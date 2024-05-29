В Советском Союзе произошло невиданное в истории человечества со времён мезолита (среднего каменного века) массовое выравнивание уровня жизни населения. Можно долго спорить о критериях и форме справедливости (три формы: всем одинаково, больше по заслугам, больше для компенсации), но это было отступление от привычного для человечества формата. Отношение доходов верхнего и нижнего децелей в поздней сталинской экономике было менее 3,5. Такой пример был привлекателен и соблазнителен, он создавал реальную угрозу для западных обществ. Ответом было формирование среднего класса, когда богатые сознательно делились частью доходов с обществом (прогрессивная шкала доходов, налоги на наследование, социальные гарантии и т.д.).

После завершения Холодной войны потребность в среднем классе исчезла, но его представителей стало больше половины населения на Западе, а верхняя часть нижнего активно стремилась туда войти. Слом этой социальной системы был опасным делом, десятки процентов разгневанных мещан и бюргеров устроили бы бунт, да и социалистические идеи ещё были свежи в памяти. Однако, богатые больше не хотели делиться, считая «справедливым» европейскую социальную систему XIX в., которая всё это время замечательно существовала в Латинской Америке:

▪️ богатые – 1%-2%;

▪️ обслуга (инженеры, управленцы, врачи, преподаватели и др. люди с полноценным высшим образованием), более обеспеченные чем современный средний класс – 8%-10%;

▪️ бедные и нищие – все остальные. Процесс демонтажа среднего класса стал естественным социальным процессом, который идёт последние 30 лет. Вначале богатые перестали делиться (снижение налогов, упрощение ухода и т.д.), образовавшийся разрыв закрывали доходами от грабежа Советского блока, а потом наращиванием кредитной нагрузки населения и государства. Бесконечно это продолжаться не могло и последние 10-15 лет идёт медленно и плавное, но очень существенное падение уровня жизни в США и Европе. Средний класс уже перешел в бедный и практически с этим смирился. Верхняя часть среднего класса ещё сопротивляется, но и им осталось недолго.

Череда потрясений и кризисов 2020-2024 гг. затемнила прошлое, перекладывая всю вину на внешние, неподконтрольные факторы. Пределом изменений должен был стать инклюзивный капитализм. С первого раза и в масштабах мира он не прошел, но население западных стран было уже готово. Грядущая мировая катастрофа и распад глобальной мир-системы скорректируют планы, но привычного среднего класса в мире более не будет.

Рассмотрим механизм закабаления, что использовался на Западе по отношению к собственным гражданам, он имеет схожие черты с системой ограничения развития стран третьего мира. Последние десятилетия людей на Западе вынуждают брать кредиты, даже если они им не нужны и есть средства просто купить – пресловутая кредитная история. А чтобы способных покупать без кредитов было меньше, искусственно задирали цены на большие покупки. Это стало формой обложения дополнительными «налогами и сборами», произошла приватизация значительной части «НДФЛ». Условно говоря, формальные 10%-20% превращаются в 40%, 50% и т.д. в среднем по экономике.

Фактически обязательные для каждого представителя среднего и нижнего класса платежи по кредитам присваиваются владельцами финансовых институтов (банки, страховые и др.). Без них могут жить только богатые, они не замечают одномоментных переплат или живут в отдельном контуре (пример медицины без «страховки»), или нищие, с которых нечего взять. Если правильно посчитать эти дополнительные налоги и сборы, то окажется, что реальный уровень жизни населения в США и Европе с учетом покупательной способности не сильно отличается от России, а то и ниже. В США закабаление пошло дальше, «кредиты» создают на пустом месте (образование, медицина и т.д.), позволяя финансовым компаниям зарабатывать на одном и том же многократно.

Другим инструментом уничтожения среднего класса стало разрушение принципа законности. В феодальном / архаичном обществе правитель был одновременно исполнительной, законодательной и судебной властью, т.е. по своей прихоти мог творить очень многое в отношении большей части населения – «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». XX век приучил средний класс, что в его отношении действует закон, но и богатые и бедные продолжали жить по понятиям. По мере демонтажа, возникла необходимость перевести средний класс на понятия, «закон силы».

