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Матрица против подобия Божьего

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Виктор Алексеевич на встрече со студентами в Шахтерске

Приглашаю присоединиться к курсу «Школа управления собой, страной, цивилизацией».
Регистрация: https://www.efimovschool.ru/kursynew?utm_source=ytch&utm_medium=organic&utm_campaign=tarif_apr#tarif
Тайм код:
00:00 Вред алкоголя и табака
04:37 Влияние алкоголя и табака на общество
08:32 Генное оружие и его влияние на будущее
10:25 Влияние алкоголя и табака на судьбу человека
15:04 Глобальное управление и приоритеты
25:21 Типы строя психики и их развитие
27:13 Транснациональные корпорации и их цели
29:02 Вера в Бога и случайности
40:17 Влияние алкоголя на организм
43:08 Влияние алкоголя и табака на организм
47:16 Влияние алкоголя и табака на генетику
50:56 Влияние алкоголя и табака на здоровье
52:49 Пушкин как пророк русской цивилизации
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Виктор Алексеевич отвечает на вопросы подписчиков, часть 1
https://youtu.be/Uzloi73an3g?si=xvxGHG1lWmKVt768

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Важность осознанного подхода к жизни и отказа от вредных привычек (алкоголя, табака), которые наносят огромный вред здоровью человека и его генетике.

2. Приоритеты глобального управления человечеством (мировоззренческий, исторический, идеологический, экономический, генетический, силовой) и использование алкоголя и табака как генного оружия против народов.

3. Необходимость сохранения традиционных культурных ценностей и отказа от потребительского образа жизни.

4. Важность веры в Бога, следования божественным принципам и случайным знакам, помогающим жить по совести.

5. Необходимость формирования сообществ людей, ведущих осознанный трезвый образ жизни и сохраняющих свою генетику.

6. Отсылки к произведениям А.С. Пушкина как предостережению о концептуальной власти и важности духовной свободы.

Вывод: Лекция призывает к осознанному отказу от вредных привычек, следованию божественным принципам и традиционным ценностям, сохранению своей генетики и формированию сообществ людей, ведущих трезвый образ жизни. Это необходимо для противостояния глобальным силам, использующим алкоголь и табак как генное оружие против народов, и обретения истинной духовной свободы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AStYdIpsNZE
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