Кирилл Фёдоров, военный блогер, автор канала @warhistoryalconafter

Одним из главных залогов успеха наших войск и причиной того, что фронт стал ежедневно двигаться, стали авиабомбы. Эффект их применения особенно сильно ощущается вкупе с проблемами фронтовой ПВО у ВСУ и нашим фактическим господством в воздухе, на что регулярно жалуется Зеленский западным хозяевам.

Редко когда за одни лишь сутки боёв на цели на фронте и в прифронтовой зоне прилетает менее двух сотен ФАБ с УМПК, ОДАБ и новых УМПБ. Летит по всему, что удаётся обнаружить: по укреплениям, скоплениям пехоты и техники, складам, мостам, железнодорожным станциям.

В среднем за сутки прилетает в районе 250 вышеперечисленных боеприпасов. В периоды особой активности число доходит до 500 в сутки. В пересчёте на месяц мы можем говорить о 7—8 тыс. бомб и ракет, учитывая только сбросы и пуски с Су-34.

Характерные примеры разрушительности этих боеприпасов — это и авдеевская операция, в ходе которой была взята главная крепость ВСУ под Донецком, и Харьковская область, где российские войска продолжают выносить резервы противника и выжигать укрепрайоны ВСУ.

В среднем одна ФАБ-500 приводит к потере четырёх-пяти украинских военных убитыми или ранеными, то есть, по самым грубым подсчётам, авиабомбы и ракеты могут лишать ВСУ до батальона личного состава в сутки.

И надо учитывать, что, кроме основного эффекта, это оружие оказывает столь же разрушительный психологический эффект — по кому не прилетело, у тех желание воевать очень сильно убавляется: мы можем вспомнить 115-ю механизированную бригаду, бежавшую из Очеретина после того, как по её расположениям в селе наприлетало так, что даже угроза расстрела за оставление позиций была не такой уж страшной.

По сути, в месяц ВСУ только от наших ВКС теряют по одной-две бригады минимум, а общий вклад авиабомб и управляемых ракет в ежемесячные потери ВСУ — тысяч десять, а может, и больше.

Такие реалии приводят к колоссальным потерям во всех украинских подразделениях (особенно с учётом любви Киева класть кучу людей в боях за любое село), в связи с чем нехватка пушечного мяса на фронте у противника более чем реальна.

Да, под контрнаступ в прошлом году путём бусификации было набрано в силовые ведомства в районе 1 млн человек, и уже к началу авдеевской операции у противника была проблема с резервами и людьми на фронте вообще — недаром защищать Авдеевку послали побитые в Запорожской области бригады, а сейчас даже в пафосную и запрещённую в России 3-ю штурмовую бригаду набирают тэрэошников и людей с улицы.

Именно в этом заключается причина усиления мобилизации; ни о каком усилении для готовых наступлений нет и речи — тут бы хоть как-то имеющиеся потери пополнять.

В гонке брони и снаряда (авиабомб и людей на земле) превосходство за ФАБ и лидерство ВКС только укрепляется. В войсках появляются новые самолёты, а производство самих авиабомб увеличилось кратно. 2024-й можно будет смело называть «годом ФАБ», поскольку в ближайшее время их применение может достичь пика, который, вероятно, будет совпадать с пределом прочности украинской армии.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Специально для RT.

Комментарий редакции

Ключевым фактором, позволившим старым авиабомбам стать столь эффективным оружием, стало использование универсального модуля планирования и коррекции (УМПК). Основные моменты, которые можно выделить:

1. УМПК дал "вторую жизнь" старым авиационным бомбам, позволив им стать высокоточным оружием для поражения целей на большом удалении.

2. Благодаря УМПК бомбы теперь могут лететь на десятки километров и попадать точно в намеченные цели, а не в приблизительный квадрат, как раньше.

3. Это революционное нововведение позволяет наносить удары "из-за горизонта", вне зоны действия ПВО противника, что обеспечивает безопасность самолетов-бомбардировщиков.

4. Возможность точного поражения целей на большой дальности при отсутствии угрозы для авиации значительно повысила эффективность авиаударов и деморализующий эффект на противника.

5. Сочетание УМПК с современными средствами разведки и наблюдения делает попадание бомб в намеченную цель практически неизбежным для ВСУ.

Внедрение УМПК стало ключевым революционным фактором, обеспечившим возросшую эффективность массированного применения авиабомб в нынешней кампании.