В лоб решить это было непросто, вот и появилась презумпция виновности, вроде «семейного насилия», «me too», принудительной медицины (прививки, эвтаназия и др.) и прочих форм, где решение принимается по оговору, без закона, по громкости визгов экзальтированной части толпы – субъективизм и режиссура специальными людьми. Аналогично с насаждением перверсий, секспросветом и т.д., когда принадлежность ребенка к "гендеру" определяют чиновники и "воспитатели", по результатам манипуляций и психологической обработки, куда запрещено вмешиваться родителям. После чего ребенка просто физически калечат на всю жизнь.

Происходящее – суть промежуточный этап по переходу к феодальному принципу и исчезновению законов, вслед за средним классом. Если бы не было мировой катастрофы, то ещё 10-15 лет и мало кто на Западе помнил бы про гражданское общество, закон и справедливость, живя внутри воли и желаний верхнего класса. Сейчас же это станет одним из элементов сценария "глобального мира для избранных", который будут проталкивать начиная с 40-х годов, ну а в отдельных либеральных панрегионах он будет и до этого.

И, да, когда различные «искренние правдорубы» и «патриоты» ровно по тем же схемам пытаются оказать давление на следствие, суд и власть, игнорируя правила и механизмы изменения правил, то делают в разы хуже своим симпатизантам и себе, но поймут это позже…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Советском Союзе произошло массовое выравнивание уровня жизни населения, что было угрозой для западных обществ.

2. После окончания холодной войны богатые перестали делиться с остальными и начался процесс демонтажа среднего класса.

3. Механизмы этого процесса включают обременение людей кредитами, искусственное завышение цен, приватизацию налогов в пользу финансовых институтов.

4. Другим инструментом уничтожения среднего класса стало разрушение принципа законности и презумпции невиновности.

5. Происходит переход к феодальному принципу, где богатые и власти имеют произвол в отношении большей части населения.

6. Этот процесс должен был завершиться установлением "инклюзивного капитализма", но мировая катастрофа нарушила планы.

Вывод:

Статья описывает целенаправленный процесс уничтожения среднего класса на Западе после окончания холодной войны с помощью финансовых механизмов закабаления и разрушения принципов законности и гражданского общества. Цель – возвращение к феодальной модели расслоения общества с богатой элитой и массой бедных, управляемых произволом власти и капитала. Мировые потрясения нарушили эти планы, но тенденция сохраняется.

Развернутый вывод:

Существование Советского Союза как альтернативной общественной модели, где уровень жизни был более выровнен и отсутствало резкое имущественное расслоение, представляло идеологическую угрозу для западных капиталистических стран. Многие простые граждане на Западе сравнивали свое положение с советскими гражданами и находили социализм привлекательным, что могло подтолкнуть их к эмиграции или требованиям коренных перемен.

Чтобы ослабить эту угрозу и идеологическую привлекательность СССР, западные элиты были вынуждены пойти на создание относительно обеспеченного среднего класса за счет частичного перераспределения доходов через прогрессивное налогообложение, социальные программы и гарантии. Это было вынужденной уступкой, позволявшей показать преимущества капитализма перед простыми гражданами.

Однако после крушения Советского Союза и исчезновения этой идеологической угрозы, необходимость в массовом среднем классе для западных элит отпала. Они получили возможность вернуться к классической капиталистической модели с крайним имущественным расслоением, когда большинство населения – это бедные рабочие, а богатства сосредоточены в руках узкой прослойки.

Уничтожение среднего класса и ухудшение положения основной массы трудящихся стало возможным именно благодаря исчезновению Советского Союза как альтернативного образца для сравнения. Теперь западные элиты больше не опасаются массовой эмиграции или недовольства своих граждан, так как не осталось очевидного примера более справедливого общественного устройства.