Каждый день народу выносят на блюде отрубленную голову генерала. Головы складывают в пирамиду, и художник Верещагин напишет свою знаменитую картину.

В первые месяцы войны народ на свои копейки покупал солдатам бронежилеты и каски, добывал бинокли, выискивал китайские беспилотники, армия покружила вокруг больших украинских городов и ушла в глухую оборону. И теперь страна узнаёт виновников тех, двухлетней давности, неудач. Потери российских войск прямо пропорциональны богатствам генералов, славных в проведении парадов и танковых биатлонов.

Присутствуем ли мы при чистке Министерства обороны? Или аресты прекратятся, и о них забудут, как забыли о Сердюкове? Как скажется арест генералов на боеспособности армии? Возмутятся ли люди в окопах тем, что ими командуют вельможные воры? Или напротив, возрадуются, узнав, что наконец началась долгожданная чистка, и не только в армии?

Власть, беря под арест генералов, сталкивается с мучительной дилеммой: громить ли ей коррупционную систему и тем самым громить всю систему управления государством, пронизанную коррупцией, или оставить коррупционную систему в покое, и тогда обречь войну на Украине на поражение, а само государство — на неизбежную стагнацию и разложение. Решением этой дилеммы занят Кремль, выбирая между гомеопатией и ампутацией.

Иранско-израильский конфликт находится в стадии ампутации. После массированного налёта иранских ракет и беспилотников на Израиль еврейское государство пригрозило разящим ответом, избирая для этого подходящее время и место. Временем был визит иранского президента в Азербайджан. Местом — дикие горы, где потерпел крушение вертолёт президента. И сотни версий разлетелись по миру, когда изуродованные останки президента ещё только упаковывали в чёрный мешок. Неисправность вертолёта, неумелый пилот, скверная погода, взрывчатка на борту, зенитная ракета. Но все версии объясняли гибель президента актом израильского возмездия.

Аналитики рассматривают орудием смерти пулю, взрыв, удар кинжала, верёвочную петлю. И никто всерьёз не рассматривает магическое оружие, относя его к домыслам о колдунах, порче, сглазам, магам — всей той ереси, которой полнятся брошюры об оккультизме. Никто не верит, что ненависть в её высокой концентрации может убить, разрушить объект, истребить государство. Никто всерьёз не рассматривает евангельский стих, в котором гнев и ненависть приравниваются к убийству. Никто не исследует, как постулат Рейгана "Советский Союз — империя зла" сконцентрировал гигантский ресурс ненависти, в недрах которого действовали спецслужбы, диссиденты, пропагандистские радиостанции, агенты влияния. Никто всерьёз не исследует, что поднятая на Западе волна русофобии есть тотальная мобилизация всех ненавидящих Россию сил, желающих истребить нашу Родину.

Еврейская мистика, зафиксированная в каббале, повествует нам об обряде, именуемом пульса де-нура, что в приблизительном переводе означает "удар огня" или "наказание огненными розгами". Десять самых просвещённых раввинов собираются вместе, произносят молитву, требующую у Бога, чтобы тот уничтожил ненавистное лицо. И, творя эту молитву, раввины, если их обвинение ложно, рискуют быть уничтоженными гневом божьим.

По утверждениям современных каббалистов, этот обряд был использован против Ариэля Шарона и Ицхака Рабина, которые скончались в муках. Этот же обряд в феврале 1953 года был направлен против Сталина, якобы замыслившего переселение евреев в Сибирь.

Есть вероятность того, что десять израильских раввинов собрались в камнях пустыни Негев и совершили обряд пульса де-нура, который испортил навигационные приборы вертолёта с иранским президентом, и машина ударила в гору.

Православие знает силу молитвенного удара, направленного против врага. Когда польские войска, ведомые Стефаном Баторием, осадили Псков, и в крепостной пролом уже устремилась польская конница, по молитвам псковичей в проломе появилась Пресвятая Богородица, и от её ослепительного света дрогнуло польское войско и пустилось вспять. Чудо Пресвятой Богородицы под Москвой, которое отогнало немцев от столицы, есть пример такого же молитвенного удара, сокрушившего танки Гудериана.

Тактическое ядерное оружие, развёрнутое в Южном военном округе, есть мощное средство устрашения, смиряющее ярость НАТО. Но ещё большей силой является консолидированная воля русского народа, отбивающая от русских границ потоки ненависти. Не меньшей силой являются молитвы русских монахов, денно и нощно у своих алтарей изгоняющих из русского неба демонов и исчадия ада.

Этот праведный гнев своим огненным лучом, как сверхмощным боевым лазером, срежет любую мишень, любую цель, летящую на Кремль.

Александр Проханов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Арест генералов в России вызывает вопрос, стоит ли бороться с коррупцией в целом или оставить ее, чтобы не подорвать систему управления государством.

2. Гибель иранского президента в авиакатастрофе рассматривается как возможный акт возмездия со стороны Израиля.

3. Упоминается каббалистический обряд "пульса де-нура", который якобы использовался против политических лидеров.

4. В православии тоже есть понятие "молитвенного удара" против врага, как в случае с обороной Пскова и Москвы.

5. Ядерное оружие и консолидированная воля народа представляются как мощные средства устрашения и защиты.

6. Молитвы русских монахов изгоняют "демонов и исчадия ада" из российского неба.

Вывод: Статья противопоставляет военную мощь и традиционные религиозные практики как средства противостояния внешним угрозам. Она предполагает, что помимо обычных вооружений, Россия может полагаться на мистические силы веры и народного единства в противостоянии врагам.