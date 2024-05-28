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Волошин Максимилиан Александрович | Соучастник судьбы, документальный фильм, 1990, Россия

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Фильм о жизни и творчестве русского писателя, поэта, художника и литературного критика М. А. Волошина, о месте интеллигенции в период “смутного времени”. В фильме использованы фотографии, рисунки и рукописи М. А. Волошина, съемки мест, где он бывал, в Феодосии, Санкт-Петербурге, Париже, съемки Дома-музея М. А. Волошина и его могилы в Коктебеле.

Студия: Леннаучфильм (ЛНФ)
Режиссер: М. Клигман
Авторы сценария: И. Свердлова
Операторы: С. Циханович, Л. Федорова
Композиторы: В. Соколов
Дикторы: В. Купченко, А. Романцов, С. Крючкова
Звукооператор: А. Стефанов
Художник: О. Виноградов
Другие авторы: Л. Ежелева, Ж. Клушанцева, Т. Мамчур

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IMAUUOOHrtc
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