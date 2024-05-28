Клим Жуков. Урок 24. Взлёт и падение Новой Ассирии и Вавилон
Проект уроки истории – https://sponsr.ru/uzhukoffa_lessons/
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Клим Жуков представил свой проект по созданию платного образовательного канала с уроками истории.
2. Лекция посвящена возвышению и падению Новой Ассирийской и Новой Вавилонской империй.
3. Обсуждается роль Египта как союзника Ассирии в борьбе против других государств региона.
4. Подчеркивается значение олова для производства бронзы и влияние его нехватки на коллапс бронзового века.
5. Рассматривается переход к использованию железа и его революционная роль в военном деле.
6. Отмечается возрождение Ассирии в IX веке до н.э. благодаря освоению железа и слиянию с арамейскими племенами.
Вывод: Лекция детально освещает исторический контекст, причины расцвета и упадка Ассирийской империи, ключевую роль доступности металлов (олова, бронзы, железа) для развития цивилизаций в этом регионе. Также подчеркивается влияние межгосударственных союзов и миграций племен на судьбу империй. В целом, материал лекции дает глубокое понимание сложных исторических процессов в древней Месопотамии.