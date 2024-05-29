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Александр Новиков об аресте генералов, измене на Первом и запахе нашего шоу-бизнеса / #АНДРЕЙУГЛАНОВ

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы с Александром Новиковым:

1. Критика передачи "Антифейк" на Первом канале за распространение украинской пропаганды.
2. Призыв ввести военную цензуру в России.
3. Осуждение использования английского языка в российском шоу-бизнесе вместо русского.
4. Одобрение назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
5. Призыв нанести тактические ядерные удары по Польше, Румынии и Великобритании.
6. Скептицизм в отношении искусственного интеллекта и его способности превзойти человеческий интеллект.

Вывод: Александр Новиков открыто и резко критикует определенные аспекты российских СМИ и культуры, выступает за жесткие меры в ходе специальной военной операции и не стесняется в выражениях.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rZLiNHw4rgc
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