Девочки, мало кто оценил откровение Михаила Борисовича Ходорковского* в интервью Юре Дудю* о том, что он был номиналом у Ротшильдов. Все посмеялись, но смешное тут только в первом приближении.

Полагаем, что Михаил Борисович на голубом глазу хотел похвастаться, как кошерно у него было устроено корпоративное управление. Он сообщил, что уважаемый Джейкоб Ротшильд, носивший в трасте владельцев ЮКОСа скромную должность «протектора» (защитника — прим. ред.) при себе держал конвертик на случай «непредвиденных обстоятельств». В конвертике было записано имя Леонида Невзлина, который должен был стать начальником ЮКОСа, если с Ходорковским что-то случится. Михаил Борисович попал в тюрячку, вскрыли конвертик, начальником стал Невзлин, защита корпоративных интересов сработала — красота! Разве можно это трактовать иначе?

Можно, считает аналитик Олег.

Он помнит, как молодой комсомолец Ходорковский прямиком из своего кабинета в Московском горкоме ВЛКСМ барыжил компьютерами под прикрытием старших товарищей из бывшего Пятого управления КГБ СССР и даже не помышлял о нефти. И только когда он вышел на западноатлантических бенефициаров с могучими деньгами, стало возможным его участие в залоговых аукционах, где Михаил Борисович и прикупил себе и своим старшим товарищам «Юганскнефтегаз» и «Куйбышеворгсинтез». После чего начал качать в карманы правильных западных парней мегатонны бабла, выполняя свои обязательства по деньгам.

Согласитесь, девочки, это снимает вопрос о том, почему эффективному постсоветскому менеджеру Михаилу Борисовичу Ходорковскому успех ЮКОСа после отсидки повторить не удалось даже с учётом опыта и имевшихся денег. Дело в том, что внутри миропорядка, основанного на правилах, к западному рынку Михаила Борисовича не подпустили бы и на пушечный выстрел. Потому что западные джентльмены на протяжении более чем 300 лет кидали, резали, сажали, сжигали, вешали и убивали своих колонизированных подопечных (да и своих менее удачливых соплеменников) в промышленных масштабах, чтобы иметь то, что они имеют сейчас. Своё место под солнцем истории они заслужили по праву сильного — прошли жесточайший естественный отбор.

И тут какой-то Михаил Борисович. Его карьерный максимум за рубежом — это распределять свои же деньги, чтоб их не отняли бенефициары, среди вертолётных медиа, шатать путинский режим по темникам, спущенным из «Риверхаус» через младшего оперуполномоченного Ми-6. А вот чтоб сесть за один стол с уважаемыми господами, у которых руки по локоть в крови — тут уж извините. Тебя поставили денежный поток направлять куда надо и решать вопросы на местах: щемить недовольных губеров, платить зарплату депутатам Госдумы, а для остального есть правильные люди.

Михаил Борисович в этом смысле был самым большим брильянтом в короне британской империи, и когда этот брильянт угас, белые господа сильно опечалились. Девочки, вы же не думаете всерьёз, что многочисленные «правозащитные группы» представляли права западных акционеров ЮКОСа и лично Ходорковского из любви к демократии?

Но в этой короне были и другие «брильянты» — активные и деятельные участники залоговых аукционов — про которых история старается умалчивать. Может, когда-нибудь мы что-то такое узнаем и про них.

* — признаны иноагентами

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Ходорковский признался, что был номиналом у Ротшильдов в схеме управления ЮКОСом.

2. Успех Ходорковского в приобретении ЮКОСа стал возможен благодаря поддержке западных бенефициаров.

3. После отсидки Ходорковский не смог повторить успех ЮКОСа, так как западные элиты не подпустили бы его к рынку из-за их колониальной ментальности.

4. Роль Ходорковского была ограничена перенаправлением денежных потоков по указанию западных бенефициаров.

5. Правозащитные группы представляли интересы западных акционеров ЮКОСа, а не демократию.

6. История умалчивает о других участниках залоговых аукционов, которые также были "брильянтами" в короне британской империи.

Вывод:

1) После распада СССР Запад через своих "агентов влияния" (таких как Ходорковский) получил контроль над бывшими советскими активами и природными ресурсами.

2) Российские олигархи были лишь номинальными владельцами этих активов, действовавшими по указке западных бенефициаров и перенаправлявшими доходы туда, куда им было указано.

3) Их капиталы и богатство на самом деле не принадлежали им, а контролировались реальными западными хозяевами.

4) Олигархов использовали для решения локальных задач – давления на губернаторов, подкупа депутатов и т.д., в то время как стратегические решения принимали западные кураторы.

Таким образом, автор представляет российских олигархов 1990-х как марионеток в руках Запада, чья роль ограничивалась перераспределением бывшего советского богатства в пользу реальных западных бенефициаров этой схемы.