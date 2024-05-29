Александр Новиков об аресте генералов, измене на Первом и запахе нашего шоу-бизнеса / #АНДРЕЙУГЛАНОВ
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы с Александром Новиковым:
1. Критика передачи "Антифейк" на Первом канале за распространение украинской пропаганды.
2. Призыв ввести военную цензуру в России.
3. Осуждение использования английского языка в российском шоу-бизнесе вместо русского.
4. Одобрение назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
5. Призыв нанести тактические ядерные удары по Польше, Румынии и Великобритании.
6. Скептицизм в отношении искусственного интеллекта и его способности превзойти человеческий интеллект.
Вывод: Александр Новиков открыто и резко критикует определенные аспекты российских СМИ и культуры, выступает за жесткие меры в ходе специальной военной операции и не стесняется в выражениях.
12 минута. Поржал.