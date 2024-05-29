В сети бушует скандал между сторонниками присвоения имени Ивана Ильина Высшей политической школе РГГУ и противниками этого. Егор Яковлев высказывает свой подробный взгляд на личность философа-эмигранта. Почему Ильин сегодня это фигура раскола? К какой из своих статей Иван Александрович взял эпиграф из Гитлера? Как он осмыслял вторжение Германии в Советский Союз? Почему резолюция Совета Европы об уравнивании ответственности СССР и Германии за начало Второй мировой могла бы быть проиллюстрирована цитатами Ильина? За что мыслителя критиковал один из любимых философов Президента России В.В. Путина Николай Бердяев? Ответы на эти и другие вопросы в подробной лекции создателя проекта «Цифровая история».

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции Егора Яковлева об Иване Ильине:

1. Ильин был последовательным противником Советского Союза и отрицал связь советской истории с российской историей.

2. В 1933 году Ильин опубликовал статью "Национал-социализм: новый дух", где яростно поддерживал приход Гитлера к власти и нацизм как движение против большевизма.

3. Хотя приход Гитлера к власти не был полностью легальным (поджог рейхстага, аннулирование мандатов коммунистов), Ильин поддерживал нацистов как законную власть.

4. Ильин игнорировал предупреждения белого движения об агрессивных планах нацистов в отношении России и славян.

5. Не вся русская эмиграция поддерживала Гитлера, многие выступали против.

6. Ильин разочаровался в нацистах лишь в 1938 году и переехал в Швейцарию, но так и не полностью отрекся от своей поддержки в 1933-1934 гг.

7. Некоторые обвиняли Ильина в антисемитизме за его ранние высказывания, хотя прямых доказательств антисемитизма мало.

8. Ильин оправдывал некоторые действия нацистов и пытался найти с ними компромисс до начала Великой Отечественной войны.

9. Ильин утверждал, что Вторую мировую войну спровоцировал Сталин и Советский Союз, а не Гитлер.

10. Ильин не упоминал необходимость обеспечения безопасности Ленинграда как причину советско-финской войны 1939-1940 гг.

11. По мнению Ильина, нападение Германии на СССР в 1941 году могло привести к свержению большевиков, что он считал благом для России.

12. Ильин отделял стойкость Красной Армии от роли Советской власти и закладывал основы мифа "победили вопреки".

13. Ильин повторял тезисы нацистской пропаганды, например, об ответственности СССР за гибель советских военнопленных из-за неподписания Женевской конвенции.

14. Взгляды Ильина на Великую Отечественную войну противоречили официальной советской/российской исторической оценке событий и роли власти, народа и Красной Армии в Победе.

15. Ильин критиковал Сталина и большевиков, но при этом одобрял жесткие репрессивные меры против левых и коммунистов, оправдывая насилие ради борьбы со "злом".

16. Ильин осуждал сотрудничество с Гитлером некоторых белоэмигрантов, но сам продолжал дружбу и сотрудничество с теми, кто поддерживал нацистов.

17. После войны Ильин писал о необходимости новой войны Запада против СССР, обвиняя Запад в предательстве за невыдачу белых эмигрантов, сотрудничавших с нацистами.

18. Ильин разделял фашизм на "хороший" и "плохой", оправдывая насильственные репрессии режима Франко в Испании.

19. Ильин выступал за ограниченную "качественную демократию", допуская к голосованию только образованных и состоятельных граждан, а не "чернь".

20. В отличие от Бердяева, Ильин отрицал советские достижения и не понимал двойной русско-советской идентичности героев войны.

Вывод: По мнению лектора, взгляды Ильина опасны, так как могут оправдывать насилие под предлогом борьбы со "злом" по субъективным критериям.