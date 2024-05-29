Второе рождение карельской березы. Новости. Эфир 18 октября 1978
Сюжет о выращивании сеянцев карельской березы в искусственных условиях в опытных питомниках Института леса Карельского филиала АН СССР. Рассказывает директор Института леса Карельского филиала АН СССР Владимир Ермаков
Главная редакция информации, 1978 г.
#ВтороеРождение #КарельскаяБереза
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