#BadComedian обзор фильмов ВЫЗОВ (первый в космосе) и Воры и Проститутки (да, так называется фильм с Собчак)

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Комментарий редакции

Основные тезисы обзора на фильм "Вызов":

1. Критика нереалистичности и недостатка правдоподобности в изображении космонавтов и космической отрасли. Автор отмечает множество нелогичных и нелепых моментов в сюжете.

2. Раскрытие коммерческой подоплеки фильма – навязчивая реклама различных брендов и компаний.

3. Осуждение низкого профессионализма и отсутствия должной подготовки у главной героини-хирурга перед полетом в космос.

4. Критика плагиата – заимствования сюжетных линий и визуальных решений из других фильмов о космосе.

5. Несмотря на огромный бюджет, широкую рекламную кампанию и подключение административного ресурса, фильм провалился в прокате.

6. Авторы объявили съемки в космосе технологическим достижением, хотя на самом деле в невесомости ничего принципиально нового не было снято.

7. Сценарий фильма был написан наспех и корректировался уже по ходу съемок на МКС из-за того, что главной целью было успеть снять первыми до выхода голливудского фильма с Томом Крузом.

8. Истинной причиной создания фильма были личные амбиции авторов и желание любой ценой закрепить за Россией приоритет в съемках первого игрового фильма в космосе.

9. Для реализации проекта были задействованы огромные государственные средства через обход существующих процедур.

Вывод: В обзоре представлена нелицеприятная реальность создания фильма "Вызов" – это был, по мнению автора, крайне амбициозный и дорогостоящий проект, навязанный государству группой людей ради достижения ими личных целей, а не ради блага киноиндустрии и космической отрасли. По мнению автора, фильм представляет собой неудачную коммерческую поделку, лишенную реалистичности и профессионализма, в которой главной целью было продвижение рекламы и извлечение выгоды, а не создание достоверного произведения о космосе.