▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка Харьковской области.

Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.

Суточные потери ВСУ составили: до 165 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 152-мм гаубица Д-20, 155-мм самоходнная артиллерийская установка «Paladin» производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское Луганской Народной Республики, Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Отразили две контратаки штурмовых групп 43-й механизированной бригады ВСУ и 3-го отряда погранслужбы Украины.

ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, два танка, 11 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155-мм гаубицу ТRF-1 производства Франции и два 105-мм орудия М119 производства США.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизоветовка, Константиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Отразили контратаку штурмовой группы 114-й бригады теробороны. Противник потерял до 245 военнослужащих, два танка, два автомобиля, 152-мм пушку «Гиацинт» и 122-мм гаубицу Д-30. За сутки уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й, 100-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Новоалександровка и Селидово Донецкой Народной Республики.

Отразили пять контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 144-й, 143-й, 142-й пехотных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Потери противника составили до 335 военнослужащих, три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20 и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Сторожевое Донецкой Народной Республики.

Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское Днепропетровской области, Тягинка и Червоный Маяк Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены: склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива для военной техники ВСУ, цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

За сутки уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также девять реактивных снарядов «Град» и «Ольха».

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 605 самолетов, 274 вертолета, 24770 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16191 танк и других боевых бронированных машин, 1322 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9930 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22093 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России