карту 2200 3005 1939 8091

Комментарий редакции

В своей лекции Александр Усанин затрагивает следующие основные темы:

1. Экономика потребления и необходимость перехода к экономике, ориентированной на благополучие и интересы народа.

2. Критика современной экономической модели, направленной на бесконечное увеличение производства и потребления, что ведет к истощению ресурсов планеты.

3. Необходимость перехода к производству вечных, качественных вещей, что позволит снизить нагрузку на природу и освободить время людей.

4. Классификация четырех типов психики: животный, демонический, человеческий и божественный. Роль этих типов в формировании общества потребления или общества, ориентированного на нравственное и духовное развитие.

5. Критика атеистической системы в СССР, которая препятствовала духовному и нравственному развитию людей.

6. Необходимость изменения системы культуры, образования и СМИ для формирования человеческого и божественного типов психики, ориентированных на нравственное совершенствование и служение обществу.

Вывод: Александр Усанин призывает к кардинальной трансформации экономической, социальной и культурной системы в сторону нравственного и духовного развития человека, отказа от бесконечного потребления и истощения ресурсов планеты. Он предлагает перейти к производству вечных вещей, освобождению времени людей для творчества и саморазвития, а также к формированию высших типов психики через систему образования, культуры и СМИ.