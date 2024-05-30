В который раз слышу вроде бы от военных людей, что объекты инфраструктуры можно прикрыть каким-то покупным, по сути гражданским РЭБом и супостат не пройдёт. Это большая ошибка, которая легко может привести к фатальным результатам.

Защита подобных объектов, это комплекс мероприятий, в которых РЭБ играет свою роль, но она не является основной. Нет чудо-РЭБа, который по нажатию кнопки роняет вражеские самолёты, есть единая система: РТР-РЭБ-зенитная мелкокалиберная артиллерия, включающая в себя расчеты ПЗРК и МОГ на транспорте с пулемётами ( мобильные огневые группы). РТР засекает объект, определяет его пеленг и частоты, РЭБ пробует их подавить, а стрелки-зенитчики, уничтожают объект огнём и никак иначе. Сложностей для создания такой системы для прикрытия коммерческих объектов, например НПЗ, нет. Главным здесь является управленческие решения. И да, чуть не забыл, прикрытие подобных объектов сетками, это очень хорошее подспорье к вышеперечисленному.

@vysokygovorit

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Нельзя полагаться только на гражданские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты объектов инфраструктуры.

2. Защита таких объектов требует комплексного подхода, включающего радиотехнические разведывательные средства (РТР), РЭБ, зенитную мелкокалиберную артиллерию, расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и мобильные огневые группы (МОГ).

3. РТР обнаруживает цели, определяет их пеленг и частоты, РЭБ пытается подавить цели, а огневые средства (ПЗРК, МОГ) уничтожают цели огнем.

4. Создание такой комплексной системы защиты для коммерческих объектов, таких как нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), не представляет сложности. Главное – управленческие решения.

5. Дополнительной мерой защиты может быть маскировка объектов сетками.

Вывод: Для эффективной защиты объектов инфраструктуры необходим комплексный подход, сочетающий различные средства обнаружения, подавления и уничтожения воздушных целей. Нельзя полагаться только на одно средство защиты, такое как РЭБ. Крайне важна тесная связь с военными, чтобы гражданские объекты не оказались беззащитными перед внезапной угрозой. На объектах повышенной важности должны присутствовать квалифицированные военные специалисты. Защита должна быть комплексной, объединяющей различные силы и средства, доступные военному ведомству, только тогда она будет эффективной.