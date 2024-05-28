Главная » Видео, История, Образование

Клим Жуков. Урок 24. Взлёт и падение Новой Ассирии и Вавилон

19 0


Проект уроки истории – https://sponsr.ru/uzhukoffa_lessons/

Все ролики серии – https://youtube.com/playlist?list=PLUuqyGc-1E3odc3qSDFgu3tXTraTSWU4K

Купить тематический мерч – https://uzhukova.it-shop-tg.ru/?utm_ref=ref_1

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Клим Жуков представил свой проект по созданию платного образовательного канала с уроками истории.

2. Лекция посвящена возвышению и падению Новой Ассирийской и Новой Вавилонской империй.

3. Обсуждается роль Египта как союзника Ассирии в борьбе против других государств региона.

4. Подчеркивается значение олова для производства бронзы и влияние его нехватки на коллапс бронзового века.

5. Рассматривается переход к использованию железа и его революционная роль в военном деле.

6. Отмечается возрождение Ассирии в IX веке до н.э. благодаря освоению железа и слиянию с арамейскими племенами.

Вывод: Лекция детально освещает исторический контекст, причины расцвета и упадка Ассирийской империи, ключевую роль доступности металлов (олова, бронзы, железа) для развития цивилизаций в этом регионе. Также подчеркивается влияние межгосударственных союзов и миграций племен на судьбу империй. В целом, материал лекции дает глубокое понимание сложных исторических процессов в древней Месопотамии.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X1QyPkUiUyk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Разведопрос: Клим Жуков про «Новую хронологию» академика Фоменко
Дмитрий Пучков: Теория без практики мертва
Анатолий Клёсов. Почему скрывают древнейшую историю.
Азбука умственного труда
Музыкальная пауза

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru