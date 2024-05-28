▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана», 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица «Caesar» производства Франции, 122-мм гаубица Д-30, четыре 122-мм боевые машины РСЗО БМ-21 «Град» и RM-70 «Vampire» чешского производства.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 57-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

Отразили три контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогоровка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, а также две 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Красногоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 700 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм орудие М119 производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Евгеновка, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики.

Отразили шесть контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й механизированных, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Очеретино, Новоалександровка, Новопокровское, Соловьево и Уманское Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки составили до 405 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, шесть автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, четыре автомобиля, 122-мм гаубица Д-30.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118-ти районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены: 39 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, семь управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции и реактивный снаряд HIMARS производства США.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 604 самолета, 274 вертолета, 24739 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16182 танка и другие боевые бронированные машины, 1322 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9914 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22060 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России