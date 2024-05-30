Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении помощника главы российского государства Алексея Дюмина секретарём Госсовета, сообщает пресс-служба Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее секретарём Госсовета был Игорь Левитин.

Дюмин, руководивший с 2016 года Тульской областью, в середине мая этого года перешёл на работу в Администрацию президента РФ, где занял пост помощника главы государства. Левитин работал на этой должности со 2 сентября 2013 года по 14 мая 2024 года, когда был назначен советником президента РФ и спецпредставителем по международному сотрудничеству в сфере транспорта.

Алексею Дюмину 51 год. Он родился 28 августа 1972 года в Курске в семье военного медика. В 1994-м окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. В 2009-м с отличием окончил РАНХиГС.

В 1996-2013 гг. служил в Федеральной службе охраны (ФСО). С августа 1999 года вошёл в группу личной охраны Владимира Путина, который тогда был только назначен председателем правительства РФ. В дальнейшем много лет сопровождал президента на мероприятиях внутри страны и в поездках за рубеж.

В 2013-м перешёл на работу в Генштаб. Командовал Силами специальных операций ВС РФ. Занимал должность начальника главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками РФ. С 24 декабря 2015 года по 2 февраля 2016 года был заместителем министра обороны РФ.

Генерал-полковник. Герой России. Высокое звание получил за выполнение специальных заданий в составе закрытого подразделения Минобороны.

С 2016 года и до последнего времени был губернатором оружейной столицы – Тульской области. Причём весьма успешным, по общему признанию, многое сделал для развития региона. Добился роста промышленного производства (темпами 6-7% в год). Обеспечил приток частных инвестиций, в том числе иностранных, и федеральных средств в область. Ритмично, с опережением графика, двигал программу по расселению ветхого и аварийного жилья в регионе. Построил современный перинатальный центр, а также многопрофильный онкоцентр, где тысячи людей получают медпомощь по самым высоким стандартам.

Госсовет был образован 1 сентября 2000 года. Формируется президентом. Это конституционный государственный орган, призванный обеспечивать взаимодействие различных структур власти, определять основные направления внутренней и внешней политики России. Госсовет участвует в том числе в разработке стратегических задач, в формировании политики регионов и социально-экономической политики страны. В состав Госсовета по должности входят все губернаторы. Многие из них возглавляют комиссии.

Для решения текущих вопросов сформирован президиум Госсовета, который собирается под руководством президента, как правило, несколько раз в год.

По материалам сайта Президента РФ, ТАСС, «Ъ», «Российской газеты»

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Президент РФ Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Госсовета.

2. Ранее эту должность занимал Игорь Левитин.

3. Алексей Дюмин имеет богатый опыт государственной службы, в том числе работал в Федеральной службе охраны, командовал Силами специальных операций, был заместителем министра обороны РФ.

4. С 2016 года Дюмин был губернатором Тульской области и добился значительных успехов в развитии региона.

5. Госсовет – конституционный орган, обеспечивающий взаимодействие различных структур власти и определяющий основные направления внутренней и внешней политики России.

Вывод:

Назначение Алексея Дюмина секретарем Госсовета свидетельствует о высоком доверии Президента РФ Владимира Путина к этому человеку и его способностям. Дюмин имеет обширный опыт государственной службы на высоких постах, в том числе в силовых структурах, и успешно руководил Тульской областью. Его назначение на должность секретаря Госсовета, играющего ключевую роль в определении стратегических задач и политики страны, указывает на стремление Президента укрепить властную вертикаль и обеспечить эффективное взаимодействие центра и регионов.