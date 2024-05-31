Страницы творчества. Константин Паустовский. Воспоминания и встречи (1982)
Писатели Вениамин Каверин, Юрий Трифонов, Булат Окуджава, Юрий Бондарев и литературный критик Евгений Сидоров рассказывают о жизни и творческом пути писателя Константина Паустовского.
В передаче использованы фрагменты документального фильма "Дорога к Черному озеру" (Ленинградская киностудия документальных фильмов, 1967 год).
Фрагменты произведений Константина Паустовского звучат в исполнении народного артиста СССР Алексяй Баталова
Главная редакция литературно-драматических программ 1982
Автор сценария – Евгений Сидоров
Режиссер – Людмила Шевченко
Оператор – Юрий Исаков