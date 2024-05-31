▫️ С 25-го по 31-е мая Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника.

В течение недели нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника.

Общие потери ВСУ за неделю составили до 1740 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин РСЗО «Град» и «Vampire», а также 29 орудий полевой артиллерии.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Нанесли поражение формированиям восьми соединений ВСУ и двух бригад нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника.

Потери ВСУ составили до 2310 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, две 122-мм боевые машины РСЗО «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства.

▫️ В течение недели подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двенадцати соединений ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Острое, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Отразили две контратаки подразделений штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны.

Противник потерял до 3415 военнослужащих, четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов ВСУ.

▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельское и Нетайлово Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородское и Селидово Донецкой Народной Республики.

Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин в том числе, три боевые машины пехоты «Bradley» производства США, 19 автомобилей, три боевые машины РСЗО «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, двух соединений теробороны и бригады нацгвардии Украины.

Кроме того, отражены четыре контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 920 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых пять – западного производства.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике двух бригад морской пехоты, трех соединений ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии Украины.

Противник потерял до 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе три американских гаубицы М777 производства США.

▫️ Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито: два самолета МиГ-29 и два Су-27 воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, шесть противорадиолокационных ракет HARM производства США, шесть противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов HIMARS производства США, «Vampire» чешского производства и «Ольха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов.

▫️ В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 607 самолетов, 274 вертолета, 24902 беспилотных летательных аппарата, 524 зенитных ракетных комплекса, 16208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9972 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22135 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России