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Рабочий стол разведчика – подполковник КГБ Андрей Масалович | Кибердед

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Ведущий эфира – Игорь Печёнкин. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, «КиберДед»
- Штирлиц vs Технарь
- Эволюция мышления
- Ревизия знания как осознанная необходимость
- Ногдауны в бизнесе
- Пять сил Кибердеда

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Умение принимать решения без предубеждений и с учетом разных точек зрения – важный навык для аналитического мышления.

2. Понимание логики и умение делать логические выводы развиваются, если их преподавать правильно с детства.

3. Отсутствие предубеждений, гибкость мышления, способность ставить себя на место другого – ключевые качества для разведчика/аналитика.

4. Важно слушать рынок, ориентироваться на реальные запросы потребителей, а не навязывать свое видение.

5. Патриотизм и следование интересам государства выше личных интересов помогает найти правильных партнеров и сделать что-то хорошее.

6. Профессионализм подразумевает наличие "изюминки", уникального преимущества в своей области.

7. Личный бренд и самопиар необходимы, чтобы тебя ценили и не смогли легко заменить.

8. Доброта, отсутствие негатива, умение слушать – основа для эффективной коммуникации.

9. Разведка, сбор информации о конкурентах позволяет выбирать лучшие решения и учиться на чужих ошибках.

Вывод: Для эффективного аналитического мышления и успеха в любой сфере деятельности необходимо сочетать логику, гибкость ума, патриотизм, профессионализм, личный бренд и доброту в общении, а также постоянно собирать информацию о конкурентах и рынке.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d31B568nsI8
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