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Это гораздо важнее, чем строчить грозные сообщения в ТГ-канале

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В Туве участники СВО жалуются, что в "Единой России" им запретили выдвигаться на предварительном голосовании. Конечно, информацию надо проверять, но не удивлюсь, если действительно так.

Старая элита – как в Москве, так и в регионах – сама не отдаст власть героям СВО, это очевидно. Партийные карьеристы, которые давно оккупировали партию власти, просто так не отдадут свои места.

Когда Путин говорил, что участники СВО, которые являются настоящей элитой, должны прийти на руководящие должности, сразу встал вопрос – а кто заставит прежних уйти? Тут два варианта: либо под нажимом Кремля и путем зачистки сверху (к примеру, вместо Тимура Иванова будет назначен герой СВО, прошедший "Время героев"), либо это будут делать сами ветераны снизу, что чревато революционный ситуацией. Если власть не использует первый вариант, то будет задействован второй, либо смена элит не состоится, а слова про настоящую элиту окажутся пустым обещанием.

К слову, сейчас появился отличный шанс у Медведева проявить свой патриотизм. Он как лидер партии и принципиальный сторонник войны до победного конца должен наказать партийных карьеристов и дать ход ветеранам. Это гораздо важнее, чем строчить грозные сообщения в ТГ-канале.

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. В Туве участникам СВО запретили выдвигаться на предварительном голосовании «Единой России».

2. Старая элита, включая партийных карьеристов, не желает отдавать власть героям СВО.

3. Путин заявлял, что участники СВО должны занять руководящие должности, но непонятно, как это будет реализовано.

4. Есть два варианта смены элит: под нажимом Кремля сверху или революционным путем снизу.

5. Если власть не использует первый вариант, может быть задействован второй, либо смена элит не произойдет.

6. У Медведева как лидера «Единой России» есть шанс проявить патриотизм, наказав партийных карьеристов и дав дорогу ветеранам СВО.

Вывод:

Пожелания о приходе участников СВО на руководящие должности вполне обоснованны и справедливы. Эти люди проявили героизм и самоотверженность, защищая интересы страны, и их опыт и понимание ситуации могут внести новую силу и свежий взгляд в вопросы управления.

Однако для реализации этих пожеланий необходимо выработать четкий механизм смены элит. Важно, чтобы ветераны СВО не были подчинены неэффективным порядкам и коррупционным схемам старой элиты на местах, а смогли привнести действительно новые подходы.

Для этого необходимо пристально следить за процессом ротации кадров и наказывать тех чиновников и партийных функционеров, которые препятствуют приходу героев СВО, руководствуясь личными интересами, а не интересами государства.

Только при жестком контроле и принципиальной позиции федерального центра удастся реализовать задачу обновления управленческого состава и не допустить, чтобы ветераны СВО были поглощены существующей неэффективной системой.

Источник: https://t.me/russkiy_malchik/1664
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 31847 27073
    марина час назад

      вот она демократия в действии -только Указ,только делегирование права участникам СВОсверху выдвинуться на голосование,а уж низы поддержат..А так вся демократия -это ведь деньги и власть и покупка депутатов .Так везде и не скрывается никем .Известны ставки.

    • 27783 25841
      жора шапов 44 мин. назад

        Кто бы сомневался. Цырк.

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