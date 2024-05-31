Рукотворные леса Кузбасса. Новости. Эфир 16 августа 1979
Сюжет о работах по восстановлению земель и лесной рекультивации на местах отвалов угольных разрезов Кузбасса. Рассказывает главный лесничий Новокузнецкого лесхоза Л.Баранников
Карьеры без отвалов. Эфир 16.08.1979
Главная редакция информации, 1979 г.
#лес #кузбасс
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