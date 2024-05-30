Виктор Алексеевич на встрече со студентами в Шахтерске

Приглашаю присоединиться к курсу «Школа управления собой, страной, цивилизацией».

Регистрация: https://www.efimovschool.ru/kursynew?utm_source=ytch&utm_medium=organic&utm_campaign=tarif_apr#tarif

Тайм код:

00:00 Вред алкоголя и табака

04:37 Влияние алкоголя и табака на общество

08:32 Генное оружие и его влияние на будущее

10:25 Влияние алкоголя и табака на судьбу человека

15:04 Глобальное управление и приоритеты

25:21 Типы строя психики и их развитие

27:13 Транснациональные корпорации и их цели

29:02 Вера в Бога и случайности

40:17 Влияние алкоголя на организм

43:08 Влияние алкоголя и табака на организм

47:16 Влияние алкоголя и табака на генетику

50:56 Влияние алкоголя и табака на здоровье

52:49 Пушкин как пророк русской цивилизации

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Виктор Алексеевич отвечает на вопросы подписчиков, часть 1

https://youtu.be/Uzloi73an3g?si=xvxGHG1lWmKVt768

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Важность осознанного подхода к жизни и отказа от вредных привычек (алкоголя, табака), которые наносят огромный вред здоровью человека и его генетике.

2. Приоритеты глобального управления человечеством (мировоззренческий, исторический, идеологический, экономический, генетический, силовой) и использование алкоголя и табака как генного оружия против народов.

3. Необходимость сохранения традиционных культурных ценностей и отказа от потребительского образа жизни.

4. Важность веры в Бога, следования божественным принципам и случайным знакам, помогающим жить по совести.

5. Необходимость формирования сообществ людей, ведущих осознанный трезвый образ жизни и сохраняющих свою генетику.

6. Отсылки к произведениям А.С. Пушкина как предостережению о концептуальной власти и важности духовной свободы.

Вывод: Лекция призывает к осознанному отказу от вредных привычек, следованию божественным принципам и традиционным ценностям, сохранению своей генетики и формированию сообществ людей, ведущих трезвый образ жизни. Это необходимо для противостояния глобальным силам, использующим алкоголь и табак как генное оружие против народов, и обретения истинной духовной свободы.