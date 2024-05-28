Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика, Творчество

Александр Новиков о мухоморах Зеленскому, евреях по ситуации, и чуде для Миши Ефремова / #ЗАУГЛОМ. 2023 г

28 2

Комментарий редакции

Основные тезисы из беседы:

1. Критика западных политиков (Байдена, Трампа, Макрона и др.) и их политики в отношении России. Обвинения в русофобии.

2. Негативная оценка деятельности некоторых российских деятелей культуры и СМИ, эмигрировавших из России (Пугачева, Галкин, Макаревич и др.), обвинения их в предательстве.

3. Критика политики некоторых стран Европы (Польши, Латвии, Финляндии и др.) в отношении России.

4. Обсуждение ситуации на Украине, критика Зеленского и его окружения.

5. Призывы к принятию законов против ЛГБТ и сатанистских сект в России.

6. Позитивная оценка действий российских властей в специальной военной операции.

Вывод: Александр Новиков занимает ярко выраженную патриотическую позицию. Он резко критикует Запад, обвиняя его в русофобии, и безоговорочно поддерживает действия российских властей. Новиков не стесняется в выражениях, используя жесткую лексику в адрес оппонентов. Он призывает к решительным мерам по защите традиционных ценностей в России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QJuRWtHH-h4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Опасное путешествие: Как Сталин добирался на Тегеранскую конференцию (ФОТО)
Истребитель «Александр Пушкин» на фронтах Великой Отечественной войны
Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 января 2018
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 января 2018
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 31847 27073
    марина 41 мин. назад

      Говорят, “потопить” Ельцин-центр невозможно. Уж слишком высокопоставленные чиновники входят в его Попечительский совет. Да, есть Правление Ельцин-центра, где значатся всякого рода Волошины и Юмашевы, а возглавляет это правление журналист-либерал 90-х Дроздов, работавший в 80-е в Японии. А есть этот самый Попечительский совет, где фигуры уже иного масштаба.

      Например, руководитель Администрации Президента Антон Вайно. От Госдумы там – Председатель Комитета по строительству Павел Крашенинников.

      А еще там – недавний министр обороны Сергей Шойгу. И это очень важный штрих в свете происходящих там событий. Мало того, что Шойгу никак не реагировал на то, что принадлежность Крыма в этом учреждении, мягко говоря, ужа давно ставится под сомнение, хотя, по логике, именно ведомство Шойгу присоединяло Крым к России с помощью известных вежливых людей.

      Подписывайтесь на мой Телеграм-канал Там много всего интересного

      А еще одной обязанностью Шойгу была защита чести и достоинства своих подчиненных, то есть военнослужащих РФ и СВО. На любой площадке страны! Руководители Ельцин-центра должны вроде бы были знать об этом, и из уважении к Шойгу никаких провокаций не устраивать. Но что же мы видим?”..https://ilyavaliev.livejournal.com/9482441.html..

    • 27783 25841
      жора шапов 33 мин. назад

        Они не предатели. Они – ж-и-дь подвида одного вида..

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru