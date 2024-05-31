Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Страницы творчества. Константин Паустовский. Воспоминания и встречи (1982)

28 0

Писатели Вениамин Каверин, Юрий Трифонов, Булат Окуджава, Юрий Бондарев и литературный критик Евгений Сидоров рассказывают о жизни и творческом пути писателя Константина Паустовского.

В передаче использованы фрагменты документального фильма "Дорога к Черному озеру" (Ленинградская киностудия документальных фильмов, 1967 год).
Фрагменты произведений Константина Паустовского звучат в исполнении народного артиста СССР Алексяй Баталова

Главная редакция литературно-драматических программ 1982
Автор сценария – Евгений Сидоров
Режиссер – Людмила Шевченко
Оператор – Юрий Исаков

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tJT1vkg86Lc
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Писатель-живописец
Любимые журналы Советского Союза. Эпоха, когда не было интернета
Человек, преисполненный к своей земле недобрым чувством, никогда не может испытывать счастья
Бэкграунд, выпуск-253 за 14 апреля 2012

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru