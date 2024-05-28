Фильм о жизни и творчестве русского писателя, поэта, художника и литературного критика М. А. Волошина, о месте интеллигенции в период “смутного времени”. В фильме использованы фотографии, рисунки и рукописи М. А. Волошина, съемки мест, где он бывал, в Феодосии, Санкт-Петербурге, Париже, съемки Дома-музея М. А. Волошина и его могилы в Коктебеле.

Студия: Леннаучфильм (ЛНФ)

Режиссер: М. Клигман

Авторы сценария: И. Свердлова

Операторы: С. Циханович, Л. Федорова

Композиторы: В. Соколов

Дикторы: В. Купченко, А. Романцов, С. Крючкова

Звукооператор: А. Стефанов

Художник: О. Виноградов

Другие авторы: Л. Ежелева, Ж. Клушанцева, Т. Мамчур