Александр Новиков о мухоморах Зеленскому, евреях по ситуации, и чуде для Миши Ефремова / #ЗАУГЛОМ. 2023 г
Комментарий редакции
Основные тезисы из беседы:
1. Критика западных политиков (Байдена, Трампа, Макрона и др.) и их политики в отношении России. Обвинения в русофобии.
2. Негативная оценка деятельности некоторых российских деятелей культуры и СМИ, эмигрировавших из России (Пугачева, Галкин, Макаревич и др.), обвинения их в предательстве.
3. Критика политики некоторых стран Европы (Польши, Латвии, Финляндии и др.) в отношении России.
4. Обсуждение ситуации на Украине, критика Зеленского и его окружения.
5. Призывы к принятию законов против ЛГБТ и сатанистских сект в России.
6. Позитивная оценка действий российских властей в специальной военной операции.
Вывод: Александр Новиков занимает ярко выраженную патриотическую позицию. Он резко критикует Запад, обвиняя его в русофобии, и безоговорочно поддерживает действия российских властей. Новиков не стесняется в выражениях, используя жесткую лексику в адрес оппонентов. Он призывает к решительным мерам по защите традиционных ценностей в России.
Говорят, “потопить” Ельцин-центр невозможно. Уж слишком высокопоставленные чиновники входят в его Попечительский совет. Да, есть Правление Ельцин-центра, где значатся всякого рода Волошины и Юмашевы, а возглавляет это правление журналист-либерал 90-х Дроздов, работавший в 80-е в Японии. А есть этот самый Попечительский совет, где фигуры уже иного масштаба.
Например, руководитель Администрации Президента Антон Вайно. От Госдумы там – Председатель Комитета по строительству Павел Крашенинников.
А еще там – недавний министр обороны Сергей Шойгу. И это очень важный штрих в свете происходящих там событий. Мало того, что Шойгу никак не реагировал на то, что принадлежность Крыма в этом учреждении, мягко говоря, ужа давно ставится под сомнение, хотя, по логике, именно ведомство Шойгу присоединяло Крым к России с помощью известных вежливых людей.
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А еще одной обязанностью Шойгу была защита чести и достоинства своих подчиненных, то есть военнослужащих РФ и СВО. На любой площадке страны! Руководители Ельцин-центра должны вроде бы были знать об этом, и из уважении к Шойгу никаких провокаций не устраивать. Но что же мы видим?”..https://ilyavaliev.livejournal.com/9482441.html..
Они не предатели. Они – ж-и-дь подвида одного вида..